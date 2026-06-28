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Cum și-au făcut apariția la stadion jucătorii Africii de Sud. Imaginile fac înconjurul lumii. Video

Imagini memorabile la CM 2026, înaintea duelului din 16-îmi dintre Africa de Sud și Canada! Vezi pe site-ul FANATIK cum au ajuns la stadion elevii lui Hugo Broos.
Dragos Petrescu
28.06.2026 | 23:15
Cum siau facut aparitia la stadion jucatorii Africii de Sud Imaginile fac inconjurul lumii Video
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Jucătorii Africii de Sud au făcut spectacol înaintea meciului cu Canada de la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Meciul dintre Africa de Sud și Canada reprezintă primul duel eliminatoriu de la CM 2026, iar selecționată pregătită de Hugo Broos a furat toate privirile încă dinainte de startul partidei. În momentul în care au ajuns la stadion, jucătorii „Bafana Bafana” și-au făcut simțită prezența printr-unul dintre celebrele dansuri specifice țării, iar imaginile s-au viralizat rapid în mediul online.

Jucătorii Africii de Sud au făcut spectacol înaintea meciului cu Canada de la CM 2026!

Selecționata pregătită de Hugo Broos a întrecut așteptările fanilor în ceea ce privește performanța de la turneul final din această vară, „Bafana Bafana” reușind să se califice în 16-imile de finală ale competiției după ce a terminat pe locul secund în Grupa A, în ciuda faptului că înainte de startul Cupei Mondiale, africanii erau considerați outsiderii grupei din care au mai făcut parte Mexic, Coreea de Sud și Cehia.

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Cele patru puncte acumulate le-au fost însă suficiente pentru accederea directă în fazele eliminatorii, unde urmează să dea piept cu o altă țară gazdă, și anume Canada. Partida va avea loc pe SoFI Stadium din Inglewood (SUA), iar sud-africanii au furat deja toate privirile încă dinainte de startul meciului, datorită dansului prestat de jucători în momentul în care au coborât din autocar, eveniment ce s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, sugerând energia pozitivă din grupul pregătit de Hugo Broos.

Africa de Sud, calificată în fazele eliminatorii la CM pentru prima dată în istorie!

Până la ediția din acest an, selecționata „Bafana Bafana” s-a calificat pe tabloul principal al Cupei Mondială de trei ori în istorie (1998, 2002 și 2010), însă niciodată nu a izbutit să treacă de faza grupelor. Acest lucru nu a mai fost valabil însă și acum, la ediția din 2026, când echipa lui Hugo Broos a învins-o pe Coreea de Sud în ultima etapă a grupei A, scor 1-0, și astfel a bifat cea mai mare performanță din toate timpurile.

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În afară de rezultatul pozitiv din meciul cu Coreea de Sud, sud-africanii nu au mai obținut altă victorie, ei debutând cu o înfrângere în fața Mexicului, 0-2 pe celebrul stadion Azteca, după care au remizat în fața Cehiei, scor 1-1. În cazul în care se vor impune în duelul cu Canada, Africa de Sud va da piept în optimi cu învingătoarea meciului dintre Olanda și Maroc.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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