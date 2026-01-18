„Cum te simți că l-ai bătut de două ori pe Gigi Becali?”. Cel mai așteptat răspuns după FC Argeș – FCSB 1-0

ADVERTISEMENT

FC Argeș a avut un debut perfect în 2026. Nou-promovata, care este implicată în lupta pentru play-off, s-a impus cu 1-0 la Mioveni contra campioanei FCSB, echipă pe care a învins-o și în turul sezonului regulat (2-0 pe Arena Națională). Tehnicianul piteștenilor, Bogdan Andone, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre victoriile obținute contra echipei lui Gigi Becali.

Bogdan Andone a reacționat după FC Argeș – FCSB 1-0

Bogdan Andone și-a felicitat jucătorii după succesul extrem de important obținut contra campioanei. „Am spus-o și înaintea jocului, FCSB e echipa cea mai valoroasă și cu siguranță cea mai experimentată din campionatul nostru. Nu întâmplător sunt echipa dublă campioană. Cred că băieții au făcut un meci foarte bun ca atitudine și ca muncă în primul rând. Mă bucur că au reușit să marcheze, să câștigăm jocul.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă i-am bătut net (n.r. la atitudine), dar pentru noi, ca echipă nou-promovată și în formare, care nu are individualități care să câștige singure jocul, e important ca echipa să muncească, toată echipa să aibă o atitudine corespunzătoare și, bineînțeles, să respectăm planul tactic pe care îl pregătim pentru fiecare joc în parte, să scoatem maximum din fiecare joc.

Eu cred că la atitudine s-a făcut diferența, dacă nu ai atitudine bună și dacă nu muncești, nu vei reuși să câștigi contra unei echipe ca FCSB, care are jucători foarte buni, individualități, jucătorii din atac pot rezolva meciul printr-o execuție. E important să nu-i lași să joace, totul pleacă de la atitudine”, a declarat tehnicianul piteștenilor la FANATIK SUPERLIGA. .

ADVERTISEMENT

Bogdan Andone, două victorii contra FCSB-ului și a lui Gigi Becali

. Întrebat de directorul FANATIK, Horia Ivanovici, despre victoriile obținute în acest sezon împotriva echipei patronate de Gigi Becali, tehnicianul a avut un răspuns diplomat. „(n.r. cum te simți că ai bătut de două ori FCSB-ul și pe Gigi Becali?) Nu vreau să intru în polemică.

ADVERTISEMENT

E important pentru mine, pentru echipă, pentru club, pentru suporteri. E foarte important pentru mine, mă bucură faptul că în ambele meciuri cu FCSB s-a văzut că rezultatul nu a fost întâmplător. Asta mă mulțumește. Echipa respectă ceea ce pregătim, băieții fac pe teren tot ceea ce depinde de ei, dau maximum la fiecare joc în parte și sunt răsplătiți pentru acest lucru”, a spus Bogdan Andone, în exclusivitate pentru FANATIK.