Cum știi că plantele din grădină au nevoie de apă. Trucul prin care îți poți da seama imediat

Află cum poți să știi dacă plantele din grădină au nevoie de apă. Există un truc prin care îți poți da seama imediat de acest lucru. Așa vei evita să le uzi prea des.

Trucul prin care vei știi dacă plantele din grădină au nevoie de apă

În perioada verii, mai ales când temperaturile de afară sunt foarte ridicate, multe persoane care stau la curte au tendința des. De multe ori, se întâmplă să nu știm dacă plantele au nevoie de apă sau dacă nu este bine să fie udate într-un anumit moment.

S-ar putea să uzi prea des plantele, iar acest obicei poate să le distrugă. Atunci când cresc în solul prea umed, plantele pot să sufere din cauza lipsei oxigenului. Acest lucru poate provoca moartea rădăcinilor, precum și pierderea de viață a plantei.

Cum poți să-ți dai seama, însă, dacă ? În cazul în care acestea au o creștere lentă, dar și frunze îngălbenite, atunci s-ar putea ca plantele să aibă nevoie de mai puțină apă.

O femeie din SUA a dezvăluit, în mediul online, “cel mai bun truc”, învățat chiar de la tatăl ei, pentru a evita udarea excesivă a plantelor.

Cu ajutorul acestui truc, poți evita udarea excesivă și poți să economisești timp, dar și efort, iar plantele vor fi salvate. Femeia a împărtășit trucul respectiv pe contul său de Tik Tok, unde e urmărită de 107.000 de utilizatori.

În videoclipul postat, aceasta pulverizează apă pe plantele pe care le are în grădină. “Tatăl meu m-a învățat unul dintre cele mai bune trucuri pentru grădină. Acest lucru vă va salva mult timp și viețile multor plante”, a spus aceasta în clipul video.

Există o metodă foarte simplă pentru a-ți da seama dacă planta are sau nu nevoie de apă. Tot ce trebuie să faci este să lovești ghiveciul cu piciorul. Dacă acesta se mișcă, atunci înseamnă că e necesar să o uzi.

“Cel mai bun mod de a-ți da seama dacă planta ta are nevoie de apă…? Doar lovește ghiveciul cu piciorul. Dacă nu se mișcă, nu are nevoie de apă. Dacă se mișcă, are nevoie de apă. Cu plăcere!”, a explicat femeia în videoclip, potrivit .

Ce se întâmplă dacă ghiveciul este prea greu

Postarea a strâns în jur de 100.000 de aprecieri și sute de comentarii. Utilizatorii au apreciat trucul, care s-a dovedit a fi foarte util pentru cei care au plante.

O persoană a întrebat cum își poate da seama de diferență în cazul în care ghiveciul este mai greu. De asemenea, cineva a scris că “dacă sunt pietre la fund, va fi greu prin natura sa”.

Autoarea videoclipului a răspuns acestui comentariului, oferind o explicație. “Adevărat. Veți putea totuși să faceți diferența între apă și lipsa apei dacă pietrele nu o îngreunează prea mult”, a scris ea.