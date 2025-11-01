„Cum te simțeai la pauză, la Sănătatea – Craiova 1-0?” Răspunsul lui Sorin Cârțu și ultimele detalii despre Rădoi și Baiaram înainte de derby-ul cu Rapid

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-4 în „deplasarea” de pe Ion Oblemenco. Situația nu a fost atât de bună la pauză, Sănătatea Cluj conducând cu 1-0 după 45 de minute. Cum a trăit Sorin Cârțu acest duel și ce spune despre derby-ul cu Rapid.

Sorin Cârțu, sincer despre situația lui Mirel Rădoi

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a mărturisit că nu a existat în niciun moment riscul ca Mirel Rădoi să plece de la Universitatea Craiova. Președintele oltenilor a subliniat faptul că nicio persoană din club nu a declarat acest lucru.

„(n.r. – E liniște înainte de meciul cu Rapid?) Nu știu… Am vorbit ieri la o conferință și mă întreba lumea dacă pleacă Mirel… Am întrebat cine spune asta? Eu nu l-am auzit pe Mirel să declare că vrea să plece. Am vorbit cu el după meci, am râs, am discutat, mi s-a părut totul ok.

Nu l-am întrebat dacă vrea să plece, nu am deschis discuția. Nu l-am văzut… Îl simți pe om dacă are ceva împotriva mea sau a clubului, dacă este o răceală. L-am simțit foarte deschis, foarte ok. Nu l-am simțit ca un antrenor care vrea să își facă bagajele!

Domnul Rotaru, care vorbește în numele acționarilor, nu a spus că l-a reconfirmat, iar de aici deducem că nu au fost discuții vizavi de lucrul acesta. Nu s-a pus problema să plece! Nu au fost discuții de genul acesta și nu știu de unde au apărut vorbele că el ar pleca”, a declarat Sorin Cârțu.

Cum a trăit Sorin Cârțu victoria cu Sănătatea Cluj

Deși meciul cu Sănătatea Cluj s-a terminat cu 1-4 în favoarea Universității Craiova, S . Întrebat despre situația lui Baiaram, președintele oltenilor a dezvăluit că acesta a fost, cel mai probabil, odihnit pentru derby-ul cu Rapid din SuperLiga.

„Nu râdeam nici eu la 1-0 pentru Sănătatea Cluj. M-au dat la televizor și eram foarte negru de supărare. Nu eram neapărat negru, doar că nu eram mulțumit de ceea ce vedeam.

(n.r. – Care e starea mentală a lui Baiaram?) Probabil că nu l-a băgat în Cupă, tocmai, ca să fie ok la meciul cu Rapid. E foarte important meciul, foarte greu. E o echipă care se află pe locul 1. Cu Rapid se joacă primul loc, dar la sfârșit de tur, nu e încă stabilit nimic”, a adăugat Sorin Cârțu.

Oltenii abordează derby-ul cu Rapid la victorie

Universitatea Craiova – Rapid este capul de afiș al etapei cu numărul 15 din SuperLiga. , iar duelul cu giuleștenii va fi abordat doar la victorie.

„Meciul e foarte important, un duel care se joacă pe 6 puncte. Una peste alta, dacă mă puneți pe mine să concluzionez importanța partidei, aș spune că nu ai voie să pierzi acest meci. Pentru mine, chiar dacă e egalitate, nu e o gaură, dar nu ai voie să pierzi! Nu ai voie să îi dai puncte Rapidului, pentru că e principalul competitor la primele locuri.

Am spus și înainte că îmi e mai frică de meciul cu Metaloglobus față de cel cu Rapid. Ați văzut că am avut într-un fel jumătate de dreptate. O să vedeți o altfel de echipă, se va mobiliza, așa cum au făcut-o și când ne-am calificat în Conference. Atunci echipa a arătat bine și ne-a dat speranțe. E clar că sunt ambițiile și orgoliile la maxim întinse”, a mai spus Sorin Cârțu.

Robert Niță și Sorin Cârțu, dialog înainte de derby

Asemeni lui Sorin Cârțu, Robert Niță a transmis că partida dintre Universitatea Craiova și Rapid este una extrem de echilibrată. Totuși, oltenii vor avea avantajul propriilor suporteri.

Robert Niță este de acord cu președintele oltenilor: „Este un meci cu o încărcătură pentru ambele echipe. Poate e un avantaj pentru Craiova, ei joacă în fața propriilor suporteri. Rapid, printr-o prestație bună, poată să contrabalanseze avantajul Craiovei”.

Sorin Cârțu se așteaptă la un meci dificil: „Întotdeauna prestația ta depinde foarte mult de prestația adversarului. Mă aștept la o prestație bună a Rapidului, nu întâmplător sunt pe locul întâi și au avut evoluții constant bune”.