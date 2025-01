Cum slăbești după mesele îmbelșugate de sărbători? Florentina Opriș: “Toți românii au în casă acest aliment”. Exclusiv

Florentina Opriș ne-a dezvăluit cum slăbești și cum te detoxifici după preparatele bogate în calorii de sărbători. Prezentatoarea “Sport, dietă și o vedetă”, emisiunea de la Kanal D, dedicată unui stil de viață sănătos, spune că un singur aliment, consumat așa cum trebuie, face minuni pentru organism.

Acest produs are multiple beneficii și este foarte gustos. Florentina Opriș a început noul an la conac, acolo unde a prezentat Revelionul, iar prima zi din an și-a început-o .

Cum slăbești usor, cu un aliment “banal”? “Cu siguranță toți românii îl au în casă, dar poate nu își dau seama cât e de benefic”

În loc de cafea sau ceai, dimineața, vedeta Kanal D și-a pus o cană cu zeamă de varză, alimentul care te ajută să slăbești, să faci detoxifiere și să te vitaminizezi.

“Cum slăbim după sărbători, cum ne detoxifiem siguranță toți românii îl au în casă, dar poate nu își dau seama cât e de benefic? El te ajută și să slăbești, și să detoxifici organismul și să te vitaminizezi. Și este atât de banal încât nu ai minte să îl folosești, dar face minuni.

Este vorba despre zeama de varză, acest produs toți îl avem în casă. Trebuie să știi când și cum să consumi zeama de varză. Dacă vrei să slăbești, o consumi într-un anumit fel, dacă vrei să detoxifici, în alt fel, iar dacă vrei să te vitaminizezi, în alt mod”, a declarat Florentina Opriș, pentru FANATIK.

Zeama de varză, cunoscută și sub numele de “moare”, este folosită, de secole, pentru proprietățile sale terapeutice și nutriționale. Ea poate contribui la îmbunătățirea digestiei, sprijinind echilibrul florei intestinale, și la întărirea sistemului imunitar. Zeama de varză este considerată un aliment sănătos, fiind bogată în vitamina C, B1, B2, B3, B6, B9 și E. De asemenea, are conține și minerale cum ar fi magneziu, potasiu, fier, iod.

Florentina Opriș: “Pentru slăbit consumă 100‑200 ml de zeamă de varză dimineața, pe stomacul gol”

Cum slăbești consumând zeamă de varză? Florentina Opriș ne-a spus cum trebuie consumat acest produs dacă vrei să scapi de kilogramele în plus, sau dacă îți dorești o detoxifiere sau o vitaminizare.

“Zeama de varză, bogată în probiotice, vitamine și minerale, este un remediu natural pentru slăbit, detoxifiere și mineralizare. Iată cum o poți folosi:

1. Pentru slăbit:

• Consumă 100‑200 ml de zeamă de varză dimineața, pe stomacul gol.

• Ajută la reducerea retenției de apă și stimulează digestia.

• Evită excesul, deoarece poate fi bogată în sodiu.

2. Pentru detoxifiere:

• Bea 150 ml dimineața și 150 ml seara, timp de 7 zile.

• Zeamă de varză elimină toxinele, curăță ficatul și reglează flora intestinală.

3. Pentru mineralizare:

• Consumă 100 ml zilnic între mese.

• Este bogată în calciu, magneziu și potasiu, susținând oasele și imunitatea.

Atenție: Dacă ai probleme cu stomacul (gastrită sau ulcer), consum-o cu moderație”, mai spune ea.