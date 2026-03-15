Cum trăiește Mirel Rădoi primul meci de la revenirea pe banca tehnică a lui FCSB. Antrenorul și-a pus mâinile în cap la dubla ratare a echipei sale

Mirel Rădoi este un antrenor cu reacții neașteptate. Fostul căpitan al FCSB trăiește intens fiecare meci, cu atât mai mult cu cât se află acum pe banca tehnică a echipei sale de suflet. FANATIK analizează toate gesturile antrenorului campioanei României de la meciul de debut, cel cu Metaloglobus București.
LIVE UPDATE: Cum trăiește Mirel Rădoi primul meci de la revenirea pe banca lui FCSB
- Min. 57: Rădoi este foarte activ. S-a așezat pentru câteva secunde pe bancă, dar a țâșnit imediat la marginea terenului pentru a dat indicații și a depășit din nou spațiul tehnic.
- Min. 41: Mirel Rădoi și-a pus mâinile în cap după dubla ocazie a lui FCSB! Cisotti a fost foarte aproape să deschidă scorul, însă apărătorul lui Metaloglobus a respins mingea ce se îndrepta spre poarta goală. Imediat după ocazie, antrenorul FCSB s-a îndreptat rapid către bancă.
- Min. 35: După mai bine de jumătate de oră, Mirel Rădoi s-a așezat pentru prima dată pe bancă, însă a stat jos doar câteva zeci de secunde, după care a revenit la marginea terenului de joc.
- Min. 28: Mirel Rădoi a mizat pe prezența lui Vlad Chiricheș la mijlocul terenului, însă veteranul lui FCSB nu a rezistat nici măcar jumătate de oră pe teren, înainte să iasă accidentat. Antrenorul lui FCSB a dat mâna cu el și l-a consolat în momentul schimbării, având în vedere că acesta ar putea fi ultimul său meci din carieră în cazul în care va avea nevoie de o perioadă mai lungă de recuperare.
- Min. 26: Odată cu venirea lui Mirel Rădoi, jucătorii lui FCSB ar putea scăpa de obiceiurile protestelor la adresa arbitrilor. Noul antrenor al lui FCSB este clar împotriva căderilor ușoare și a strigat imediat către Daniel Bîrligea după ce atacantul a cerut un fault. ,,Haide sus!”, a strigat Mirel Rădoi către fotbalistul său, căzut la pământ.
- Min. 20: Mirel Rădoi a mers și a vorbit cu secunzii săi, după care a scos câțiva jucători la încălzire. Antrenorul lui FCSB este extrem de vocal, iar indicațiile sale se aud pe întreg stadionul. ,,Dă-i în ea, David! Haideți în centru cu centrări”, a strigat Rădoi către jucători, dorind să pună mai multă presiune în careul lui Gavrilaș.
- Min. 15: Risto Radunovic a fost „clientul” lui Mirel Rădoi în primele 15 minute ale meciului, timp în care nu s-a așezat deloc pe bancă. Evoluând pe poziția de fundaș stângă, muntenegreanul a fost cel mai aproape de antrenorul lui FCSB, așa că Rădoi nu a ezitat să strige non-stop către el și să-i dea indicații.
- Min. 3: Mirel Rădoi este activ încă din primele minute ale meciului FCSB – Metaloglobus. Antrenorul roș-albaștrilor a ieșit la marginea terenului și chiar a depășit spațiul tehnic, însă nu a fost sancționat. Era de așteptat ca fostul căpitan al roș-albaștrilor să fie implicat cu totul și să nu stea pe bancă nici măcar o secundă!
Mirel Rădoi, alături de fiul său pe banca tehnică
Venirea lui Mirel Rădoi la FCSB a fost o veste ce a aprins speranțele în inimile fiecărui suporter roș-albastru, mai ales în inimile celor care au trăit pe viu meciurile mari pe care fostul căpitan al echipei lui Gigi Becali le făcea la începutul anilor 2000. El și-a început cariera de antrenor la această echipă, iar mai apoi a fost pe rând selecționerul României U21 și a naționalei mari. Ulterior, el a mai antrenat Universitatea Craiova și mai multe formații din zona Golfului.
Înaintea partidei, Mirel Rădoi a ieșit în zona băncii tehnice alături de Mihai Stoica și fiul său. În momentul în care a ieșit de pe tunel, mai mulți copii aflați în zonă l-au ovaționat pe legendarul căpitan al lui FCSB, care nu a ezitat să îi aplaude.
Mirel Rădoi și-a pus amprenta asupra echipei încă de la primul meci
Așa cum a anunțat FANATIK, Mirel Rădoi a ales să înceapă meciul cu Metaloglobus București cu un sistem diferit de cel cu care campioana României era obișnuită. Astfel, FCSB a trecut de la un 4-3-3, la un 4-3-1-2, cu David Miculescu alături de Daniel Bîrligea în atac. Surpriza mare vine din titularizarea lui Chiricheș, informație oferită în exclusivitate de FANATIK. Echipa de start a arătat în felul următor: Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Cisotti, Chiricheș, Olaru – Tănase – Bîrligea, Miculescu.
„Încercă să punem în teren jucătorii care au ieșit în aceste zile în evidență. Toți s-au antrenat bine și a fost greu să alegem în această seară. Par pregătiți pentru această partidă. Nu a fost ușor, pentru că au resimțit presiunea ratării play-off-ului. N-am ce să le reproșez pentru cum s-au pregătit”, a declarat Mirel Rădoi înainte de startul partidei cu Metaloglobus, la Prima Sport.