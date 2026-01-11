Cum și-au pierdut Giovanni Becali și Ilie Dumitrescu banii la casino: „Avea ‘black card’ de 100.000 de lire de la club”

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali și-a amintit de un alt episod fabulos din trecutul său. Impresarul a povestit cum a pierdut bani la casino alături de Ilie Dumitrescu, pe vremea când era jucător în Premier League la Tottenham. Cu ce sumă a mai rămas agentul de jucători, de fapt.

Giovanni Becali și Ilie Dumitrescu au pierdut bani grei la casino în Anglia

Viața lui Giovanni Becali poate fi oricând transpusă într-un film la cinema. Impresarul a trecut prin tot felul de momente și situații pe parcursul vieții sale, unele amintiri stârnindu-i și astăzi hohotele de râs.

Plin de , Giovanni Becali a rememorat episodul când, alături de Ilie Dumitrescu, , au pierdut bani într-un casino din Anglia, iar suma rămasă în buzunar a fost șocantă.

„Am fost cu Ilie Dumitrescu la Tottenham. Mi-a zis să vin să dorm la hotelul Dorchester. Avea ‘black card’ de 100.000 de lire de la club, o arunca de ziceai că e miliardar. Am zis să mergem la casino, să jucăm și noi. Am pierdut, eu vreo 4-5 mii, el vreo 3 mii.

Dimineață, când să plec la aeroport, am întrebat cât e un taxi. Mi-a zis că e 50 de lire, am zis că opresc fix atât. Mai era puțin până acolo, la 44 de pounds i-am zis să oprească să-i rămână și lui acolo.

Ilie Dumitrescu, de plăcerea mea, a jucat și el la casino. A pierdut 2 mii de lire, nu știa să joace. Și eu, care știam să joc, am pierdut. Nu i-am zis nimic, că mai am 50 de lire, să nu mă fac de râs!”, a spus inițial Giovanni Becali.

Primii bani cu care Giovanni Becali a intrat în lumea fotbalului și pățania din Italia. „Ne-au furat”

Ulterior, Giovanni Becali și-a amintit și de suma cu care a intrat în domeniul fotbalului, dar și de ce a pățit în momentul în care a ajuns în cantonamentul „tricolorilor” din Italia, în 1990, cu ocazia Campionatului Mondial.

„Când am intrat în fotbal, am luat bani împrumut. Am luat 100-200 de mii de mărci, așa era atunci. M-am împrumutat de la prieteni. Veneau mulți la mine acum niște ani. Le-am zis că trebuie să aibă bani să cheltuie, ori dau chix, ori merge prăvălia.

Când am ajuns în Italia, în cantonamentul naționalei României în 1990, ne-au furat hainele. Ne-au adus câteva din haine, am dat zvon prin Napoli. Le luaseră niște din ăștia mici, nu erau mari”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.