Cum și-a serbat Mihaela Rădulescu ziua de naștere. Petrecere cu șampanie scumpă și foc de artificii

Vedeta de la Pro TV și-a serbat recent fiul, Ayan, care a împlinit 17 ani. Marți, 3 august, a fost rândul frumoasei brunete să fie în centrul atenției pentru că a mai adunat un trandafir în buchetul vieții.

Fosta a petrecut la Monaco, acolo unde băiatul și partenerul ei de viață, Felix Baumgartner, i-au organizat o petrecere pe cinste, la un restaurant de fițe.

Mihaela Rădulescu a fost surprinsă cu o masă festivă de la care nu au lipsit șampania scumpă și tortul de ciocolată. Atmosfera a fost una specială, seara încheindu-se cu un foc de artificii în cinstea vedetei.

Mihaela Rădulescu a împlinit 52 de ani. Cum a petrecut jurata de la Masked Singer România și cu cine

Fosta jurată de la „Românii au talent” a avut parte de o zi de naștere de neuitat. Vedeta de la Pro TV i-a avut aproape pe cei mai dragi oameni din viața sa, fiul și .

Mihaela Rădulescu și-a dorit să trăiască totul la intensitate maximă, să simtă că este o ocazie specială, după cum chiar ea a dezvăluit într-o postare din mediul virtual.

Totodată, diva de la Monaco a ținut să le mulțumească celor care s-au gândit la ea în această zi mare, chiar dacă se află la mare distanță, precizând că s-a bucurat de toate urările primite.

Mihaela Rădulescu, zi de naștere alături de cei dragi, la Monaco

„Azi am vrut să… simt. Să mă bucur de copil, de bărbat și de… prietenii care mi-au trimis flori, urări faine și atâtea gânduri bune.

Ador să am casa plină de flori albe, iubesc să am oamenii dragi lângă mine, mi-e dor de mor de cei din familie care-s prin prea multe țări, dar i-am simțit, auzit și pupat pe toți, chiar și de la distanță.

M-au bucurat mult toate semnele de drag de la colegii mei de la Pro, de la foști colegi și de la oameni pe care nu i-am văzut de ani buni…

Am avut o zi frumoasă, am trăit-o din plin, am răspuns mai puțin la telefon și mult mai mult la… zâmbetele de la Ayan și Felix.

Am TRĂIT o zi minunată. Vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit la zâmbetul meu de azi… și de fiecare zi, când se întâmplă să fiu fericită, sănătoasă și iubită. Ca-n urările voastre”, a scris Mihaela Rădulescu, pe Instagram, alături de câteva imagini.