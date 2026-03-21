Cum suportă Gigi Becali că nu știe primul 11 al lui Rădoi la FCSB? Dezvăluirile lui Meme Stoica. Exclusiv

Odată cu numirea lui Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal, la FCSB au dispărut imixtiunile patronului. Mihai Stoica a dezvăluit cum reacționează Gigi Becali neștiind primul 11 al campioanei
Cristian Măciucă
21.03.2026 | 15:45
Mihai Stoica (60 de ani) a făcut dezvăluiri tari din bucătăria internă a celor de la FCSB. Președintele C.A. a dezvăluit cum reacționează Gigi Becali (67 de ani), fără să știe echipa de start a lui Mirel Rădoi (44 de ani).

Gigi Becali nu știe echipa de start la FCSB în mandatul lui Mirel Rădoi. Cum reacționează patronul

Mirel Rădoi „taie și spânzură” la FCSB. De când a fost numit în locul lui Charalambous și Pintilii, fostul selecționer a pus stop imixtiunilor lui Gigi Becali. „Sunt curios, te mai întreabă Gigi echipa? Cum suportă Gigi?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe Meme Stoica. „Nu mă întreabă pentru că nu o știu nici eu. Nimeni nu știe nimic. Și nici nu punem întrebări. Pentru că e mare lucru, dacă nu o știe Cristi Coste, care știe tot ce se întâmplă la noi, înseamnă că nu o știe nimeni. La un moment dat l-am citit pe Coste și am aflat înainte de la colaboratori că se mai întâmpla câte ceva”, a replicat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

„Mirel anunță echipa atunci când trebuie, regulamentar, nu?”, a mai întrebat Ivanovici. „Da. Cu 111 minute înainte de fluierul de start. Ședința tehnică o face la bază. Dacă nu eram obligați să urcăm pe platformă echipa cu 111 minute înainte de fluierul de start, probabil ședința era la stadion”, a adăugat Meme. (n.r. – Și Gigi cum suportă toată povestea asta?) Zen. Nu sunt probleme. Ieri nu am vorbit după meci.

Pentru că eu de la ora 21:00 nu mai răspund la telefon, nici la mesaje, la nimic. Nu mai răspund. Am ascultare și de la ora 21:00 am telefonul la sertar. (n.r. – De ce?) Când Duhovnicul îți spune să faci ceva, faci, nu întrebi nu comentezi. Tuturor fiilor duhovnicești le-a transmis că la ora 21:00 telefonul trebuie să fie în sertar. (n.r. – Și dacă vrea patronul să vorbiți?) A doua zi dimineața, oricum mă trezesc la ora 06:00”, a conchis oficialul campioanei României.

Cum a arătat primul 11 la FCSB de când a venit Rădoi

Primul meci al lui Mirel Rădoi la FCSB a fost remiza cu Metaloglobus, scor 0-0. FANATIK a dezvăluit atunci că vetereanul Vlad Chiricheș (36 de ani) va reveni în primul 11 al campioanei. De când a venit la FCSB, Rădoi a schimbat sistemul. Înainte, FCSB juca 4-1-4-1, acum joacă 4-3-1-2. Echipe de start cu Metaloglobus a fost: M. Popa – V. Crețu, Duarte, Graovac, J. Paulo – Cisotti, Chiricheș. Olaru – Tănase – Miculescu, Bîrligea. Antrenorul a păstrat sistemul și pentru partida cu UTA, câștigată cu 1-0 și începută cu Popa – Crețu, Duarte, Dawa, J. Paulo – Cisotti, Lixandru, Olaru – Tănase – Miculescu, Bîrligea.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
