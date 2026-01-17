Sport

Cum slăbești 6 kilograme în timp record după sărbători. Dieta-minune a lui Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir, fostul șef de la LPF, a dezvăluit cum reușește să slăbească după sărbători, periodă în care mănâncă toate bunătățile ce sunt preparate în familie.
Luna decembrie este una în care mesele românilor sunt bogate, pline cu bunătăți care mai de care mai gustoase, iar din această cauză mulți ajung în luna ianuarie cu kilograme în plus.

Cum reușește Mitică Dragomir să slăbească 6 kilograme într-o lună. Dezvăluirile fostului șef de la LPF

Dumitru Dragomir este și el în această situație, iar fostul șef de la Liga Profesionistă de Fotbal dezvăluie acum dieta pe care o ține și care îl ajută să slăbească lunar nu mai puțin de 6 kilograme.

„Slăbesc într-o lună 5 kg sau chiar 6 kg. De dimineață mănânc două ouă, cu două felii de avocado, două felii de ardei roșu și două felii mici de castravete. Fără pâine, fără lapte. La prânz mănânc o bucată de pește, garnitură spanac și o salată de varză cu morcov.

Uit să mănânc de seară și dacă nu pot, fac o salată mică de ceva, o stropesc cu câteva felii de brânză, dar 20 de grame. Nu mai beau țuică, are calorii, îți face o poftă de mâncare de te urci pe pereți. Cu dieta asta dau 5 sau 6 kilograme jos. După Crăciun fac asta”, a spus Mitică Dragomir la emisiunea Profețiile lui Mitică.

Ce spun specialiștii despre dietele de după sărbători. Recomandările date de aceștia pentru a scăpa de kilogramele în plus

După excesele culinare din perioada sărbătorilor, nutriționiștii recomandă revenirea treptată la o alimentație echilibrată, bazată pe alimente simple și bogate în nutrienți. Legumele proaspete, în special cele verzi precum spanacul, broccoli sau salata, sunt esențiale pentru detoxifierea organismului și au un aport caloric scăzut.

De asemenea, supele ușoare, iaurtul natural, ouăle și carnea slabă de pui sau pește ajută la menținerea sațietății fără a suprasolicita digestia. Fructele cu un conținut redus de zahăr, precum merele, grepfrutul sau fructele de pădure, pot înlocui deserturile grele consumate în timpul sărbătorilor.

Specialiștii atrag atenția și asupra importanței cerealelor integrale și a grăsimilor sănătoase în procesul de slăbire. Ovăzul, orezul brun sau quinoa oferă energie pe termen lung și previn senzația de foame, în timp ce avocado, nucile și semințele contribuie la buna funcționare a metabolismului.

Hidratarea joacă, la rândul ei, un rol crucial: apa, ceaiurile neîndulcite și supele clare ajută la eliminarea toxinelor acumulate. O dietă echilibrată, combinată cu mișcare și odihnă adecvată, este cheia unei reveniri sănătoase după perioada sărbătorilor.

