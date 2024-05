„Cum ți s-a schimbat viața după ce ai fost la Muntele Athos?”. Răspunsul sincer al lui Adrian Ilie te pune pe gânduri

, unde Horia Ivanovici este moderator. Emisiunea este live pe propriul website, în fiecare luni, marți sau vineri, cu începere de la 10:30.

Adrian Ilie, efecte după vizitele la Muntele Athos

„Cobra“ a recunoscut că a simțit anumite efecte pozitive după . Fostul atacant internațional a spus, printre altele, că vizitele i-au deschis ochii privind propria viață.

„Dacă suntem atenți le simțim toți, dar, cu siguranță, m-a făcut mai bun. M-a transformat într-o persoană mai bună, să nu mai judec oamenii de lângă mine, să nu mai fiu atât de nervos, să nu mă mai implic în anumite lucruri, să îmi aleg cu grijă prietenii.

M-a făcut o persoană mai bună, să fiu mai atent la lucrurile care se întâmplă cu mine, cu fata mea, cu prietenii mei, să ajut cât pot. M-a făcut o persoană mai bună, să mă rog mai mult. O să vedem, fiecare are o speranță.

‘Hai să ne rugăm, să fie lucrurile mai bune’. Cu puțină rugăciune pentru fiecare dintre noi.. Mă rog pentru mine și pentru alții. Pentru mine să fiu sănătos și pentru alții“, a spus Adrian Ilie, în exclusivitate.

Prima vizită la Muntele Athos

Adrian Ilie a mai povestit și prima vizită pe Muntele Athos, unde a simțit energii extrem de mari. Fostul mare atacant a dezvăluit că timpul părea că trece foarte rapid, fiind cuprins de magia credinței.

„Prima mea liturghie la Sfântul Munte, am intrat la 5 dimineață acolo. Ceva lumânări aprinse, întuneric, ora 5 dimineață, trei sau patru preoți. Sava, Aisie, Irineu, nu era foarță multă lume, nu eram decât noi, trei persoane. Exact cum îmi place mie, dacă ajungi să asculți în liniște.

A început slujba, e o energie atât de puternică, a durat până la 7:10, vedeam lumina prin geam, o licărire de lumină. Se termină slujba și îl întreb pe prietenul meu ‘Slujba a ținut două minute?’, ‘Nu, e 7 ceasul’. Am fost acoperit de o energie atât de puternică, aveam impresia că nici nu atingeam somnul, că plutesc.

Chiar am vorbit cu părintele. Nu simțeam că stau acolo, că e o vrajă frumoasă, feerică, chiar după slujbă seara, ne-am dus la liturghie. Am vorbit cu părintele, am avut curajul să mă apropii de el, să îl întreb de ce mi s-a părut chestia asta atât de ciudată“, a spus Adrian Ilie.

