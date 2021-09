Cum și-a schimbat Florin Cîțu viziunea despre pandemie în două luni. De la ”acest val patru nu ar trebui să se întâmple”, la ”știam că vine, am vorbit despre asta toată vara”

Pus în fața cifrelor ce cresc alarmant de la o zi la alta și anticipând congresul din weekend, Florin Cîțu caută vinovații pentru amploarea valului patru din România.

Premierul a ieșit la declarații și a și arătat o direcție spre care va merge în această tentativă de găsire a ”capului lui Moțoc”, pe care să-l dea publicului.

Doar că, așa cum chiar declara, ca urmare a acuzațiilor lansate de prim-ministru, s-ar putea ca vinovatul să fie mai aproape decât crede Florin Cîțu. Poate chiar în propria ogradă.

Cîțu a ieșit la vânătoarea de vrăjitoare, însă atitudinea sa n-a fost aceeași în ultima vreme. Ba chiar am putea spune că s-a schimbat la 180 de grade în decursul ultimelor două luni, iar asta analizând strict cuvintele premierului.

Astfel, se impune o recapitulare a celor mai importante declarații ale premierului cu privire la gestionarea valului patru al pandemiei de Covid-19.

Florin Cîțu, încrezător în campania de vaccinare care n-a mers, ci s-a târât

Florin Cîțu s-a agățat de o speranță care s-a transformat într-un miraj încă din luna mai. Premierul a sperat că oamenii se vor vaccina masiv, așa cum au făcut-o în primele luni după vaccinare, doar că țintele propuse de Guvern au fost ratate la mare distanță.

Relaxarea restricțiilor de la finalul primăverii i-a convins cumva pe români că ”pandemia nu mai este”, astfel că acum ne bucurăm la auzul veștii că 12.000 de persoane s-au mai vaccinat într-o zi, când vârfurile din primăvară se apropiau chiar de 100.000 de vaccinați zilnic.

Totuși, chiar și cu cifre în scădere abruptă, Florin Cîțu a mizat tot pe vaccinare, astfel că la jumătatea lui iunie spunea că ”vaccinarea este un succes”, deși ținta de 5 milioane de imunizați fusese ratată. În același timp, spunea că n-ar trebui să existe discuții despre valul 4.

”Tot aud discuții despre valul patru, nu ar trebui să avem aceste discuții”

Aceste discuții apăreau în spațiul public când alte state din Europa și din lume intrau deja în acest nou val pandemic, însă : ”Tot aud discuții despre valul 4, nu ar trebui să avem aceste discuții. Noi avem doze de vaccin pentru toată lumea. Românii pot să se vaccineze oriunde și oricând ca să nu avem valul 4.” Doar că românii nu s-au vaccinat, iar mergând pe spusele premierului, vina pentru situația actuală ar putea fi chiar a societății.

La începutul lunii iulie, premierul încă miza pe vaccinare: ”Dacă ne vaccinăm, nu ar trebui să avem niciun val patru. S-ar putea să fie ceva, dar nimic din ceea ce a fost până acum. Singura soluție este să ne vaccinăm.” Dacă prin ”s-ar putea să fie ceva, dar nimic din ceea ce a fost până acum”, premierul se referea la un val de intensitate minoră sau la unul care pare de nestăvilit, asta doar domnia sa poate ști cu siguranță. La prima vedere, însă, pare că vorbim despre prima variantă.

Tot în luna iulie, dar la jumătatea acesteia, Florin Cîțu își punea bazele în Ministerul Sănătății pentru gestionarea noului val pandemic. ”Încă din timpul valului trei și pe partea de final a valului trei, am spus foarte clar că nu vom renunța la capacitățile noastre pentru COVID. În același timp, am spus că vreau să avem un sistem creat prin care să putem să transferăm rapid, dacă este nevoie, din sistemul non-COVID în COVID paturi în secțiile ATI. Sunt sigur că Ministerul Sănătății a ținut cont de ceea ce am spus atunci și o să fie pregătit pentru valul patru”, spunea premierul acum două luni și puțin. Aceeași discuție a revenit acum în spațiul public, cu contre între Cîțu și Mihăilă cu privire la paturile ATI Covid din țară.

”Acest val patru nu ar trebui să se întâmple”

Spre finalul lunii, prim-ministrul liberal afirma încă o dată că România este pregătită pentru valul patru și nu numai. ”Suntem pregătiți nu numai de valul 4, suntem pregătiți să depășim pandemia. Sunt sigur că și Ministerul Sănătății este pregătit, deci nu ar trebui să fie nicio problemă, avem dozele de vaccin” – chiar și la acest moment, , ceea ce zilnic se dovedește a fi o eroare. Totodată, acesta declara că ”acest val patru nu ar trebui să se întâmple.”

Câteva zile mai târziu, la 1 august, premierul pregătea noi relaxări pentru români.

Iar în jurul datei de 10 august, prim-ministrul nega încă o dată posibilitatea valului patru: ”acest val patru nu ar trebui să se întâmple, trebuie doar să mergem să ne vaccinăm, este foarte important.”

Premierul găsea atunci și un indicator al succesului campaniei de vaccinare, anume ”numărul mic de persoane infectate.” Având în vedere că ieri au fost 6.789 cazuri și astăzi ne așteptăm la noi cifre mari, poate că prim-ministrul ar trebui să aibă in vedere faptul că propria-i campanie de vaccinare a eșuat.

Iar la finalul lunii trecute, Florin Cîțu trecea în revistă și situația paturilor de la ATI, părând mulțumit de bilanț: ”Am verificat și secțiile ATI nu au redus numărul de paturi pentru pacienții COVID. Putem să și creștem.”

Pe 12 septembrie, premierul a pus în discuție situația de la ATI, cerând suplimentarea numărului de paturi pentru pacienții Covid: ”Aș vrea să vorbim despre situația ATI, unde avem deja 600 de persoane. Ultima informare pe care o aveam era ca număr de paturi disponibile 860 de paturi. Aș vrea să revenim cât mai repede la 1.600 de paturi pentru secțiile ATI. Dacă este nevoie și de intervenția mea, îmi spuneți, dar știu foarte bine că putem să ajungem la 1.600 de paturi. Aș vrea să-mi spuneți când și cum se va ajunge acolo, ca să nu fim luați pe nepregătite” – dacă autoritățile vor fi luate sau nu pe nepregătite, vom vedea, din păcate, foarte curând.

Cu siguranță, numărul bolnavilor la Terapie Intensivă va trece de 1.000 astăzi, iar evoluția alarmant de rapidă a cifrelor arată că suntem încă departe de un platou.

La jumătatea lui septembrie, Cîțu încă afirma că ”valul patru nu are sens”

În urmă cu o săptămână, pus din nou în fața cifrelor crescânde, , început deja de o bună vreme în țară. ”Valul 4 nu are sens dacă înțelegem să ne vaccinăm”, afirma premierul chiar pe 16 septembrie.

În tot acest timp, premierul a avut de luptat pe mai multe fronturi. A izbucnit scandalul cu arestarea sa din SUA, cu datoriile neplătite de pe continentul american, a demis un ministru USR PLUS și s-a trezit fără miniștrii coaliției. În plus, Ludovic Orban a lansat săgeți constant la adresa premierului, în anticiparea congresului PNL din 25 septembrie.

Odată cu demisia miniștrilor USR PLUS, Florin Cîțu are mai multa tragere de inimă să o ia în primire pe Ioana Mihăilă pentru gestionarea eventuală a pandemiei din postura de ministru al sănătății.

Premierul a luat-o în vizor pe Ioana Mihăilă…

Astfel, premierul afirma ieri că ”o să cer o anchetă, analiză, vreau să știu cum a fost pregătit valul 4 Covid. Știam că vine. Am spus că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secțiile ATI pentru Covid, am spus să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde. Aș vrea să văd cum a fost pregătit de Ministerul Sănătății acest val 4 și dacă nu s-a ținut cont de ce am spus eu, cine nu a ținut cont va fi responsabil.”

Mai mult, parcă uitând de afirmațiile pe care le-a făcut pe parcursul verii, Cîțu a declarat că ”E anormal și cineva trebuie să răspundă dacă valul 4 nu a fost pregătit, deși am tot vorbit despre asta toată vara” – desigur, premierul a vorbit toată vara despre valul 4, însă acșa cum se vede din citatele anterioare, acesta s-a limitat la speranțele vaccinării și la diminuarea riscului pandemic.

… iar fostul ministru al sănătății i-a dat un răspuns pe măsură

, mizând tocmai pe carențele lui Cîțu din ultimele două luni: ”Mă bucur că cere o anchetă, că s-ar putea să fie surprins în defavoarea dumnealui, ca urmare a acestei anchete, în sensul că atunci când vorbim de pregătirea pentru valul patru, vorbim de două lucruri: în primul rând, vorbim de prevenția acestui val patru, care se face mai ales prin vaccinare și vorbim de pregătirea efectivă, în sensul preluării pacienților care ajung totuși să aibă nevoie de îngrijiri spitalicești, vorbim de pacienții infectați cu Covid.”

De asemenea, fostul ministru al sănătății mai arată că ”premierul spune că ministerul trebuia să mențină operaționale pentru pacienții Covid cele 1.600 de paturi de Terapie Intensivă, care au existat în valul trei. Or noi am avut pe parcursul verii și zile în care am avut 30 de pacienți cu Covid-19 internați la Terapie Intensivă. Motiv pentru care noi încă din aprilie am publicat un ordin de ministru prin care am flexibilizat și am acordat spitalelor posibilitatea de a-și ajusta numărul de paturi pentru pacienți Covid și pentru pacienți non-Covid, în funcție de evoluția pandemiei. Așa încât fiecare spital care a cerut la DSP o reducere a numărului de paturi Covid a fost obligat să depună și un plan de reziliență, să arate cum poate să crească înapoi numărul de paturi și să-și asume această creștere a numărului de paturi”, justificând astfel reducerea numărului de paturi, care nu s-a făcut fără un plan prealabil.

Și alți lideri ai USR PLUS l-au luat în vizor pe Florin Cîțu, care ar putea ajunge în Parlament pentru a da explicații cu privire la valul patru: ”Premierul în funcție a vrut să coordoneze această campanie de vaccinare. De când a preluat mandatul, din decembrie anul trecut, nu a vrut să lase la Ministerul Sănătății. A vrut să fie coordonatorul campaniei de vaccinare. […] În numele grupului parlamentar USR PLUS îi solicit lui Florin Cîțu să vină în fața Parlamentului pentru că românii trebuie să știe, așa cum îi place dânsului să spună. Să vină în fața Parlamentului cu un raport despre campania de vaccinare. De ce suntem pe penultimul loc în Europa?” a afirmat Ionuț Moșteanu.

Florin Cîțu are multe pe cap în această perioadă. , urmează și moțiunea de cenzură împotriva guvernului său, tărăgănată prin Parlament de unii sau de alții, valul patru va continua cu cifre semnificative, iar vinovatul pentru situație ar putea ieși chiar el după aceste ecuații foarte complicate.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cel puțin în următoarea săptămână, mai ales la nivel politic, pentru că pe Florin Cîțu asta îl roade mai tare acum, fără doar și poate.