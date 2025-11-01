Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Cum te simțeai la pauză, la Sănătatea – Craiova 1-0?” Răspunsul lui Sorin Cârțu și ultimele detalii despre Rădoi și Baiaram înainte de derby-ul cu Rapid

Sorin Cârțu a dezvăluit cum s-a simțit la pauza meciului dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova. Ce a spus președintele oltenilor despre derby-ul cu Rapid din SuperLiga.
Iulian Stoica
01.11.2025 | 12:15
Cum te simteai la pauza la Sanatatea Craiova 10 Raspunsul lui Sorin Cartu si ultimele detalii despre Radoi si Baiaram inainte de derbyul cu Rapid
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu, avertisment înainte de Universitatea Craiova - Rapid. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-4 în „deplasarea” de pe Ion Oblemenco. Situația nu a fost atât de bună la pauză, Sănătatea Cluj conducând cu 1-0 după 45 de minute. Cum a trăit Sorin Cârțu acest duel și ce spune despre derby-ul cu Rapid.

Sorin Cârțu, sincer despre situația lui Mirel Rădoi

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a mărturisit că nu a existat în niciun moment riscul ca Mirel Rădoi să plece de la Universitatea Craiova. Președintele oltenilor a subliniat faptul că nicio persoană din club nu a declarat acest lucru.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – E liniște înainte de meciul cu Rapid?) Nu știu… Am vorbit ieri la o conferință și mă întreba lumea dacă pleacă Mirel… Am întrebat cine spune asta? Eu nu l-am auzit pe Mirel să declare că vrea să plece. Am vorbit cu el după meci, am râs, am discutat, mi s-a părut totul ok.

Nu l-am întrebat dacă vrea să plece, nu am deschis discuția. Nu l-am văzut… Îl simți pe om dacă are ceva împotriva mea sau a clubului, dacă este o răceală. L-am simțit foarte deschis, foarte ok. Nu l-am simțit ca un antrenor care vrea să își facă bagajele!

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile...
Digi24.ro
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”

Domnul Rotaru, care vorbește în numele acționarilor, nu a spus că l-a reconfirmat, iar de aici deducem că nu au fost discuții vizavi de lucrul acesta. Nu s-a pus problema să plece! Nu au fost discuții de genul acesta și nu știu de unde au apărut vorbele că el ar pleca”, a declarat Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Digisport.ro
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului

Cum a trăit Sorin Cârțu victoria cu Sănătatea Cluj

Deși meciul cu Sănătatea Cluj s-a terminat cu 1-4 în favoarea Universității Craiova, Sorin Cârțu a transmis că prima repriză a fost destul de complicată. Întrebat despre situația lui Baiaram, președintele oltenilor a dezvăluit că acesta a fost, cel mai probabil, odihnit pentru derby-ul cu Rapid din SuperLiga.

„Nu râdeam nici eu la 1-0 pentru Sănătatea Cluj. M-au dat la televizor și eram foarte negru de supărare. Nu eram neapărat negru, doar că nu eram mulțumit de ceea ce vedeam.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Care e starea mentală a lui Baiaram?) Probabil că nu l-a băgat în Cupă, tocmai, ca să fie ok la meciul cu Rapid. E foarte important meciul, foarte greu. E o echipă care se află pe locul 1. Cu Rapid se joacă primul loc, dar la sfârșit de tur, nu e încă stabilit nimic”, a adăugat Sorin Cârțu.

Oltenii abordează derby-ul cu Rapid la victorie

Universitatea Craiova – Rapid este capul de afiș al etapei cu numărul 15 din SuperLiga. Sorin Cârțu a expus faptul că elevii lui Mirel Rădoi nu își permit pași greșiți, iar duelul cu giuleștenii va fi abordat doar la victorie.

„Meciul e foarte important, un duel care se joacă pe 6 puncte. Una peste alta, dacă mă puneți pe mine să concluzionez importanța partidei, aș spune că nu ai voie să pierzi acest meci. Pentru mine, chiar dacă e egalitate, nu e o gaură, dar nu ai voie să pierzi! Nu ai voie să îi dai puncte Rapidului, pentru că e principalul competitor la primele locuri.

Am spus și înainte că îmi e mai frică de meciul cu Metaloglobus față de cel cu Rapid. Ați văzut că am avut într-un fel jumătate de dreptate. O să vedeți o altfel de echipă, se va mobiliza, așa cum au făcut-o și când ne-am calificat în Conference. Atunci echipa a arătat bine și ne-a dat speranțe. E clar că sunt ambițiile și orgoliile la maxim întinse”, a mai spus Sorin Cârțu.

Robert Niță și Sorin Cârțu, dialog înainte de derby

Asemeni lui Sorin Cârțu, Robert Niță a transmis că partida dintre Universitatea Craiova și Rapid este una extrem de echilibrată. Totuși, oltenii vor avea avantajul propriilor suporteri.

Robert Niță este de acord cu președintele oltenilor: „Este un meci cu o încărcătură pentru ambele echipe. Poate e un avantaj pentru Craiova, ei joacă în fața propriilor suporteri. Rapid, printr-o prestație bună, poată să contrabalanseze avantajul Craiovei”.

Sorin Cârțu se așteaptă la un meci dificil: „Întotdeauna prestația ta depinde foarte mult de prestația adversarului. Mă aștept la o prestație bună a Rapidului, nu întâmplător sunt pe locul întâi și au avut evoluții constant bune”.

Sorin Cârțu, avertisment pentru jucători înainte de Universitatea Craiova - Rapid

Alex Dobre, atacantul Rapidului, a dat mesaj în direct după ce a văzut...
Fanatik
Alex Dobre, atacantul Rapidului, a dat mesaj în direct după ce a văzut ce a postat Gabi Safta despre el
Gigi Becali râde de demiterea lui Edi Iordănescu: “Vezi!? Du-te să antrenezi pe...
Fanatik
Gigi Becali râde de demiterea lui Edi Iordănescu: “Vezi!? Du-te să antrenezi pe CSA. Mirel Rădoi și cu Edi, cei mai tari pe teorie”
Ioan Andone știe care sunt echipele care vor intra în play-off. O forță...
Fanatik
Ioan Andone știe care sunt echipele care vor intra în play-off. O forță a SuperLigii, singura incertitudine. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Băi, handicapatule!'. Mihai Stoica, luat la înjurături de primarul orașului
iamsport.ro
'Băi, handicapatule!'. Mihai Stoica, luat la înjurături de primarul orașului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!