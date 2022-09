Cum și-au executat PSD și PNL președinții. Scandaluri pe linie, acuze și trădări. Ion Iliescu, cea mai liniștită retragere

Viața de președinte de partid este una dificilă în România, dovadă fiind și ce s-a întâmplat cu liderii PSD și PNL, principalele formațiuni de pe scena politică. De-a lungul timpului, aproape că îi numeri pe degete pe cei care au condus grupările și au reușit să rămână la un nivel înalt. Mai toți au încheiat în genunchi și maziliți de colegi.

Cum au fost executați foștii lideri ai Partidului Social Democrat

Culmea, Ion Iliescu este singurul care pare să aibă ceva liniște după ce s-a retras din viața publică. Spunem pare pentru că există încă premisele unei condamnări în Dosarul Revoluției. De asemenea, implicarea în mineriade a venit cu griji la bătrânețe pentru fostul șef de stat.

Iliescu și-a învins fără drept de apel contracandidații la primele alegeri libere după căderea comunismului și a condus cu mână de fier formațiunea inventată peste noapte. Deși a promis că Frontul Salvării Naționale nu se va implica în viața politică a țării, tentația a fost una mult prea mare pentru personajele importante de atunci.

Principal beneficiar, Iliescu a fost omul numărul 1 în partid în două ocazii. Prima oară a făcut-o preț de trei ani de zile, din 1990 până în 1993, pentru ca al doilea descălecat să se producă din 1997 până în 2000 când i-a făcut loc mai tânărului Adrian Năstase.

Venit pe cai mari, șef al Executivului și considerat favorit în cursa pentru prezidențiale, Năstase s-a trezit însă în mijlocul unui adevărat coșmar. A pierdut totul în doar câteva ore și social democrații n-au stat o clipă pe gânduri.

Scandalul Mătușa, faptul că ieșea constant pe primul loc în toate sondajele despre corupție, dar și felul în care a jucat cartea alegerilor au contribuit din plin la îndepărtarea sa din fruntea partidului. Autosuspendat pentru o scurtă perioadă, Năstase s-a trezit aruncat în linia a doua a formațiunii după ce Mircea Geoană a orchestrat un puci.

Mai mult decât atât, pentru fostul premier au urmat clipe grele, o tentativă de sinucidere și o condamnare la închisoare cu executare. După ce și-a ispășit pedeapsa, Năstase nu și-a mai găsit locul în partid și a rămas pe lângă caravana social democraților.

Mircea Geoană este singurul fost președinte PSD care a continuat să activeze la nivel înalt, deși a avut și el probleme după ce a pierdut alegerile prezidențiale. Colegii de partid l-au executat imediat și în lumina reflectoarelor a urcat Victor Ponta. Pus în fruntea Senatului, Geoană a sfârșit exclus din PSD.

„Din păcate, acest partid, atâta vreme cât este condus din umbră de Iliescu şi Năstase nu are vreo şansă de reformare. Au pus în fruntea partidului o marionetă cu apucături tiranice şi o lipsă teribilă de caracter, cu un ton suburban. Nu am văzut niciodată atâtea minciuni şi invective, nu am vazut niciodată atât de puţină decentă în relaţiile din partid. Mă îndurerează pentru că a fost vorba despre o decizie anunţată. Ponta şi-a pus demisia pe masă şantajând colegii. Înţeleg presiunea la care unii colegi au fost supuşi”, avea să transmită Mircea Geoană la acea oră neezitând să arate cu degetul spre Victor Ponta.

Totuși, după o ușoară sincopă, cariera lui Mircea Geoană a continuat, acesta fiind în prezent un personaj important în cadrul NATO. Culmea, între cele două părți s-au mai stins din animozitățile trecutului și se vorbește chiar de o susținere a social democraților la următoarele alegeri prezidențiale.

Victor Ponta a promis o redefinire a Partidului Social Democrat, a anunțat că luptă cu toate serviciile posibile, s-a contrat cât a putut cu Traian Băsescu, dar a terminat executat și el de propriul partid. După ce a pierdut la rândul lui duelul pentru Palatul Cotroceni, Ponta a risipit și bruma de încredere, dar și cheile spre oamenii cu putere din formațiune. Oameni care au trecut într-o clipă în ambarcațiunea lui Liviu Dragnea, mai ales că acesta a dat lovitura la parlamentarele din 2016. Între timp, Ponta aproape că nu mai există în politica românească după ce partidul pe care l-a format de la zero a ratat intrarea în Parlament.

După ce a înroșit harta, Dragnea a preluat conducerea partidului și a anunțat reformare din temelii. A sfârșit însă înjurat de toată lumea și condamnat la doar câteva ore după ce a ratat europarlamentarele. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva PSD-ului, partid care atingea cele mai mici cote de încredere sub conducerea sa.

PSD a trecut printr-un adevărat taifun după ce Liviu Dragnea a intrat în închisoare și, culmea, Viorica Dăncilă și-a asumat conducerea. Nu puțini au fost cei care au acuzat-o pe aceasta că a lucrat împotriva liderului Dragnea. Cert este că Dăncilă a îndepărtat în doi timpi și trei mișcări echipa construită de fostul președinte, ba chiar a rupt și înțelegerea cu ALDE.

Ca de fiecare dată, PSD a intrat într-o nouă eră după alegerile prezidențiale, alegeri pe care Viorica Dăncilă le-a pierdut, deși a intrat în turul doi. Nici măcar 24 de ore nu a mai rezistat în fruntea partidului, social democrații cerând vinovați, remanieri și schimbări de direcție. Și Dăncilă și-a făcut partid, dar acesta se află undeva în eșaloanele inferioare.

Marcel Ciolacu a preluat rolul principal, unul pe care îl deține până în prezent și a reușit să readucă partidul în fruntea sondajelor, dar și la guvernare. Coaliția cu PNL a venit cu capital de imagine pentru social democrați care așteaptă acum cu interes următoarele alegeri.

Liberalii, schimbări multe de lideri, rezultate puține

Nu mai puțin de 14 președinți a avut Partidul Național Liberal după momentul Revoluției din 1989, 14 oameni care au încercat să strunească pe cât posibil corabia. Mulți dintre ei au fost aruncați însă peste bord și au dispărut definitiv din viața publică.

Radu Câmpeanu și-a asumat primul conducerea în 1990, fiind urmat de Mircea Ionescu-Quintus. Cei doi seniori ai politicii au făcut totul pentru ca lumea să revină la ideea de liberalism, dar nu au reușit de fiecare dată să vorbească pe înțelesul oamenilor. A urmat pentru un an de zile Valeriu Stoica, însă nici el nu a avut mai mult succes. Ba chiar, la un moment dat, acesta a fost exclus până și din organizația de sector a partidului și nici nu a mai revenit în lumina reflectoarelor.

Și Theodor Stolojan și-a încheiat aventura printr-o excludere, în condițiile în care formațiunea era deja ruptă în două. Aripa Tăriceanu câștiga capital de imagine vizibil, în timp ce aripa Stoica/Stolojan ceda teren evident. Retragerea lui Stolojan din viața publică a avut loc după ce s-a spus despre el că este bolnav. Călin Popescu Tăriceanu a stat cinci ani de zile în fruntea liberalilor, dar a terminat la cuțite cu personaje importante. Mai mulți lideri de județ i-au întors spatele și banderola de căpitan a preluat-o Crin Antonescu. Tăriceanu a rămas puternic ancorat în politică până la ultimele alegeri parlamentare când partidul pe care l-a înființat, ALDE nu a făcut pragul.

Prima coaliția cu PSD, primele mari scandaluri și un picaj total al liberalilor, toate au fost puse în cârca lui Antonescu. Vă readucem aminte că programul politic al USL prevedea o reformă constituțională, dar și administrativă. De altfel, înțelegerea politică dintre cele două mari partide mergea pe ideea ca președintele PNL să fie candidatul comun la alegerile prezidențiale din 2014. De asemenea, liderul PSD urma să devină premier, dacă USL se impunea la alegeri. Crin Antonescu a dispărut definitiv de pe scena politică.

Nu a fost așa și liberalii s-au reorientat din mers și rearanjat pe poziții în jurul lui Klaus Iohannis, primarul Sibiului și cel care avea să devină președintele țării. Vasile Blaga a devenit omul numărul 1 în PNL, dar câteva probleme cu justiția l-au forțat să predea ștafeta. Acesta a demisionat de bună voie încercând să-și dovedească nevinovăția.

Alina Gorghiu a fost cea care i-a condus pe liberali în alegerile parlamentare din 2016, alegeri pe care partidul le-a pierdut aproape la toate capitolele. În doar câteva ore avea să fie înlocuită cu Raluca Turcan, cea care i-a asigurat interimatul lui Ludovic Orban.

După ce a reușit să treacă o moțiune de cenzură și a preluat Guvernul, Ludovic Orban a orchestrat întreg partidul într-o perioadă tulbure. Debutul pandemiei, alegeri de tot felul, Orban le-a depășit într-un fel sau altul, dar toate acestea nu l-au mulțumit pe Klaus Iohannis.

Florin Cîțu a devenit președinte, în condițiile în care . În cele din urmă, acesta și-a făcut un partid în care a atras câteva nume importante din PNL. Nici Cîțu nu a avut mai mult succes, a intrat în multe scandaluri și a încheiat părăsit de toți apropiații și fără nicio funcție majoră.

: „Bravo, Marcele! Ai luat și banii de pe pieptul mortului”, semn evident că PSD a ieșit pe plus. Rămâne de văzut cât va rezista în fruntea unui partid care a provocat numeroase cutremure interne în ultima perioadă.