Cum și-au investit banii șefii din BNR. Depozite în valută, acțiuni și titluri de stat pentru oamenii cu salarii de peste un milion de lei

Potrivit ultimei declarații de avere, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avut venituri de peste 1,4 milioane lei în anul 2023, cu 1,08 milioane lei – salariul încasat de la Banca Națională. La această sumă s-au adăugat indemnizația de membru al Academiei Române (30.000 lei) și pensia de peste 320.000 lei. Aproape jumătate din veniturile de anul trecut, Mugur Isărescu le-a investit în titluri de stat. Suma însă este mai mică ca acum doi ani.

Mugur Isărescu, banii investiți în titluri de stat

Potrivit ultimei declarații de avere, depuse acum în luna iunie, Mugur Isărescu și-a investit aproape jumătate din veniturile din salarii și pensie de anul trecut în titluri de stat. Concret, este vorba de suma de 646.964 lei. La finalul anului 2023, dobânzile la titlurile Tezaur au variat între 6,15% și 7,25% – cu scadență la un an, respectiv trei ani. Dacă guvernatorul BNR a investit acești bani în titluri cu scadență pe un an, atunci la finalul acestui an va câștiga din dobândă circa 40.000 lei.

Totuși, suma pe care Mugur Isărescu a investit-o în titlurile Tezaur este mai mică decât sumele investite în anii trecuți. Astfel, în anul 2021, acesta împrumuta statul român cu suma de 1,01 milioane lei, ceea ce la vremea respectivă reprezenta cu 50.000 de lei peste salariul încasat de la BNR.

Vârful avea să fie atins însă în anul 2022, atunci când investea în titlurile de stat 1,66 milioane lei, plus 14.000 de euro. Deci, în total, vorbim de o sumă de peste 1,7 milioane lei. În anul 2022, dobânzile la titlurile de stat au variat între 8,7% (maturitate la un an) și 9,15%, la cele cu maturitate la doi ani. La fel, dacă presupunem că este vorba de titluri de stat pe un an, atunci, la o sumă depusă de 1,73 milioane lei, guvernatorul BNR a câștigat circa 150.000 lei.

O parte din aceste venituri se văd și în cele , atât în lei cât și în valută. În total, în aceste conturi, guvernatorul BNR are circa 2,8 milioane lei, marea majoritate a acestor economii fiind ținute în lei.

Prim-vice guvernatorul BNR și fondul de investiții de la BCR

Prim-vice guvernator al BNR și vicepreședinte al Consiliului de Administrație este fostul deputat PSD, Florin Georgescu. Acesta ocupă aceste funcții de 20 de ani, din octombrie 2004 mai exact, cu o scurtă întrerupere în 2012, când a făcut parte din Guvernul Ponta. Veniturile acestuia la BNR anul trecut au fost de 1.003.822 lei, bani la care se mai adaugă pensia de 243.000 lei, plus indemnizația de fost parlamentar, alți 86.000 lei.

Potrivit declarației de avere de anul trecut, principalele economii ale acestuia erau la Fondul de investiții al BCR, sumă care în anul 2022 se ridica la 2,27 milioane lei. Potrivit ultimei declarații de avere, suma investită în acest fond a crescut la 2,32 milioane lei, deci un plus de 50.000 lei.

Altfel, un depozit în lei în valoare de 500.000 lei, deschis în anul 2022, a fost închis în anul trecut. O parte din acești bani au fost schimbați în valută însă, având acum în conturi 40.000 de euro, 50.000 dolari și 20.000 lei în plus față de anul 2022.

Alți 200.000 lei au fost împrumutați unei persoane fizice, iar din dobânzi a câștigat 20.689 lei.

Viceguvernatorii BNR: Pilonul II de pensii și Hidroelectrica

Badea Leonardo, , ocupă în continuare funcția de vice-guvernator la BNR. Salariul încasat de la Banca Națională în 2023 a fost de 957.000 lei, cu 53.000 lei mai mult decât în 2022.

Cei mai mare sumă de bani o are depusă la Allianz Țiriac Pensii, pentru Pilonul II, peste 600.000 lei, în creștere față de anul 2022, când avea doar 450.000 lei. În rest, în conturi are puțin sub 50.000 lei, mult sub depozitele soției, care are în conturi circa 440.000 lei. Pe de altă parte. oficialul BNR și-a plătit circa 55.000 lei din credit de 560.000 lei luat în anul 2021 pe o perioadă de 15 ani.

Eugen Nicolăescu, cel de-al doilea viceguvernator al BNR, a încasat în 2023 un salariu de 958.000 lei la Banca Națională. La acești bani se adaugă alți 215.000 lei, pensia specială încasată de fostul liberal.

În anul 2022, acesta avea în conturi aproape 400.000 lei, și peste 200.000 de euro investiți în titluri de stat. Potrivit ultimei declarații de avere, din dobânzile la depozitele în lei și valută a câștigat 6.500 lei și 10.000 euro. Suma este puțin mai mare decât suma cu care i-a crescut pensia specială, care a ajuns la 215.000 lei de la 161.000 lei în anul 2022.

Anul trecut, Nicolaescu a mai investit în titlurile de stat alți 125.000 lei, care se adaugă la titlurile de stat în euro, a căror valoare a ajuns la 210.389 euro. În plus, acesta a cumpărat și 500 de acțiuni la Hidroelectrica, cu o valoare la zi de 67.000 lei.

Membrii CA-ului BNR: acțiuni și titluri de stat

Bálint Csaba, fost analist la OTP Bank și membru în CA-ul BNR din anul 2019, a încasat anul trecut o indemnizație de 317.000 lei. Acesta are circa 40 de conturi la diverse bănci, în lei, euro, dolari și franci. În aceste depozite are circa 400.000 lei, plus 170.000 lei la Pilonul II de pensii, circa 60.000 euro și circa 30.000 dolari americani. O sumă relativ mică, aproape 3.000 de dolari, sunt investiți la Fondul de Investiții al Goldman Sachs.

De asemenea, acesta are circa 20.000 lei investiți în Bursa de Valori București, unde deține acțiuni la marile companii de stat. Cele mai multe acțiuni (10.360) le are la OMV Petrom, care i-au adus dividende de 786 lei în anul trecut. Spre comparație, acțiunile la Nuclearelectrica (95) i-au adus 372 lei.

Totuși, cea mai mare sumă o are investită în titluri de stat. La fel ca în urmă cu 2022, este vorba de circa 210.000 lei și circa 45.000 euro. Suma câștigată în 2023 din dobânda la titlurile de stat a fost de 15.500 lei.

Al doilea din cei patru membri simpli ai CA-ului BNR, Cristian Popa, fost director de investiții în cadrul NN Pensii, are peste 230.000 lei la Pilonul II de pensii, administrat de NN Pensii, plus alți 3.000 lei pe Pilonul III. Totuși, acesta pare să-și investească majoritatea economiilor pe bursă, deținând acțiuni la multe companii, în special cele străine, printre care Netflix, Amazon, Tesla, Wizzair sau UiPath. Totuși, una dintre cele mai mari sume de bani le are investite într-o companie românească, Digi Communications, fiind vorba de peste 420.000 lei.

Potrivit declarației de avere depuse acum, în luna iunie, din dividende a câștigat în anul 2023 fix 30.000 de lei, înregistrând totodată un câștig net de capital de 39.531 lei. Cu un an înainte, câștigurile din dividende au fost de doar 17.000 lei.

Un alt membru al CA-ului BNR este Dan Radu Rușanu, fost deputat PNL și fost președinte al ASF între 2013 și 2014. Indemnizația încasată de la BNR a fost de 313.000 lei, puțin peste cei 269.000 lei, banii din cele două pensii. Este poate primul finanțist care nu are bani investiți în titlurile de stat, acesta preferând să-i țină în conturile din bănci.

Astfel, dacă în 2023, avea 2,7 milioane lei și aproximativ 140.000 euro, potrivit ultimei declarații de avere, în conturi are acum circa 3,5 milioane lei și 100.000 de euro.

Ultimul dintre cei șapte șefi ai BNR, Gheorghe Gherghina, a încasat o indemnizație de 315.000 lei, la care se adaugă alți 163.000 lei, bani din pensie. Ca în anul 2022, și anul trecut acesta a investit 80.000 lei în titluri de stat. Este singura investiție făcută de acesta pentru a-și proteja economiile de inflație. Pe de altă parte acesta și-a împrumutat fiul cu 441.000 lei și 297.000 euro, adică aproape două milioane lei.