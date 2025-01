Cum suportă pensionarii întârzierea banilor în luna ianuarie. Cheltuielile de sărbători și facturile îi îngenunchează: „orice amânare înseamnă sacrificii materiale”

Pensiile românilor vor fi plătite cu întârziere în ianuarie, potrivit anunțului făcut de autoritățile statului. Pe lângă această veste proastă, bătrânii au aflat că nu se vor bucura nici de „mica recalculare”, adică indexarea mult promisă de guvernanți.

De ce întârzie plata pensiilor

Începutul de an este destul de greu pentru pensionarii din România. Veștile despre indexarea înghețată a pensiilor și îi afectează pe mare parte dintre vârstnici. Situația este cu atât mai greu de suportat în contextul în care prețurile la alimente au explodat înainte de sărbători, cauzând, practic, un cost majorat pentru masa de Crăciun și Anul Nou, dar și emiterea facturilor, mai scumpe ca urmare a primei luni de iarnă.

„Pe foarte mulți îi afectează întârzierea pentru că pensionarii, în România, trăiesc din pensie, în fiecare lună, până la fiecare leu. Nu au resurse să economisească. Pensia este sub coșul minim, sub nivelul de decență și de multe ori sub nivelul de subzistență, iar pensionari, în momentul în care nu se respectă data la care trebuie să vină pensia, ei au de suferit material în mod extrem. Nu își pot asigura hrana, au probleme cu cheltuielile casei. Peste 70% au pensie sub coșul minim. Înconjurați de sărăcie, orice amânare a pensiei înseamnă sacrificii materiale”, declară Dorina Barcari, senatoare din partea AUR și expert în pensii, pentru FANATIK.

Despre întârzierea livrării pensiilor s-a vorbit încă din decembrie, când s-a anunțat că, până ce Executivul nu va adopta Ordonanța-trenuleț de reducere a cheltuielilor bugetare, Casa Națională de Pensii nu va emite taloanele de pensie.

Nici după ce planul de economisire a banilor țării a fost aprobat nu s-a pornit imediat tipărirea taloanelor, mai ales că s-a decis ca indexarea pensiilor să nu se mai facă în ianuarie, așa cum fusese stabilit, ci abia în a doua jumătate a anului 2025. Mai exact, conform legii, valoarea punctului de referință pe baza căruia ar trebui să se calculeze acum pensiile românilor ar fi trebuit să crească de la 81 la 91 de lei, iar pensiile să fie indexate cu 12,1%. Prin Ordonanța-trenuleț s-a înghețat această măsură.

Lovitură dură pentru pensionarii români

O altă cauză pentru întârzierea pensiilor este reprezentată de liberele pe care companiile statului le-au avut la început de an. Compania Națională Poșta Română a transmis, conform convenției încheiate cu Casa Națională de Pensii Publice, că va începe distribuirea banilor pe 9 ianuarie, cu circa o săptămână întârziere față de perioada în care s-ar livra, în mod normal, banii bătrânilor și bolnavilor țării.

Pe 10 ianuarie prin Poșta Română, însă unii pensionari mai au de așteptat peste o săptămână. În București, o pensionară a aflat că va primii banii aferenți lunii ianuarie abia pe data de 21, deși în mod normal încasa banii pe 15 sau chiar mai devreme, în cele mai fericite cazuri. Anunțul a fost făcut chiar la avizierul blocului în care aceasta locuiește alături de mulți alți bătrâni care așteaptă ca poștașul să le înmâneze drepturile bănești, deși facturile la utilități și impozitele nu așteaptă pe nimeni.

„Aici e problema. Facturile sunt ucigătoare. Pensionarii țării ăsteia sunt primii care achită impozitele, ei sunt foarte serioși și riguroși. Toate măsurile care se iau nu fac altceva decât să le creeze complicații de viață”, mai spune senatoarea.

Interesant este că, deși pe data de 3 ianuarie Casa Națională de Pensii a virat banii către Poșta Română, pensionarii care încasează sumele pe card se bucură deja de bani începând cu 10 ianuarie, potrivit declarațiilor publice făcute recent de Daniel Baciu, președintele .

Pensionarii, sfătuiți să facă economii după sărbători

Și deși Poșta Română și Casa de Pensii au justificat întârzierile prin respectarea sărbătorilor legale de la începutul anului, autoritățile sunt presate social să facă eforturi pentru a găsi soluții care să vină sprijinul pensionarilor ce traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar.

În lipsa acestor măsuri, pensionarii sunt sfătuiți să își organizeze fondurile mai drastic. Dorina Barcari este de părere că nu doar vârstnicii sunt afectați de măsurile luate de autoritățile statului, ci și o mare parte dintre salariați care nu au posibilitatea să se întrețină de la o lună la alta.

„Poșta Română nu are nicio vină, este puternic afectată. Aproape nu mai există centre de poștă, cu un program restrictiv. Cineva fără intenții bune afectează Poșta. Afectați sunt și cei cu salarii sub coșul minim. 54% dintre salariații din România au salarii sub coșul minim. Este inadmisibil ca un om, în țara lui, să muncească o lună și să nu poată să își asigure măcar lui, dar minte lui și altor doi minori, să își asigure un trai decent. Este foarte grav ce se întâmplă”, a mai afirmat Dorina Barcari, pentru FANATIK.