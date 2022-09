Cum și-a sărbătorit Bianca Drăgușanu fiica. Detaliul care a stârnit controverse în spațiul public

Fiica Biancăi Drăgușanu și-a celebrat ziua de naștere în acest final de weekend. Micuța Sofia a avut parte de o petrecere ca la carte, pentru care a îmbrăcat o ținută de prințesă. Însă, un detaliu i-a scăpat mamei sale, fapt care a stârnit controverse în spațiul public.

Bianca Drăgușanu și-a celebrat fiica într-un mod controversat. Detaliul care i-a intrigat pe fani

Pe lângă rochia roz de prințesă, similară cu cea a mamei ei, Sofia a fost machiată de Bianca Drăgușanu. Vedeta a iscat critici astfel, deoarece mulți consideră că nu este potrivit un machiaj pentru un copil.

Sofia a împlinit șase ani duminică, iar la ziua ei de naștere au luat parte toți cei dragi, așa cum se poate vedea din imaginile postate de Bianca Drăgușanu

”Astăzi noi suntem foarte fericite pentru că este ziua Sofiei. La mulți ani, prințesa lui mami, te iubesc mult de tot.

Noi astăzi suntem machiate și frumoase, ne îndreptăm spre petrecere. Suntem fericite”, a scris Bianca Drăgușanu pe contul său de Instagram.

La petrecerea Sofiei a participat și Gabi Bădălău

De la eveniment a lipsit Victor Slav, tatăl biologic al Sofiei, însă nu a lipsit Gabi Bădălău, actualul partener al blondinei. În urmă cu câteva săptămâni, Sofia s-a mai bucurat de un eveniment important din viața ei: începerea școlii.

”Eu astăzi am mari emoții, de nu-mi găsesc cuvintele. Sofia merge la școală, de azi este școlar. Ești fericită? Da? Ce sunt alea, mama, emoții? Ești copil fericit? Dar eu sunt, nu mai!”, a fost

. Povestea de iubire dintre cei doi nu a durat foarte mult, despărțindu-se la doar un an de la nuntă.

”Este un sentiment minunat, este total altceva din momentul în care-ţi ţii copilul în braţe nimic nu mai contează, totul se schimbă parcă în momentul ăla şi începe altă viaţă. Am strâns-o în braţe, nu mi-e frică s-o iau în braţe, s-o întorc pe toate părţile. Sunt foarte pregătit”, spunea Victor Slav, la Antena Stars, atunci când a devenit tată, în 2016.