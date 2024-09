Cum slăbește Laura Cosoi, după a patra sarcină: “Alăptez, dar asta mă și tonifică. Încă mai am gușă și burtică”. Exclusiv

Laura Cosoi are 6 săptămâni de la ultima sarcină și a reușit deja să scape de multe kilograme în plus pe care le-a luat în perioada celor 9 luni. Nu a ajuns încă la greutatea mult dorită, dar nici nu se grăbește. Alăptează, nu ține nicio dietă drastică, iar de curând a reluat sportul.

Laura Cosoi, după a patra sarcină: “E foarte important să dăm organismului timp să-și revină”

La evenimentul Viva! Influencers Party 2024, Laura Cosoi a purtat o ținută neagră care i-a pus în evidență picioarele subțiri, dar care i-a și acoperit burtica.

“Mai am burtă. Dar e normal, adică nu mă grăbesc nicăieri, nu am niciun fel de probleme. E normal să am și burtică, am și gușă. E normal să-mi cada și fața. Am și cearcăne pentru că nu dorm atât de mult. De fapt n-am prea mai dormit de 6 ani încoace.

Dar e foarte important să dăm organismului timp să-și revină, sunt încă în perioada de după. Sunt 6 săptămâni de când am născut, nu e atât de mult. Alăptez exclusiv, dar asta mă și tonifică, știi?

N-am ținut niciodată dietă, dar nu mănânc după 18.00 seara și fac sport. Acum abia m-am reapucat”, a declarat Laura Cosoi pentru FANATIK.

“Fetele nu sunt geloase deloc, sunt doar foarte, foarte drăgăstoase”

Proaspăta mămică încă alăptează, așa că atunci când pleacă de acasă îi lasă micuței Aida lapte la rece. “Am lăsat lapte rece, dar în principiu pot să mă reglez din program. Adică 3 ore ea stă nealăptată. Mai puțin seara când vrea să doarmă la sân că așa e obișnuită. În jur de 21.00 trebuie să mă îndrept spre ea”, ne-a mai spus vedeta.

Aida este a patra fetiță adusă pe lume de Laura Cosoi. Vedeta și soțul ei, Cosmin, mai au trei fete, pe Rita, Vera și Lara. Deși încă la vârste fragede, micuțele se oferă să o ajute pe mama să o îngrijească pe .

“Fetele nu sunt geloase deloc, sunt doar foarte, foarte drăgăstoase. Sunt călare pe ea, o sufocă, o iubesc foarte mult, o pupă încontinuu. Vor să-i pună scutecele, să o șteargă la gură. Dacă plânge sunt toate pe mine, “mami, plânge, te cheamă clientul”, “ospătar, te cheamă clientul”, așa îmi spune Rita”, a mai declarat Laura Cosoi pentru FANATIK.

Cum se simte Laura Cosoi după sarcină și ce timp mai are acum, de când e mamă a patru fete?

Actrița a recunoscut însă că are mare bază și în soțul ei, Cosmin, care este extrem de implicat în creșterea fetițelor. “Ăsta bărbat adevărat, să faci față la atâtea muieri! Ăsta bărbat, îți dai seama?”, spune ea, mândră.

Cu ajutor din partea soțului și cu un program bine organizat, Laura Cosoi găsește timp și pentru ea. Fie că merge la sală, la coafor sau la repetiții sau filmări, actrița știe exact cum să se organizeze ca să facă față cu brio atât vieții de familie, cât și pe plan profesional.

“Am timp pentru mine, nu cât aș vrea, dar am. Uite, dimineață o alăptez pe Aida și 3 ore pot să stau liniștită. Copiii sunt la creșă, la grădi, la școală respectiv. Eu plec la filmări, am filmări, pot să mă duc după aceea acasă, alăptez, mai stă 3 ore. Și tot așa. Sunt împlinită, sunt fericită”, ne-a mai mărturisit vedeta.

Laura Cosoi joacă în Retreat Vama Veche

Mai mult, actrița se pregătește să plece în țară, în câteva orașe, cu filmul “Retreat Vama Veche” ce va avea premiera luna viitoare, în cinematografe.

“Retreat la Vama Veche va fi din 18 octombrie în cinematografe! . Sunt convinsă că toți am făcut o dată măcar baie în Vama dezbrăcați sau am prins răsăritul, sau am ascultat bolero sau am dansat în neștire.

Sau am plâns pentru că am fost dezamăgiți din dragoste! Cam despre asta e vorba. Vă așteptăm în cinematografe, va fi și o caravană prin țară. Bifăm câteva orașe importante, nu pe toate, evident, dar cele care au cinematografe, da. Abia așteptăm să ne întâlnim cu românii de pretutindeni”, a adăugat Laura Cosoi.