Cum trăiește cea mai sexy soție de fotbalist meciurile din SuperLiga. Andreea Hanca taie răsuflarea fanilor cu fiecare prezență pe stadion

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Andreea Hanca este considerată de mulți drept cea mai sexy soție de fotbalist. Partenera lui Sergiu Hanca trăiește la intensitate maximă meciurile din SuperLiga, uneori fiind însoțită și de băieții cuplului. Ea reușește să le taie răsuflarea fanilor cu fiecare prezență.

Andreea Hanca, una dintre suporterele înfocate de pe stadion

Andreea Hanca (38 ani) este una dintre cele mai frumoase partenere de sportivi români. Superba vedetă a atras toate privirile de fiecare dată când . Soția fotbalistului de la Petrolul Ploiești, Sergiu Hanca (34 ani), se îmbracă în cele mai atrăgătoare ținute și este mereu în lumina reflectoarelor.

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Frumoasa blondină a fost strălucitoare și la un eveniment privat. A fost , cei doi reușind să imortalizeze câteva cadre de cuplu. Imaginile au fost făcute publice de fotograf, tânăra recunoscând că acesta a surprins mai multe fotografii inedite înainte să apară copiii lor.

De curând, ea a ajuns în tribune. A luat parte la meciul dintre Petrolul Ploiești – CFR Cluj, care a avut loc pe 31 octombrie 2026. Partida s-a terminat egal, cu scorul de 1-1. Se pare că vedeta i-a purtat noroc din plin mijlocașului, care a fost urmărit și de cei doi băieți ai săi. Andreea Hanca a distribuit câteva imagini cu aceștia.

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Cum s-a îmbrăcat Andreea Hanca pe stadion

Toată lumea a remarcat că Andreea Hanca a purtat o ținută sport, cu care a ieșit în evidență. Moda este un element esențial pentru vedetă. Ea a ținut cont de temperaturile scăzute și a ales să poarte o jachetă bomber de la un brand de renume. Geaca din piele ecologică a fost stilizată cu un pulover gri cu perle și o pereche de pantaloni în aceeași nuanță. Și aceștia au avut câteva elemente decorative, soția lui Sergiu Hanca optând inclusiv pentru o pereche de cercei supradimensionați. Outfitul a fost completat cu un ceas de lux, dar și cu un zâmbet cuceritor. A furat toată atenția celor de pe stadion datorită atitudinii sale.

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Blondina trăiește din plin atmosfera de pe stadion, indiferent ce nume are acesta. Poate fi văzută ca un talisman pentru fotbalistul lui Petrolul Ploiești. Sergiu Hanca are toate motivele să fie mândru de cea care îl susține necondiționat. Mai mult decât atât, a făcut numeroase sacrificii pentru a-i fi aproape acestuia. În urmă cu câțiva ani a refuzat oferta unui club important care îi propusese să fie președinte. A făcut această alegere pentru că sportivul urma să semneze cu o echipă din România și astfel, vedeta l-a urmat alături de copii. Ei au 2 băieți și o fată cu care postează adesea imagini în mediul virtual.