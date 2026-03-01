Sport

Cum stă FCSB la meciurile directe cu adversarele pe care le va avea în play-out. Doar cu două dintre ele a luat maximum de puncte

Cum stă FCSB la partidele directe cu adversarele peste care va da în play-out. Campioana României are un bilanț perfect doar cu două dintre adversare.
Iulian Stoica
01.03.2026 | 23:55
Cum sta FCSB la meciurile directe cu adversarele pe care le va avea in playout Doar cu doua dintre ele a luat maximum de puncte
SPECIAL FANATIK
Cum stă FCSB la meciurile directe cu echipele din play-out.
Dinamo – FC Argeș, din etapa a 29-a din SuperLiga, s-a terminat în favoarea piteștenilor, scor 0-1. În urma acestui rezultat, FCSB a fost trimisă direct în play-out. Cum s-a descurcat campioana en-titre în fața rivalelor din partea a doua a clasamentului.

Cum stă FCSB la meciurile directe cu adversarele pe care le va avea în play-out

În ciuda faptului că FCSB avea trei variante pentru a aborda play-off-ul înaintea etapei a 29-a din SuperLiga, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș, echipele pe care le putea depăși în clasament, s-au impus în meciurile disputate.

Victoria obținută de FC Argeș pe terenul lui Dinamo le-a semnat sentința elevilor lui Elias Charalambous: play-out! Este pentru prima oară de la introducerea sistemului play-off/play-out când FCSB nu se află între primele șase clasate.

Campioana en-titre mai are de disputat un singur meci până la finalul sezonului regulat, cu U Cluj, în etapa a 30-a. Elias Charalambous are un nou obiectiv, clasarea pe locul 7 și calificarea la barajul pentru cupele europene. Interesant este faptul că statistica este de partea antrenorului cipriot, FCSB adunând 34 de puncte în meciurile cu formațiile din a doua parte a clasamentului.

FCSB a obținut maximum de puncte doar cu Oțelul Galați și UTA

FCSB a obținut cel puțin două puncte din „dublele” cu formațiile din play-out. În ciuda acestui fapt, campioana României a obținut maximum de puncte doar cu Oțelul Galați și UTA.

Eșecurile cu Metaloglobus sau Unirea Slobozia, dar și ambele remize cu FC Hermannstadt au făcut ca FCSB să se afle în această situație delicată.

Rezultatele FCSB cu echipele din play-out:

  • FCSB – UTA: 4-0 / 4-2: 6 puncte
  • FCSB – Metaloglobus: 1-2 / 4-1: 3 puncte
  • FCSB – Oțelul: 1-0 / 4-1: 6 puncte
  • FCSB – FC Botoșani: 1-3 / 2-1: 3 puncte
  • FCSB – Csikszereda: 1-1 / 1-0: 4 puncte
  • FCSB – Unirea Slobozia: 0-1 / 2-0: 3 puncte
  • FCSB – Farul Constanța: 1-2 / 2-1: 3 puncte
  • FCSB – FC Hermannstadt: 1-1 / 3-3: 2 puncte
  • FCSB – Petrolul Ploiești: 1-0 / 1-1: 4 puncte

Total: 34 de puncte adunate

