Cum și-a schimbat Simion campania electorală: de la apartamente de 35.000 euro, la „respect pentru democrație”. „Încearcă să încapă în galoșii lui Georgescu”

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 4 mai a început oficial vineri, însă, neoficial, principalii candidați au fost în campanie încă de la începutul anului, timp în care și-au stabilit strategia electorală și mesajul cu care vin în fața alegătorilor. Pentru unii candidați este a doua campanie electorală în ultimele șase luni, una cu un cu totul alt mesaj electoral.

Simion, de la apartamentele de 35.000 euro, la „respect pentru democrație”

În ceea ce se vrea a fi primul clip electoral al acestei campanii, postat pe pagina sa de Facebook vineri noaptea, la prima oră, George Simion merge flancat de zeci de membri AUR, pe o stradă întunecată, aparent, în plină noapte. Cu o față obosită, mâhnită chiar, ne spune că „astăzi începem, împreună, un drum care nu este despre o persoană, sau despre o candidatură, ci despre întreaga noastră națiune”. Mesajul continuă pe ritmurile melodiei „Treceți batalioane Carpații”, melodie cântată chiar de cei de la AUR la începutul clipului.

„Națiune care cere un singur lucru, respect”, continuă George Simion, pe ritmurile cântecului ce a devenit imnul neoficial al mișcărilor de extremă dreapta din România. „Respect pentru democrație, respect pentru dreptul poporului de a decide…” continuă mesajul, care ia apoi o direcție electorală, vorbind despre seniori, datoria publică a țării, etc..

La fel ca la protestele organizate de AUR în ultimele luni, din acest prim mesaj de campanie lipsește omul în jurul căruia George Simion a gravitat toată această perioadă: Călin Georgescu. „Suntem alături de Călin Georgescu”, spune Simion în clipul în care nu mai pomenește niciuna dintre promisiunile campaniei trecute, au stat la coadă se semneze contracte cu partidul.

„Problema este că Simion II trebuie să se disocieze de Simion I, care în decembrie a avut o prestație catastrofală, a luat sub scorul AUR. Sigur, acum sondajele par să indice altceva, dar nu pentru că el s-a făcut mai luminos și mai deștept, ci pentru că încearcă să încalțe galoșii lui Georgescu. Atâta tot.

Campania lui e construită în jurul ideii ‘uite, nu e’. Ideea este ca alegătorul să se uite la Simion și să nu-l vadă pe Simion. Acum se disociază clar de campania din decembrie, care a fost un dezastru”, a declarat, pentru FANATIK, politologul Cătălin Avramescu.

Simion marșează pe electoratul lui Georgescu

Acesta subliniază că, spre deosebire de campania trecută, când George Simion părea să adopte o serie de poziții mai degrabă centriste, în încercarea de a rezona cu alegătorii cu alegătorii nehotărâți, acum pentru liderul AUR

„Spre deosebire de momentul decembrie, din păcate, opinia publică este mai radicalizată. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, nu face decât să bage bățul prin gard. Ce face el este echivalentul politic a ceea ce face presa de scandal. Țipă, urlă, lovituri de stat, mascații care ne omoară – astea sunt temele zilei din păcate. Toate acestea sunt favorizate de o guvernare ineptă, trebuie să o recunoaștem”, a mai adăugat profesorul Cătălin Avramescu.

Politologul Adrian Papahagi, cunoscut pentru orientarea sa conservatoare, însă mai degrabă în tradiția clasică a termenului, este de părere că liderul AUR nu a venit cu o campanie pozitivă, preferând să mizeze pe același tip de mesaje cu care a câștigat Călin Georgescu în primul tur. A fost o victorie care a zdruncinat inclusiv partidul AUR, dovadă tensiunile în cadrul conducerii, în condițiile în care promisiunile populiste ale lui Simion au pierdut în fața mesajelor obscure ale lui Georgescu.

„Campania lor în acest moment nu este una pozitivă. Vedem mesaje strict negative, ei trăiesc pe frustrarea zonei isterizate de Georgescu și propaganda putinistă. Aparent acest lucru e suficient astăzi să intre în turul doi, dar speranța mea este că vom vedea în turul doi și un candidat cu adevărat european, unul care să reprezinte cu adevărat eforturile noastre de 30 de ani spre normalitate și occident.

Nu există mișcare mai de sistem decât AUR. AUR este o creație integrală a serviciilor de informații românești, cel mai probabil zona SIE, din aceeași zonă vine și Ponta, și Georgescu. Sunt aceleași emanații ale sistemului care nu se mai termină”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Adrian Papahagi.

Lipsește un mesaj de politică externă

Un alt lucru care lipsește din mesajul campaniei lui Simion sunt temele de politică externă, practic atribuțiile principale ale șefului statului. Liderul AUR spune doar că „vom lupta pentru pace”, ceea ce în jargonul susținătorilor Rusiei înseamnă stoparea ajutorului pentru Ucraina. Nu există, la fel, niciun cuvânt despre dosarul penal cu privire la fraudarea alegerilor trecute, dosar care ar putea viza în curând și AUR, după ce compania Tiktok a dezvăluit că cele peste 27.000 de conturi false care au făcut campanie pentru Georgescu, inițial au lucrat pentru partidul condus de Simion.

Politologul Adrian Papahagi subliniază că atât interferența Rusiei în alegerile de anul trecut cât și situația personală a lui Simion vis-a-vis de Republica Moldova și Ucraina îl fac pe acesta un candidat periculos pentru Cotroceni.

„În mod evident, ceea ce se așteaptă lumea de la președintele țării este, în contextul actual, să țină România pe linia occidentală. Președintele nu face case, nu mărește pensii și salarii, nu scade pensii și salarii. Președintele ce trebuie să facă este, în primul rând, să coordoneze CSAT-ul ca să nu existe imixtiuni ale unor forțe ostile. Or, evident, forțele ostile au lucrat pentru AUR, Simion, Georgescu și am văzut cu toții cum s-au reorientat fermele de boți de pe Tiktok, care au marșat întâi pentru Simion, AUR, apoi pentru Georgescu, acum mai nou văd că merg direct pentru Putin. Deci, din punctul ăsta de vedere, Simion nu are ce să caute la Cotroceni.

În al doilea rând, președintele trebuie să reprezinte țara în relațiile cu partenerii externi. Nu văd ce poate face unul care are interdicție de intrare în Moldova și Ucraina, locurile cele mai arzătoare pentru noi în acest moment. Nici din acest punct de vedere Simion nu are ce căuta la Cotroceni”, a mai declarat acesta, pentru FANATIK.

Donald Trump, un alt personaj lipsă

Dacă în campania trecută politicienii suveraniști să luptau să arate că au/ pot avea o relație cu noul lider de la Casa Albă, astăzi Donald Trump pare să fi devenit un personaj toxic pentru partidele suveraniste din Europa și nu numai. Din Germania până în Canada, fiecare partid care s-a aliat la politica lui Trump a suferit un recul serios în alegeri.

„El a încearcat să se brănduiască ca un fel de fun-Trump. Multă lume încearcă acest lucru, dar nu prea e clar la ce îi va folosi. Să ne uităm doar la Viktor Orban, mai trumpist ca le nu se găsește, și ce a primit el de la Trump? Va plăti și el aceleași tarife pe care le plătește toată Europa, aceleași taxe vamale – dar este marginalizat în Europa, Ungaria este o țară sărăcită, a ajuns sub România la nivel de PIB.

Deci, nu merge nici cu trumpismele astea. Plus că, astăzi Trump te laudă, mâine îți pune tarife, a doua zi ți le ridică – nu știe nimeni de fapt ce se întâmplă cu Trump. Și toți cei care își pun căciuliță roșie și se afișează la Mar-a-Lago își închipuie că pot să primească ceva. Nu vor primi nimic, vedem ce fragilă este și poziția lui Musk”, a mai precizat Adrian Papahagi.

„Nu are nimic altceva de propus. Nu reușește să se raporteze constructiv, rațional, logic, competent în niciuna din problemele zilei. De exemplu chestiunea cu vizele SUA. Nu spunea el la televiziuni ce om mare este Trump? Și? Trump ne-a cocoșat cu taxe vamale, Trump ne-a lăsat descoperiți în fața Rusiei, Trump ne-a reintrodus vizele și acum toți se ascund. Unde mai sunt suveraniștii care să se laude cu Trump?”, a concluzionat și profesorul Cătălin Avramescu.