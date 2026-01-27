Cum sunt irosiți banii publici la primăriile de sector. Suma uriașă aruncată pe fereastră de Primăria Sectorului 1

ADVERTISEMENT

Odată cu majorarea taxelor locale primăriile de sector din Capitală vor beneficia de sume mai mari la bugetele proprii. În timp ce Primăria Generală se vaită că „nu are bani nici să treacă strada”, primăriile de sector vor beneficia de fonduri suplimentare în condițiile în care oricum, în ultimii ani, dinamica politică a făcut ca fondurile să fie direcționate către aceste primării și nu către PMB. Un caz recent, de la Primăria Sectorului 1, arată sumele uriașe irosite de către aceste entități publice.

Suma uriașă aruncată pe fereastră de Primăria Sectorului 1

Primăria Sectorului 1 a plătit peste cinci milioane de lei în anul 2024 drept penalități pentru întârzierea plății mai multor facturi. Cea mai mare parte a acestei sume, peste 4,1 milioane de lei, reprezintă penalități plătite către o singură firmă, abonate la contracte publice cu primăriile de sector, Triumf Gardening SRL.

Mai exact, în martie 2021, firma solicită în instanță emiterea unei ordonanțe de plată pentru suma de 4,13 milioane lei, reprezentând penalități de întârziere. Penalitățile erau emise pentru neplata la timp a unor facturi emise în anul 2020 pentru servicii de amenajare şi întreținere spații verzi din aria sectorială a Sectorului 1 efectuate conform unor contracte cadru încheiate în anul 2018 cu Administrația Domeniului Public Sector 1 (ADP).

În decembrie 2021 instanța de judecată avea să admită cererea societății comerciale, iar șase luni mai târziu avea să se ajungă la o decizie definitivă după respingerea cererii de anulare formulată de către ADP Sector 1. În acest timp, firma a trecut la executarea silită a datoriei, ceea ce a adăugat noi costuri – de peste 50.000 lei, la principalul datorat.

De subliniat că, în instanță, ADP Sector 1 nu a contestat nici valoarea facturilor și nici faptul că ele nu au fost plătite la timp, susținând însă că nu a existat nicio factură privind penalitățile care să fi fost recunoscută astfel. Reprezentanții ADP au susținut că în somația primită în septembrie 2021 de la executorul judecătoresc nu era precizată nicio sumă de plată și că această somație a fost primită și înregistrată la sediul instituției de către o persoană care nu era reprezentantul legal al acesteia.

De ce nu a plătit ADP Sector 1 facturile la timp

Aceste penalități care au adăugat sume importante la cheltuielile Primăriei Sectorului 1 au intrat în atenția Curții de Conturi. În urma unui control efectuat anul trecut la primăria de sector, auditorii Curții au întrebat direct ADP Sector 1 de ce nu a achitat la timp aceste facturi.

Angajații ADP au dat vina pe „șeful cel mare”, adică ordonatorul principal de credite – adică primarul de sector. Din concluziile consemnate în raportul Curții de Conturi nu a fost o problemă de lipsă a banilor la modul general ci de blocarea lor de către ordonatorul principal de credite.

„Referitor la litigiul ce face obiectul dosarului 30083/3/2021, fac precizarea că din informațiile pe care le dețin, întârzierea efectuării plăților s-a datorat nedeschiderii creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite, aspect ce a excedat atribuțiile și competențele mele funcționale”, se arată în răspunsul oferite de cei de la ADP Sector 1, în care „nedeschiderea creditelor bugetare” pare a fi un eufemism pentru „primarul a refuzat să plătească”.

ADP spune că a existat o acumulare a facturilor neplătite în a doua jumătate a și toaletări de copaci. Cei din ADP au spus Curții de Conturi că plata acestor facturi exceda atribuțiile lor, și că acest lucru a depins de primarul de sector.

Primarul care a semnat contractul și primarul care n-a plătit

Cronologia acestui caz pare a indica rezultatul unei lupte politice. Contractele cadru cu firma Triumf Gardening SRL (la care se asociaseră alte două firme) au fost semnate în 28 septembrie 2020 și modificate în iunie 2020 printr-un act adițional, când au fost modificate și prețurile și modalitățile de plată. Ambele contracte cadru au avut patru contracte subsecvente, toate încheiate în succesiune rapidă între 4 iunie și 11 septembrie.

În toată această perioadă, primar la Sectorul 1 a fost Daniel Tudorache (PSD), cel care avea să-și piardă mandatul de edil în fața candidatului USR, Clotilde Armand. Aceasta avea să-și înceapă mandatul de primar cu data de 29 octombrie 2020, după câștigarea alegerilor din 27 septembrie.

În cazul celor 4,13 milioane lei reprezentând penalități de întârziere este vorba de 25 de facturi ce nu au fost plătite la timp. Doar patru dintre acestea aveau data scadentă înainte de alegerile din septembrie, mai exact 10 septembrie. Alte cinci facturi au avut data scadentă înainte de preluarea mandatului de către Clotilde Armand, mai exact 8-9 octombrie. Ultimele facturi emise au avut data scadentă 4 februarie 2021.

Cea mai mare întârziere înregistrată a fost de 300 de zile, două facturi emise în octombrie 2020, unde avem și cea mai mare penalitate aplicată. Cum penalitățile stabilite în contract erau de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, iar valoarea facturii a fost de 2,1 milioane lei, penalitatea totală de plată a fost de 1,3 milioane lei. O altă factură, de 1,2 milioane lei, scadentă în decembrie 2020, a fost plătită cu o întârziere de 243 de zile. Penalitățile aici s-au ridicat la aproape 600.000 lei.

De altfel, cele cinci facturi scadente cât Daniel Tudorache era încă primar au avut cele mai mici întârzieri (4 zile).

Firma beneficiară, abonată la contracte publice

Plata sumei datorate cu titlul de penalități a fost plătită la data de 12 august 2024, la trei zile după alegerile locale în urma cărora Clotilde Armand avea să piardă mandatul de primar în fața candidatului PNL-PSD George Tuță. Curtea de Conturi notează că suma a fost înregistrată la capitolul „alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, și subliniază că au fost încălcate prevederile legale privind stabilirea persoanelor responsabile de acest prejudiciu.

„Plata sumei de 4.192.500,95 lei a fost efectuată cu OP nr. 573 din 12.08.2024 din creditele bugetare aprobate la articolul bugetar 20.30.30,,Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”.

Înregistrarea direct pe cheltuieli a sumei totale de 4.192.500,95 lei (reprezentând costuri suplimentare generate de neachitarea obligațiilor facturate), fără analizarea cauzelor și stabilirea eventualelor persoane răspunzătoare, nu este conformă prevederilor legale”, se arată în raportul recent al Curții de Conturi.

Clotilde Armand a avut mai multe , și în special în perioada 2019 -2020. Spre exemplu, în noiembrie 2021 aceasta anunța că DNA a deschis o anchetă în urma dezvăluirilor făcute de ea cu privire la contractele ADP încheiate cu „prețuri umflate și de 20 de ori”.

„DNA îmi dă dreptate, procurorii anticorupție fac astăzi percheziții într-o anchetă care are legătură cu contractele dubioase încheiate, în perioada 2019-2020, de către foștii șefi ai Administrației Domeniului Public Sector 1. Gărdulețe, stâlpișori, bănci și coșuri de gunoi achiziționate și montate la prețuri astronomice de către firme de casă. Aceasta a fost principala preocupare a ADP Sector 1 în mandatul fostului primar și a echipei lui. În toată această perioadă, a fost practic un dezmăț financiar pe banii cetățenilor Sectorului 1”, spunea Clotilde la acea dată, cu referire la un alt contract încheiat de ADP.

De altfel, aceasta a criticat constant bugetele mari alocate ADP în trecut (aproximativ 230 milioane lei în 2020), pe care le considera surse de finanțare pentru „firmele de casă”. Primarul USR avea să reducă constant bugetele celor de la ADP, care a ajuns la doar 23 de milioane în 2024, susținând că astfel oprește risipa banilor publici.

Triumf Gardening este una dintre firmele abonate la contractele publice cu primăriile din Capitală. În anul 2009, în asociere cu alte două firme, Triumf Gardening câștiga din Sectorul 1. În anul 2013, ADP Sector 1 încheie un contract cadru pentru amenajarea spațiilor verzi pe durata a patru ani cu valoarea de 387 milioane lei. Contractul a fost câștigat de către o asociere de cinci firme, printre care s-a aflat și firma Triumf Gardening. Asta este perioada primarului Andrei Chiliman.

În campania electorală din 2016, Daniel Tudorache avea să critice exact contractul cu această firmă, susținând că a studiat modul în care ar putea fi reziliat. „Încă din luna iunie, am studiat posibilitatea rezilierii acestui contract, dar denunțarea lui de către autoritatea locala ar fi atras plata unor despăgubiri foarte mari către Triumf Gardening, fară nici un fel de contraprestație din partea acesteia”, spunea . În timpul administrației sale, ADP avea să semneze contracte cu aceeași firmă însă.

Ultimele contracte publice câștigate de către această firmă cu primăriile din Capitală au fost cu ADPDU Sector 6. În noiembrie 2022, această firmă împreună cu Romprest SA câștiga pentru întreținerea parcului din Drumul Taberei.