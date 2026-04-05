Cum a trăit Răzvan drama tatălui, Mircea Lucescu. Antrenorul de la PAOK a aterizat de urgență în România. „E o situație grea, complicată”

Răzvan Lucescu trăiește în aceste zile o adevărată dramă. Tatăl său, Mircea, este internat la terapie intensivă. Fostul selecționer al echipei naționale are mari probleme cardiace. A suferit un infarct miocardic acut, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică starea sa de sănătate s-a agravat serios. Antrenorul de la PAOK a venit de urgență în România.

Răzvan Lucescu a ajuns de urgență în România. Antrenorul a plecat din Grecia la doar câteva minute după finalul partidei PAOK Salonic – Panathinaikos pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu, care trece prin clipe groaznice. Fostul selecționer al naționalei României este internat la terapie intensivă din cauza unor probleme de ordin cardiac.

„Ce aș putea să vorbesc? E o situație grea, complicată. N-am mai multe… Sunt oamenii de la spital care vă vor da toate informațiile. Eu nu știu să vă explic acum”, a declarat Răzvan Lucescu la sosirea pe Aeroportul Internațional București Băneasa.

Cu doar câteva minute în urmă, avionul privat cu care Răzvan Lucescu vine în țară pentru a fi alături de tatăl său, aflat într-o stare critică la Spitalul Universitar, a decolat de la Salonic cu destinația București. Antrenorul lui PAOK a plecat imediat după meciul echipei sale pentru a ajunge cât mai repede în România.

Răzvan Lucescu nu a fost prezent la conferința de presă de după meciul cu Panathinaikos. Cel mai probabil, antrenorul român a plecat de la stadion direct către aeroport, acolo unde un avion privat îl aștepta. Tehnicianul va reveni în România pentru a fi alături de tatăl său, care trece printr-o perioadă extrem de complicată. La interviu a venit secundul său.

În prima repriză a meciului de la Salonic, pe care PAOK îl joacă împotriva lui Panathinaikos, Răzvan Lucescu a fost aproape non-stop în dialog cu jucătorii săi. Tehnicianul român a oferit constant indicații de la marginea terenului, implicându-se activ în fiecare fază. Nivelul de concentrare este unul maxim, având în vedere miza uriașă a partidei. O înfrângere ar diminua serios șansele lui PAOK la titlu în Grecia.

Răzvan very focus — TheFootballZone (@football_t69515)

Tehnicianul român rămâne cu o privire sumbră, deși tatăl său este internat la terapie intensivă. Antrenorul de la PAOK este concentrat exclusiv pe meciul din această seară cu Panathinaikos, iar camerele l-au surprins atât pe bancă, cât și pe tunel. Lucescu nu afișează nicio emoție.

Răzvan Lucescu before derby — TheFootballZone (@football_t69515)

Răzvan Lucescu a ajuns la stadionul din Salonic cu puțin peste o oră înainte de startul partidei. Tehnicianul român a părut extrem de concentrat pe meciul din această seară și nu a oferit declarații la sosire, preferând să rămână focusat pe joc. A salutat însă scurt fanii prezenți în fața arenei, înainte de a intra în stadion.

Razvan Lucescu at stadion — TheFootballZone (@football_t69515)

Răzvan Lucescu, pe bancă la PAOK – Panathinaikos. Cum trăiește antrenorul meciul

Deși situația lui Mircea Lucescu este una extrem de gravă, Răzvan a rămas în Grecia, întrucât duminică, pe data de 5 aprilie 2026, echipa sa, PAOK, joacă un meci foarte important în campionat cu Panathinaikos. Situația în clasament este una strânsă, iar diferența de puncte între primele clasate este foarte mică.

Concret, în următoarele săptămâni se va decide noua campioană. Echipa lui Răzvan Lucescu pare obligată să obțină o victorie acasă cu Panathinaikos pentru a mai spera la titlu.

Răzvan Lucescu va zbura în România cu un avion privat!

Mircea Lucescu, aflat în stare gravă la terapie intensivă. Pentru a reduce la minimum timpul petrecut pe drum și a evita procedurile complicate ale curselor de linie, tehnicianul de la PAOK a apelat la o soluție rapidă: un zbor privat pus la dispoziție special pentru această deplasare.

Conform datelor din aplicațiile de monitorizare a zborurilor, avionul a decolat de la București și se îndreaptă spre Salonic. Aeronava va ateriza pe aeroportul din Grecia la scurt timp după finalul partidei cu Panathinaikos. Răzvan Lucescu va urca rapid la bord și va face deplasarea de urgență către București.

Știre în curs de actualizare…