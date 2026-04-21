Cum sunt pacienții din România diagnosticați cu noul tip de diabet. Bolnavii renunță la analizele care nu sunt decontate: „Unii își permit, alții nu”

Federația Internațională de Diabet (IDF) a recunoscut oficial o a cincea formă de diabet, după decenii de controverse. IDF se adresează acum altor autorități, precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS), să facă același lucru. Medicii, însă, se pot confrunta cu dificultăți, întrucât nu există ghiduri terapeutice. Cum procedează medicii din România pentru a-l diagnostica și ce analize trebuie făcute, care nu sunt acoperite de CNAS.

Un nou tip de diabet: care este diferența între el și celelalte tipuri deja cunoscute

În timp ce unii cercetători spun că această veste venită în 2025 este una „mult așteptată”, alții susțin că este „nejustificată”. S-a vorbit despre asta prima oară în 1955 în Jamaica, însă nu s-a acordat o mare atenție. OMS a recunoscut diabetul de tip 5, însă a retras recunoașterea în 1999 din cauza lipsei de dovezi. Ulterior, IDF a decis, în urma Congresului Mondial de Diabet din 2025, să recunoască această afecțiune și să ceară OMS să facă, din nou, același lucru.

Diabetul de tip 5 este rezultatul unei malnutriții prelungite, în special în timpul copilăriei timpurii și al adolescenței. Nutriția maternă deficitară și infecțiile frecvente pot afecta dezvoltarea pancreasului. Acest lucru reduce capacitatea lui de a produce insulină. Deteriorarea pancreasului nu este rezultatul unor reacții autoimune, ca în diabetul de tip 1, sau al rezistenței la insulină, ca în diabetul de tip 2. În schimb, este un tip de diabet non-autoimun, cauzat de incapacitatea pancreasului de a produce suficientă insulină din cauza țesutului pancreatic subdezvoltat, conform .

Ce simptome apar

Când vine vorba de simptome, federația arată că diabetul de tip 5 prezintă simptome precum pierderea în greutate, setea excesivă, urinarea frecventă, oboseala și niveluri crescute de glucoză. Tot în 2025, IDF a înființat un grup de lucru pentru diabetul de tip 5 pentru a dezvolta criterii de diagnostic formale și ghiduri terapeutice pentru diabetul de tip 5, pentru a înființa un registru global de cercetare și pentru a crea cursuri de formare pentru profesioniștii din domeniul sănătății

zaharat de tip 5 ar putea avea nevoie doar de cantități minime de insulină suplimentară sau ar putea necesita abordări alternative pentru a stimula , pentru a evita scăderea sau creșterea periculoasă a nivelului de insulină.

„Tratamentul inadecvat cu insulină ar putea induce hipoglicemie, ceea ce poate reprezenta un risc deosebit în contextele în care există probleme cu aprovizionarea de alimente și în care monitorizarea glicemiei ar putea să nu fie accesibilă”, a declarat Meredith Hawkins, endocrinolog la Institutul Global de Diabet al Colegiului de Medicină Albert Einstein, conform

Cum procedează medicii din România în diagnosticarea diabetului de tip 5

Pentru a afla de cum se procedează în România în cazul suspiciunii de diabet de tip 5, FANATIK a luat legătura cu medicul diabetolog din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București Raluca Cursaru. Aceasta a declarat că, într-adevăr, este mai greu de identificat, însă cel mai des este constatat la adolescenți.

„Ca și identificare, cum facem diferența între ele, mai greu puțin, pentru că nu putem să le trasăm tuturor pacienților insulinemia. În principiu, par să aibă o insulinemie, adică un procent al secreției de insulină mai mic, dar totuși nu se compară cu pacientul cu tip 1 care nu are deloc secreție de insulină. Este identificat, în general, la adolescenți și tinerii mai slabi. Nu putem să zicem că e tip 1 de diabet, dar nu putem să zicem nici că e tip 2 de diabet și atunci, mai degrabă, mergem pe varianta asta de tip 5”, a declarat medicul Raluca Cursaru.

Unele analize nu sunt decontate de CAS, iar pacienții renunță la ele

În același timp, diabetologul menționează că, în cazul unor pacienți, lucrurile devin mai clare în decurs de o lună, timp în care ia un anumit tratament. În funcție de evoluție și de analize se constată care este tipul de diabet de care suferă. De asemenea, în România există resursele necesare pentru diagnosticarea diabetului de tip 5, însă o parte dintre analize nu sunt gratuite și pacienții renunță la ele din lipsa banilor.

„Din experiență și din evoluția pacientului în decurs de o lună e de tratament în principiu cam pentru o lună, dacă nu e sigur ce tip de diabet e. Și vezi în evoluția glicemiilor pacientului și în perioada asta de o lună poți să-i mai dai și câteva investigații suplimentare să facă, precum insulinimia, peptidul C, niște anticorpi. Și atunci, clar, după o lună de zile, poți să pui diagnosticul.

În principiu, nu sunt decontate de Casa de Asigurări și trebuie să cam pui pacientul să le plătească. Unii își permit, alții – nu. Acestea sunt extra, nu intră în rutina noastră zilnică. Ele se recomandă dacă îmi intră pacientul în cabinet și eu am suspiciunea că ar putea să fie altceva decât tip 1 sau tip 2. Trebuie să punem diagnostic, nu zic că e imposibil la noi în țară, dar, într-adevăr, e un pic mai greu”, a mai punctat diabetologul Raluca Cursaru pentru FANATIK.