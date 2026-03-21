Cum suportă Gigi Becali că nu știe primul 11 al lui Rădoi la FCSB? Dezvăluirile lui Meme Stoica. Exclusiv

Mihai Stoica (60 de ani) a făcut dezvăluiri tari din bucătăria internă a celor de la FCSB. Președintele C.A. a dezvăluit cum reacționează Gigi Becali (67 de ani), fără să știe echipa de start a lui Mirel Rădoi (44 de ani).

Mirel Rădoi „taie și spânzură” la FCSB. De când a fost numit în locul lui Charalambous și Pintilii, „Sunt curios, te mai întreabă Gigi echipa? Cum suportă Gigi?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe Meme Stoica. „Nu mă întreabă pentru că nu o știu nici eu. Nimeni nu știe nimic. Și nici nu punem întrebări. Pentru că e mare lucru, dacă nu o știe Cristi Coste, care știe tot ce se întâmplă la noi, înseamnă că nu o știe nimeni. La un moment dat l-am citit pe Coste și am aflat înainte de la colaboratori că se mai întâmpla câte ceva”, a replicat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

„Mirel anunță echipa atunci când trebuie, regulamentar, nu?”, a mai întrebat Ivanovici. „Da. Cu 111 minute înainte de fluierul de start. Ședința tehnică o face la bază. Dacă nu eram obligați să urcăm pe platformă echipa cu 111 minute înainte de fluierul de start, probabil ședința era la stadion”, a adăugat Meme. „(n.r. – Și Gigi cum suportă toată povestea asta?) Zen. Nu sunt probleme. Ieri nu am vorbit după meci.

Pentru că eu de la ora 21:00 nu mai răspund la telefon, nici la mesaje, la nimic. Nu mai răspund. Am ascultare și de la ora 21:00 am telefonul la sertar. (n.r. – De ce?) Când Duhovnicul îți spune să faci ceva, faci, nu întrebi nu comentezi. Tuturor fiilor duhovnicești le-a transmis că la ora 21:00 telefonul trebuie să fie în sertar. (n.r. – Și dacă vrea patronul să vorbiți?) A doua zi dimineața, oricum mă trezesc la ora 06:00”, a conchis oficialul campioanei României.

Cum a arătat primul 11 la FCSB de când a venit Rădoi

Primul meci al lui Mirel Rădoi la FCSB a fost remiza cu Metaloglobus, scor 0-0. FANATIK a dezvăluit atunci că vetereanul . De când a venit la FCSB, Rădoi a schimbat sistemul. Înainte, FCSB juca 4-1-4-1, acum joacă 4-3-1-2. Echipe de start cu Metaloglobus a fost: M. Popa – V. Crețu, Duarte, Graovac, J. Paulo – Cisotti, Chiricheș. Olaru – Tănase – Miculescu, Bîrligea. Antrenorul a păstrat sistemul și pentru partida cu UTA, câștigată cu 1-0 și începută cu Popa – Crețu, Duarte, Dawa, J. Paulo – Cisotti, Lixandru, Olaru – Tănase – Miculescu, Bîrligea.

