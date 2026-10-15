Cum sunt falsificați kilometrii la mașinile second-hand. Modalitățile prin care poți depista frauda

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Mașinile second-hand sunt la mare căutare în rândul celor care nu-și permit un model din fabrică. Riscurile cumpărării unui astfel de vehicul sunt numeroase, unul dintre cele mai mari fiind legat de falsificarea kilometrilor din bord. Pentru a evita o astfel de situație neplăcută trebuie neapărat să depistezi frauda din timp.

În ce fel afli dacă mașina are kilometrajul dat înapoi

Mulți se bucură că au negociat un preț bun sau că autoturismul are o caroserie impecabilă, însă adevăratele necazuri se ascund la interior. Clienții care preferă mașinile la mâna a doua sunt atenți, în general, la chestiuni vizibile, dar uită că datul kilometrajului înapoi este una dintre cele mai întâlnite practici atât în piețele românești, cât și în afară.

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Un studiu CarVertical care a analizat piețele auto din Europa Centrală și de Est arată că această problemă se găsește la mașinile rulate și apare frecvent împreună cu daunele. Analiza care a avut în vedere vehiculele verificate în România pe parcursul anului 2025 scoate la iveală un sistem deranjant. se poate face prin mai multe modalități.

Una dintre cele mai întâlnite este intervenția electronică sau fizică asupra modulelor de memorie ale mașinii. Conectarea prin mufa OBD-II utilizează dispozitive dedicate sau tablete de diagnoză și corectare (de tip OBDSTAR, Digiprog, Super VAG, Enigma Tool). Prin urmare, softul rescrie valoarea afișată în tabloul de bord (cluster) direct prin portul de diagnoză al mașinii. Această operațiune durează doar câteva minute.

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O altă modalitate de a păcăli cumpărătorul este demontarea ceasurilor de bord și rescrierea memoriei EEPROM/Flash. La modelele mai vechi sau la cele unde portul OBD nu permite rescrierea directă ceasurile de bord sunt demontate fizic. În felul acesta memoria care stochează kilometrajul este citită și modificată cu ajutorul unui programator de memorii (UPA-USB, Digimaster). Înlocuirea fizică a tabloului de bord cu altul care are deja afișat un număr mai mic de kilometri este o altă practică la care vânzătorii de mașini second-hand apelează pentru a primi un preț mai bun pentru bunul lor.

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Felurile în care descoperi dacă ai fost sau nu păcălit la kilometraj

Poți descoperi dacă kilometrajul a fost dat înapoi și dacă acesta nu este salvat în bord. Specialiștii arată că ștergerea parțială poate fi scoasă la iveală cu ajutorul calculatorului de motor (ECU). De asemenea, kilometrajul mai poate fi citit și cu ajutorul cutiei de viteză, cheia mașinii și modulul ABS/ESP. Profesioniștii în frauda auto încearcă să modifice acest lucru, în speranța că nu vor lăsa urme, însă există diferite module secundare care stochează aceste informații. Printre cele mai comune se numără diagnosticarea auto, care indică verificarea componentelor majore ale mașinii sau consultarea memoriei computerului de bord (ECU) pentru a vedea ce defecțiuni au fost înregistrate în trecut.

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O scanare completă la un tester poate arăta toate problemele unui autoturism second-hand. Mai mult, computerul mașinii memorează toate problemele tehnice care au apărut, chiar dacă martorul din bord nu mai funcționează. Verificarea istoricului îl ajută pe un mecanic să vadă dacă mașina are probleme ascunse sau intermitente. Interogarea bazelor de date de la reprezentanțe și stații ITP/Registrul Auto Român (RAR) poate fi de mare un sprijin real în acest sens.

Așadar, pentru a descoperi dacă kilometrajul a fost falsificat se mai poate apela la diagnoza specializată. Vehiculul achiziționat la mâna a doua este scanat cu un tester performant care citește valorile reale stocate în alte unități de control (ECU, cutie, modulul cheii). Ulterior, datele sunt comparate cu ceea ce arată în bord.

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În plus, se mai poate apela la analizarea elementelor din interior, care arată uzura fizică (volan, pedale, schimbător de viteză, tapiseria scaunului șoferului). Spre exemplu, o mașină care revendică 80.000 km, dar are scaunul lăsat și volanul tocit poate ridica un mare semn de întrebare. Acestea sunt detaliile care trădează o maşină cu kilometri mai mulţi decât cei declaraţi.

Cât te costă, de fapt, kilometrajul dat înapoi?

Cercetarea CarVertical a analizat rapoartele cumpărate de utilizatorii platformei în 18 țări, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Cazurile de kilometraj modificat și înregistrările privind daunele sunt date care nu lasă loc de nicio interpretare. Potrivit , 8,7% dintre autoturismele din România care aveau înregistrări de daune prezentau și un kilometraj falsificat.

În cazul mașinilor fără daune, procentul era de 5,9%. Numărul de kilometri afișat în bord face diferența în momentul vânzării și este extrem de important. Experții din domeniul auto susțin că această situație îl poate costa destul de scump pe cumpărător. O mașină scoasă la vânzare cu 20.000 de euro, dar care are kilometrajul dat înapoi, are o valoare mult mai mică, de aproximativ 16.700 de euro.

Ascunderea kilometrilor reali arată că distribuția este obosită și că poate ceda în orice moment fără advertisment. Prin urmare, cheltuiala îi va aparține în totalitate cumpărătorului. De asemenea, această problemă înseamnă amortizoare la limită, frâne consumate și o cutie de viteze cu uzură masivă, relatează

Toate acestea ”se traduc” prin revizii ratate, uleiuri neschimbate la timp și consumabile „pe ducă”. În concluzie, studiul arată că 8,1% din mașinile verificate în România au kilometrajul manipulat. Media kilometrilor „șterși” de pe bord este de 66.800 km. În aceeași notă, se mai arată că inflația artificială a prețului cauzată de fraudă atinge 19,9% față de valoarea reală.