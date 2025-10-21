Cum te lasă CFR Călători pe peron chiar dacă ai bilet cumpărat. Au fost anulate peste 50 de trenuri. Modalitatea prin care îți poți recupera banii

ADVERTISEMENT

CFR Călători a anulat peste 50 de trenuri, lăsând mii de pasageri fără transport spre destinațiile planificate. Cei care și-au cumpărat deja biletele, mulți dintre ei navetiști care mergeau la serviciu, se întreabă acum cum își vor recupera banii sau ce soluții au pentru a ajunge la locul de muncă.

CFR a blocat călătorii în gară! Cine răspunde pentru trenurile anulate

Situația transportului feroviar din România a stârnit nemulțumiri puternice în rândul călătorilor, după ce CFR Călători a anulat 50 de trenuri, afectând oamenii care se deplasau spre muncă sau alte destinații. În acest context, Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România critică faptul că notificările trimise Ministerului Transporturilor și SNPPC nu au prevenit oprirea trenurilor.

ADVERTISEMENT

„Călătorii ar trebui să întrebe CFR Infrastructură ce fac astăzi când s-au trezit fără trenul care trebuia să îi ducă la muncă sau în altă parte. Pentru că ei au anulat cele 50 de trenuri de călători de la CFR Călători. Ei au o responsabilitate față de acești călători.

Ei au făcut o notificare către Ministerul Transporturilor și către Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), dar nimeni n-a crezut că își permite CFR SA să nu respecte obligația de serviciu public. Nimeni nu a crezut că cineva în România își va permite să oprească trenurile de călători”, a declarat, pentru FANATIK, Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu biletele deja cumpărate

Mai mult, întrebarea de pe buzele tuturor este ce fac cei care au deja biletele cumpărate pentru trenurile anulate. Liderul sindical de la CFR Călători clarifică soluțiile pe care le au pasagerii. Ei fie pentru o altă rută. Însă procedura depinde de disponibilitatea banilor în casierii.

ADVERTISEMENT

„Teoretic, CFR Călători este obligat să le dea banii înapoi. În mod normal așa trebuie făcut. Acum există varianta să nu aibă acei bani în casierie. Banii îi dau sigur înapoi, dar nu știu dacă pe loc. Depinde câți călători se duc să-și ceară banii înapoi.

În momentul în care s-au anulat aceste trenuri trebuiau să aibă și soluția pentru călători. Noi, federațiile sindicale feroviare, tot timpul am atras atenția. Trebuie să vă gândiți și la călători, pentru că transportul feroviar este un transport social și este un transport pentru călători.

ADVERTISEMENT

Însă, acum, călătorii doar această soluție au. Să ceară banii sau să schimbe biletul pentru altă rută”, a mai explicat liderul de sindicat de la CFR Călători.

Cine poartă responsabilitatea pentru blocajul CFR

România a ajuns în această situație după ce au paralizat transportul feroviar de călători. Conform lui Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, blocajul este cauzat de lipsa subvențiilor și de neplata salariilor angajaților.

„Totul a plecat de la faptul că CFR Călători spune că nu mai e subcompensat și nu poate să mai facă plata. CFR SA spune că nu primește taxele de utilizare în infrastructură, de aceea n-are bani de salarii și oamenii lor nu vor să lucreze fără să fie plătiți. Dovadă că până acum, pe luna aceasta, li s-au plătit doar jumătate din salariu. S-a ajuns în această situație, în care statul blochează statul.

Trebuie explicat pentru călători faptul că, dacă nu se primește subvenția de la Stat, acest transport social se transformă într-un transport foarte scump pentru ei. Dacă se micșorează compensația pe transportul feroviar de călători, singura soluție ca acesta să poată să existe este să se scumpească biletele. De aceea călătorul suferă”, a mai ținut să menționeze Rodrigo Maxim, pentru FANATIK.

Ce se va întâmpla cu trenurile dacă angajații nu-și primesc salariile

Un alt aspect de interes este problema salariilor angajaților CFR, care riscă să afecteze funcționarea trenurilor. Maxim avertizează că situația este critică.

„Salariile de la CFR Călători, de la CFR Infrastructură și de la electrificare CFR nu vor mai fi plătite după 15 noiembrie.

Nu o să vrea nimeni să lucreze fără salariu. Și o să avem trenuri silențioase, adică care stau pe loc. Vine omul, le vede, sunt frumoase, stau pe loc, nu fac gălăgie”, a mai dezvăluit Președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România.

Cât de afectată este rețeaua de trenuri CFR Călători

La finalul interviului, Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, a atras atenția asupra scăderii considerabile a numărului de trenuri de călători operate de CFR Călători, ceea ce afectează direct programul și opțiunile pasagerilor.

El subliniază că o parte semnificativă a rețelei feroviare publice este afectată, forțând călătorii să caute alternative și ridicând semne de întrebare asupra sustenabilității transportului feroviar de stat.

„CFR Călători a scăzut de la 1.750 de trenuri de călători la 1.150. Și anul ăsta, dintr-o dată, ajunge cu încă 400 de trenuri de călători, mai puțin.

S-au anulat, la început de an, 244 de trenuri. În septembrie au fost până la 320 de trenuri de călători anulate zilnice. Acum se mai anulează 50 și în noiembrie altele. În felul ăsta mai mult de o treime din trenurile lui CFR Călători se anulează și ulterior, vor și preluate de către operatorii privați”, a încheiat Maxim, pentru FANATIK.

Lista treburilor anulate de CFR Călători

Mai jos sunt enumerate traseele întrerupte pentru trenurile Regio începând cu 21.10.2025, ora 00:01:

• R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur;

• R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur;

• R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur;

• R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur;

• R 8003: București Obor – Fetești;

• R 8005: București Obor – Constanța;

• R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur;

• R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur;

• R 3030: Brașov – București Nord;

• R 3029: București Nord Gr. B – Brașov;

• R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur;

• R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur;

• R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur;

• R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur;

• R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – București Nord și retur;

• R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur;

• R 4332: Satu Mare – Oradea;

• R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur;

• R 4502: Siculeni – Brașov;

• R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur;

• R 2441, R 2443: Târgu Mureș – Sibiu și retur;

• R 2445, R 2447: Teiuș – Târgu Mureș și retur;

• R 2560, R 2561: Mediaș – Sibiu și retur;

• R 2563: Sibiu – Sighișoara;

• R 2564: Beia Hm – Sibiu;

• R 2567, R 2568: Sibiu – Sighișoara și retur.

Ce curse InterRegio vor fi anulate

Lista rutelor care urmează să fie suspendate de la 07.11.2025, până la anunțuri ulterioare.

• IR 1634 și IR 1633: Brașov – București Nord și retur;

• IR 1661 și IR 1662: București Nord – Iași și retur;

• IR 1571 și IR 1574: București Nord – Galați și retur;

• IR 1599 și IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur;

• IR 1531: Timișoara Nord – Baia Mare;

• IR 1530: Baia Mare – Timișoara Nord (anulat din 08.11.2025);

• IR 1532: Satu Mare – Timișoara Nord;

• IR 1533: Timișoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025);

• IR 1537 și IR 1539: Timișoara Nord – Oradea și retur;

• IR 1743 și IR 1744: Arad – Oradea și retur;

• IR 1745 și IR 1746: Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur.