Cum sunt administrați banii în familia Deliei: “Am deplină încredere în soțul meu”. Artista face milioane din muzică și televiziune. Exclusiv

Delia muncește mult, că așa a fost învățată, iar banii pe care îi câștigă nu îi pune sub saltea. Preferă să îi investească, în primul rând, în show-urile și imaginea ei, și mai apoi în alte business-uri.

Din ce câștigă Delia bani?

Delia este unul dintre cei mai renumiți artiști de la noi, cu un show excepțional, dar și o voce de neegalat. Artista a muncit mult ca să ajungă la acest nivel și acum muncește să se mențină în top. Are multe concerte, campanii în online, e implicată în două mari show-uri tv, X factor și iUmor, și are timp liber mai puțin. Sigur, că este remunerată corespunzător pentru ceea ce face.

Câștigă bani, iar o mare parte din ei îi reinvestește în show-urile sale și în imaginea sa. O altă parte din câștiguri intră pe mâna soțului Răzvan, care știe în ce și când să facă investiții. Delia ne-a vorbit, în interviul exclusiv pentru FANATIK, despre proiectele sale, despre familie și bucurii, dar și despre călătoriile ei pe munte care efectiv o încarcă de energie pozitivă. Oricât de aglomerată ar fi, și implicată în multe proiecte, reușește să găsească timp să urce pe un vârf de munte.

Delia: “A fost o vară plină de concerte și de filmări, dar m-am bucurat că de fiecare dată am reușit și să călătoresc. Mă face foarte fericită să fiu pe munte”

Cum a fost vara pentru tine? Pe Instagram s-a văzut că ai avut multe concerte, dar ai avut timp și pentru “cățărat” pe munți. Plimbările la munte te relaxează? Te încarcă cu energie bună? Câți kilometri ai făcut cel mai mult și în ce drumeție?

A fost o vară plină de concerte și de filmări, dar m-am bucurat că de fiecare dată am reușit și să călătoresc. Mă face foarte fericită să fiu pe munte. E o combinație de adrenalină, bucurie, entuziasm, relaxare, efort fizic susținut. Și de ceva timp am început și alergările montane care îmi plac enorm. Cel mai mult cred că am mers 40 de kilometri într-o zi.

Ce peripeții ai avut pe munte în călătoriile tale?

Momentele speciale sunt cele în care ajungi în vârf după un traseu dificil, obositor, după clipe în care simți că nu mai poți.

Am văzut că te plimbi atât în străinătate, cât și la noi, în România, pe munte. Ți-a fost vreodată teamă de animale sălbatice? Recent, la noi, a fost un episod nefericit cu o tânără care a fost atacată de un urs.

Nu îmi este teamă, dar ne luăm toate măsurile de precauție astfel încât să fim în siguranță.

Delia: “Sunt bine, fericită, împlinită și trăiesc la maximum fiecare zi. După propriile mele reguli”

Cum îți organizezi plecările pe munți? Ce nu lipsește din bagaj?

Haine de munte, echipament de munte, medicamente. Și eu, și Răzvan ne informăm foarte bine înaintea fiecărui traseu, astfel încât să nu existe elemente care să ne ia prin surprindere.

Pe plan profesional ai numai succese. Pe plan personal simți că îți mai lipsește ceva? Te consideri o femeie fericită, împlinită din toate punctele de vedere?

Sunt bine, fericită, împlinită și trăiesc la maximum fiecare zi. După propriile mele reguli.

Ce se anunță pentru această toamnă? În ce proiecte ești implicată?

Toamna e plină de concerte, de călătorii, de mers pe munte. Și bineînțeles, de filmări pentru iUmor și un nou sezon X Factor.

O parte din banii câștigați de Delia, pe mâna soțului: “Am deplină încredere în el când vine vorba de investiții și dezvoltarea business-ului”

Cum era Delia în copilărie? Un copil năzdrăvan sau cuminte? Ce sfaturi ai primit de la părinții tăi, sfaturi care te ajută în viață?

Am fost un copil cu multă energie, dar în general, un copil bun. Cred că eram un copil tipic al generației mele. Un copil care iubea muzica, dar și un copil cu părinți destul de stricți.

De părinți am fost sfătuită să muncesc mult, să și să fiu tolerantă cu cei din jur.

În ce investești banii câștigați? Știm cu toții că o mare parte din sume se duc , aparatură, tot ce ține de prefesia ta. Restul îi investești sau îi păstrezi în conturi?

În familia noastră, Răzvan este cel care se pricepe la investiții, așa că cele mai multe decizii pe partea aceasta sunt la el. Desigur că ne sfătuim, dar am deplină încredere în el când vine vorba de investiții și dezvoltarea business-ului.