Cum stă FCSB în meciurile directe contra echipelor cu care se luptă la play-off! Ce șanse mai are campioana la Top 6 și verdictul statisticienilor

FCSB părea într-o formă de zile mari înaintea dublei cu Universitatea Craiova, însă oltenii s-au dovedit o nucă mult prea tare pentru o formație care a avut probleme de joc tot sezonul. Roș-albaștrii nu mai sunt la mâna lor și au nevoie de victorii pe linie până la final pentru a mai spera la un loc în primele șase.

Cum se mai califică FCSB în play-off după eșecul din Bănie

În cazul în care FCSB ar fi reușit să obțină un punct din meciul de pe „Ion Oblemenco” împotriva Universității Craiova, campioana României ar fi rămas la mâna ei pentru calificarea în play-off. În acest moment, roș-albaștrii trebuie să se uite și la rezultatele celorlalte echipe, chiar dacă va câștiga tot până la final.

În următoarele trei etape, FCSB întâlnește pe rând Metaloglobus, UTA Arad și U Cluj, iar În cazul în care va acumula toate cele 9 puncte în clasament, FCSB trebuie să se uite la echipele în fața cărora va avea avantaj la egalitate de puncte.

FCSB se luptă cu alte șase echipe pentru accederea în play-off, iar la egalitate de puncte ar fi în avantaj doar în fața a trei dintre ele. Campioana are rezultate directe favorabile în fața lui U Cluj, UTA și Oțelul, în timp ce FC Argeș, FC Botoșani și CFR Cluj trec în fața ei în caz de egalitate. Principalul criteriu de departajare în caz de egalitate este rezultatul din meciurile directe.

Rezultatele FCSB în meciurile directe cu echipele cu care se bate la play-off:

U Cluj (2-0 și urmează returul) – FCSB avantaj

UTA (4-0 și urmează returul) – FCSB avantaj

Oțelul (1-0, 4-1) – FCSB avantaj

FC Argeș (0-2, 0-1) – FCSB dezavantaj

FC Botoșani (1-3, 2-1) – FCSB dezavantaj

CFR Cluj (2-2, 1-4) – FCSB dezavantaj

Statistică horror pentru FCSB! Ce șanse îi mai dă supercomputerul la calificarea în play-off

Statisticienii de la au analizat situația extrem de strânsă din campionatul românesc și au dat o șansă mică roș-albaștrilor pentru a mai prinde un loc în primele șase echipe. Dacă Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo sunt ca și calificate în play-off, restul de șapte echipe se luptă pentru trei locuri.

Conform statisticienilor, cele două echipe din Cluj sunt favorite la calificarea în play-off. „Șepcile roșii” au 75% șanse de succes, în timp ce CFR Cluj are 67.5%. FC Argeș și FC Botoșani, cele două surprize plăcute din acest campionat, au și ele șanse mai bune decât FCSB, cu 51.5% respectiv 44.5%. În acest moment, campioana României primește doar 29.9% șanse, în spatele ei fiind doar UTA, cu 16.9% șanse, și Oțelul Galați, cu 13.5% șanse. Până și Farul mai are speranțe, însă ele sunt extrem de mici. Constănțenii sunt cotați doar cu 1.1% șanse să prindă play-off-ul, însă pot „arbitra” celelalte echipe.

Cum arată programul tuturor echipelor care se luptă la locurile de play-off

FCSB mai are șanse în acest moment doar datorită programului. Campioana întâlnește în ultimele etape atât UTA, cât și U Cluj, iar mai multe contracandidate se luptă între ele sau au meciuri extrem de dificile, cu formații din topul clasamentului.

Program U Cluj

FC Botoșani – U Cluj

U Cluj – Oțelul Galați

FCSB – U Cluj

Program FC Argeș

FC Argeș – Farul

Dinamo – FC Argeș

FC Argeș – Unirea Slobozia

Program FC Botoșani

FC Botoșani – U Cluj

FC Hermannstadt – FC Botoșani

FC Botoșani – Petrolul Ploiești

Program CFR Cluj

CFR – Petrolul Ploiești

Farul – CFR Cluj

CFR Cluj – Dinamo

Program UTA Arad

Oțelul Galați – UTA Arad

UTA Arad – FCSB

Metaloglobus – UTA Arad

Program Oțelul Galați

Oțelul – UTA Arad

U Cluj – Oțelul Galați

Oțelul Galați – FC Hermannstadt

Program FCSB

FCSB – Metaloglobus

UTA – FCSB

FCSB – U Cluj

Program Farul