Cum și-a surprins Adrian Mutu colegii de la Dinamo: ”Venise cu Mercedes. Noi, săracii, aveam Dacia”

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Adrian Mutu, 47 de ani, este considerat unul dintre cei mai mari atacanți români din istorie. La începutul anului 1999, ”Briliantul” făcea pasul din provincie către Capitală. Foarte tânăr, acesta lăsa pe FC Argeș Dacia Pitești pentru a semna cu mult mai galonata Dinamo București. Un coleg al acestuia dezvăluie, la 27 de ani distanță, cum el și ceilalți jucători ai ”câinilor” au fost surprinși de comportamentul argeșeanului.

Este cunoscut faptul că primii doi cei mai buni marcatori all-time din istoria naționalei de fotbal a României sunt Gică Hagi, 61 de ani, și Adrian Mutu. Cei doi sunt la egalitate cu câte 35 de goluri marcate. Este greu de crezut că vor fi egalați curând. Despre Mutu s-a spus că a fost un fotbalist, pe cât de talentat și de valoros, pe atât de ”rebel”.

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Aceste caracteristici s-au văzut încă din 1999, atunci când jucătorul crescut la FC Argeș a ales să facă pasul spre Capitală și să semneze cu Dinamo. Un fost coleg al ”Briliantului” descrie cum au fost primele momente ale atacantului în Ștefan cel Mare. , spune că, la prima sa apariție la Dinamo, Adrian Mutu i-a luat prin surprindere pe toți.

Deși venea din provincie, Adi Mutu a dat impresia în fața colegilor că este ”arogant”. ”Mutu când a venit la Dinamo, credeți-mă, a venit exact cum îl vedeți acum, cum era el, rebel, a venit cu arfe, cu păr cu gel, a venit cu Mercedes Cabrio, pe bune, și am zis băi, ești nebun, ce-i cu ăsta? Ce arogant era, credeți-mă, arogant rău de tot. La început nu aveam o chimie foarte bună cu el, pentru că venise de la Pitești, venise cu arfe, cu Mercedes, noi, săracii, aveam Dacia cu două carburatoare. Da, ne-am și înțepat și nu prea avem chimie,”, spune fostul fundaș, la .

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Cum și-a ”cucerit” Adrian Mutu colegii: ”E lovitură liberă: avem 1-0”

Dintr-un aparent ”arogant”, Mutu s-a schimbat radical în privirile colegilor săi. Grației talentului și a valorii sale, atacantul le-a intrat rapid la inimă tuturor. Același Kiriță mai spune că Mutu avea un tupeu pozitiv. Nu avea frică de adversari și ieșea la rampă în momentele dificile. ”Pe parcurs, ușor-ușor, am văzut că este un fotbalist de valoare și am început să avem o relație destul de bună. Credeți-mă că, în timpul meciurilor, când era lovitură liberă, eram cu Gică Mihali și îi ziceam: ‘E 1-0, hai că stăm liniștiți‘”, a mai spus fostul apărător din Groapă.

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Ce cifre a avut Mutu la Dinamo

nu a stat mult timp la Dinamo. Numai în prima ligă din România, Mutu a marcat 22 de goluri în doar 35 de apariții pentru ”câini”.

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În ianuarie 2000, Inter Milano îl transfera în schimbul a 6,5 milioane de euro. Adi Mutu a mai jucat la Hellas Verona, Parma, Juventus, Fiorentina și Cesena în Italia, și pentru Chelsea (Premier League) și Ajaccio (Ligue 1), printre altele. Adrian Mutu are niște cifre incredibile pentru un român. A marcat peste 100 de goluri în Serie A pentru echipele la care a evoluat. Acesta este considerat unul dintre cei mai buni jucători din istoria Fiorentinei.