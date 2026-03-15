Cum trăiește Mirel Rădoi primul meci de la revenirea pe banca tehnică a lui FCSB. Antrenorul și-a pus mâinile în cap la dubla ratare a echipei sale

Cum trăiește Mirel Rădoi prima partidă de la revenirea pe banca lui FCSB.

Mirel Rădoi este un antrenor cu reacții neașteptate. Fostul căpitan al FCSB trăiește intens fiecare meci, cu atât mai mult cu cât se află acum pe banca tehnică a echipei sale de suflet. FANATIK analizează toate gesturile antrenorului campioanei României de la meciul de debut, cel cu Metaloglobus București.

Rădoi este foarte activ. S-a așezat pentru câteva secunde pe bancă, dar a țâșnit imediat la marginea terenului pentru a dat indicații și a depășit din nou spațiul tehnic. Min. 41: Mirel Rădoi și-a pus mâinile în cap după dubla ocazie a lui FCSB! Cisotti a fost foarte aproape să deschidă scorul, însă apărătorul lui Metaloglobus a respins mingea ce se îndrepta spre poarta goală. Imediat după ocazie, antrenorul FCSB s-a îndreptat rapid către bancă.

După mai bine de jumătate de oră, Mirel Rădoi s-a așezat pentru prima dată pe bancă, însă a stat jos doar câteva zeci de secunde, după care a revenit la marginea terenului de joc. Min. 28: Mirel Rădoi a mizat pe prezența lui Vlad Chiricheș la mijlocul terenului, însă veteranul lui FCSB nu a rezistat nici măcar jumătate de oră pe teren, înainte să iasă accidentat. Antrenorul lui FCSB a dat mâna cu el și l-a consolat în momentul schimbării, având în vedere că acesta ar putea fi ultimul său meci din carieră în cazul în care va avea nevoie de o perioadă mai lungă de recuperare.

Odată cu venirea lui Mirel Rădoi, jucătorii lui FCSB ar putea scăpa de obiceiurile protestelor la adresa arbitrilor. Noul antrenor al lui FCSB este clar împotriva căderilor ușoare și a strigat imediat către Daniel Bîrligea după ce atacantul a cerut un fault. , a strigat Mirel Rădoi către fotbalistul său, căzut la pământ. Min. 20: Mirel Rădoi a mers și a vorbit cu secunzii săi, după care a scos câțiva jucători la încălzire. Antrenorul lui FCSB este extrem de vocal, iar indicațiile sale se aud pe întreg stadionul. ,,Dă-i în ea, David! Haideți în centru cu centrări” , a strigat Rădoi către jucători, dorind să pună mai multă presiune în careul lui Gavrilaș.

Risto Radunovic a fost „clientul” lui Mirel Rădoi în primele 15 minute ale meciului, timp în care nu s-a așezat deloc pe bancă. Evoluând pe poziția de fundaș stângă, muntenegreanul a fost cel mai aproape de antrenorul lui FCSB, așa că Rădoi nu a ezitat să strige non-stop către el și să-i dea indicații. Min. 3: Mirel Rădoi este activ încă din primele minute ale meciului FCSB – Metaloglobus. Antrenorul roș-albaștrilor a ieșit la marginea terenului și chiar a depășit spațiul tehnic, însă nu a fost sancționat. Era de așteptat ca fostul căpitan al roș-albaștrilor să fie implicat cu totul și să nu stea pe bancă nici măcar o secundă!

Mirel Rădoi, alături de fiul său pe banca tehnică

Venirea lui Mirel Rădoi la FCSB a fost o veste ce a aprins speranțele în inimile fiecărui suporter roș-albastru, mai ales în inimile celor care au trăit pe viu meciurile mari pe care fostul căpitan al echipei lui Gigi Becali le făcea la începutul anilor 2000. El și-a început cariera de antrenor la această echipă, iar mai apoi a fost pe rând selecționerul României U21 și a naționalei mari. Ulterior, el a mai antrenat Universitatea Craiova și mai multe formații din zona Golfului.

Înaintea partidei, Mirel Rădoi a ieșit în zona băncii tehnice alături de Mihai Stoica și fiul său. În momentul în care a ieșit de pe tunel, mai mulți copii aflați în zonă l-au ovaționat pe legendarul căpitan al lui FCSB, care nu a ezitat să îi aplaude.

Mirel Rădoi și-a pus amprenta asupra echipei încă de la primul meci

Așa cum a anunțat FANATIK, Mirel Rădoi a ales să înceapă meciul cu Metaloglobus București cu un sistem diferit de cel cu care campioana României era obișnuită. cu David Miculescu alături de Daniel Bîrligea în atac. informație oferită în exclusivitate de FANATIK. Echipa de start a arătat în felul următor: Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Cisotti, Chiricheș, Olaru – Tănase – Bîrligea, Miculescu.

„Încercă să punem în teren jucătorii care au ieșit în aceste zile în evidență. Toți s-au antrenat bine și a fost greu să alegem în această seară. Par pregătiți pentru această partidă. Nu a fost ușor, pentru că au resimțit presiunea ratării play-off-ului. N-am ce să le reproșez pentru cum s-au pregătit”, a declarat Mirel Rădoi înainte de startul partidei cu Metaloglobus, la