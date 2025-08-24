Cum trebuie să te speli corect pe cap și de ce nu e recomandat să-ți clătești zilnic părul. O expertă expune greșelile pe care le facem mai ales când e cald

Pare ceva banal, dar multe persoane nu știu nici azi cum este trebuie să te speli corect pe cap și care sunt regulile de bun simț pe care ar trebui să le respecte pentru o podoabă capilară sănătoasă. Nicole, expertă în îngrijirea părului, vorbește pentru FANATIK despre cum ne este afectat scalpul de caniculă și ce măsuri trebuie să luăm în ultimele zile de vară, dacă nu am făcut-o până acum.

Expertă în îngrijirea părului, sfaturi prețioase. Ce trebuie să facem mai ales când e cald

de la Noob Salon ne-a dezvăluit, printre altele, ce se întâmplă la nivelul scalpului când îl expunem frecvent la soare, dar și ce fel de șepci și pălării e recomandat să purtăm. Află mai multe din interviul de mai jos!

Cum afectează căldura excesivă și razele UV sănătatea părului?

și razele UV sunt inamicii tăcuți ai părului, mai ales vara. Atunci când petrecem mult timp în soare, părul devine mult mai uscat, își pierde din strălucire și pare mai fragil, aproape lipsit de viață. Dacă e și vopsit, atunci efectul e și mai vizibil culoarea se estompează, parcă se decolorează natural, dar nu într-un mod plăcut. Vârfurile se despică mai ușor, iar textura părului nu mai e aceeași. E ca și cum ar pierde din elasticitate și protecție.

Ce se întâmplă la nivelul scalpului atunci când ne expunem frecvent la soare?



Nicole, hair-expert: Cred că uităm uneori că și scalpul e piele, doar că e ascuns sub păr și avem impresia că e protejat automat. Dar nu e deloc așa. Dacă petrecem foarte mult timp în soare fără să ne acoperim capul, vom simți efectele imediat: pielea scalpului va ustura, se va descuama ușor, iar senzația va fi foarte neplăcută. Ca o arsură solară, dar pe care o simți la fiecare atingere sau periere.Pe termen lung, acest lucru poate agrava probleme deja existente, cum ar fi mătreața sau scalpul sensibil. De asemenea, părul va deveni mai fragil și va cădea mai ușor, pentru că foliculii sunt și ei afectați de soare.

Șepcile din materiale sintetice fac mai mult rău decât bine

Purtăm sau nu șepci/pălării vara? Ne ajută sau, din contră, pot dăuna părului?

Da, da și încă o dată da purtăm pălării și șepci vara! Nu e doar un moft, e efectiv o formă de îngrijire de bază. Știu că uneori se spune că pălăriile pot „înăbuși” părul sau că ar duce la îngrășarea lui mai rapidă, dar sincer, preferăm să-l spălăm o dată în plus decât să-l lăsăm la mila soarelui. Totul e să alegi materiale lejere, naturale, care lasă pielea capului să respire. Pe lângă faptul că îți protejează scalpul și părul de razele UV, sunt și un accesoriu super stylish, așa că de ce nu?

Există riscuri în a purta zilnic șapcă sau pălărie pe caniculă?

Da, există anumite riscuri dacă șapca sau pălăria nu sunt alese corect. Materialele sintetice, care nu permit o bună ventilare a scalpului, pot cauza transpirație excesivă, ceea ce duce la iritații, blocarea porilor și chiar apariția coșurilor sau dermatitei.

În plus, un scalp prea umed și lipsit de aerisire poate favoriza căderea temporară a părului și poate genera mirosuri neplăcute. Pentru a evita aceste probleme, recomand alegerea unor accesorii confecționate din materiale naturale, precum bumbacul, care permit pielii să respire. De asemenea, este important să oferim scalpului și momente de aerisire pe parcursul zilei.

Fixativ, cu moderație

Este indicat să folosim fixativ sau alte produse de styling vara, când este foarte cald?

Cu atenție și moderație. Din cauza temperaturilor ridicate și expunerii la soare, părul este deja stresat, așa că adăugarea unor produse grele sau în exces poate încărca firul de păr și poate favoriza uscarea sau despicarea vârfurilor. De aceea, recomand alegerea produselor care includ protecție termică sau filtre UV. Este important să folosim fixativ sau alte produse de styling doar atât cât este necesar și să acordăm prioritate hidratarii și protecției naturale a părului.

Care sunt materialele recomandate pentru pălării/șepci astfel încât să protejeze părul și scalpul?

Cele mai recomandate materiale sunt cele naturale și respirabile, delicate cu scalpul și părul. Pălăriile din bumbac, in sau paie sunt ideale pentru o bună aerisire a scalpului.

Cum trebuie să te speli corect pe cap și de ce nu e indicat să faci asta zilnic

Există tratamente naturale sau măști homemade pe care le recomandați pentru hidratarea părului vara?

În realitate ele pot aduce mai multe probleme decât beneficii, mai ales vara, când părul este mai vulnerabil. Ingrediente precum uleiurile sau anumite produse naturale pot încărca firul de păr sau pot interfera cu echilibrul natural al scalpului, uneori chiar agravând uscăciunea sau iritațiile.

Din acest motiv, recomand utilizarea produselor profesionale, special formulate pentru hidratare, reparare și protecția culorii, care includ și filtre UV. Acestea sunt testate dermatologic și oferă o îngrijire echilibrată și eficientă, adaptată nevoilor specifice ale părului în sezonul cald.

Cum ar trebui să ne spălăm corect pe cap în timpul verii? Există o tehnică anume?



Nicole, despre cum trebuie să te speli corect pe cap: Modul în care ne spălăm părul vara trebuie să țină cont în primul rând de . Dacă suntem foarte activi, expuși transpirației și poluării, poate fi necesar să spălăm părul mai des, dar ideal este să nu exagerăm și să nu ajungem la spălări zilnice, pentru a nu elimina uleiurile naturale care îl protejează. În general, recomand spălarea la fiecare 3-4 zile.

Se recomandă 2, iar, la nevoie, chiar 3 șamponări în aceeași sesiune, pentru o curățare eficientă. Important este să folosiți vârful degetelor nu unghiile pentru a masa scalpul cu mișcări blânde, circulare, astfel încât să stimulăm circulația și să evităm iritațiile. Șamponul ales trebuie să fie potrivit pentru nevoile părului recomand produse cu putere mare de curățare, detoxifiante sau purificatoare, mai ales vara, când părul e expus multor agresiuni. Și nu uitați să clătiți bine, pentru a elimina toate urmele de produs și impurități.

Ce tipuri de șampoane folosim când e caniculă

Ce tipuri de șampoane ar trebui să folosim pe caniculă? Se schimbă rutina de îngrijire față de celelalte anotimpuri?



Recomand produse care conțin protecție UV, pentru a preveni degradarea cauzată de razele soarelui, dar și game special concepute pentru hidratare sau reparare, în funcție de nevoile specifice ale părului. În această perioadă, folosirea măștilor hidratante devine aproape obligatorie, pentru a contracara uscăciunea și fragilitatea induse de căldură și expunerea solară. Astfel, rutina de îngrijire se schimbă prin includerea unor pași care să ofere hidratare intensă și protecție, menținând părul sănătos și strălucitor.

Ce alimente trebuie evitate pentru a nu agrava eventualele probleme ale scalpului (seboree, mătreață etc.)?

O alimentație echilibrată este esențială pentru sănătate în general și implicit pentru sănătatea scalpului și a părului. Pentru a preveni sau a nu agrava probleme precum seboreea sau mătreața, este recomandat să evităm consumul excesiv de zahăr rafinat, fast-food, prăjeli, alimente procesate și grăsimi saturate. Acestea pot favoriza inflamațiile și dezechilibrele hormonale care, la rândul lor, pot influența negativ sănătatea scalpului. De asemenea, consumul în exces de produse lactate poate contribui la apariția iritațiilor sau a excesului de sebum, de aceea este bine să fim atenți la modul în care reacționează organismul nostru.

Suplimentele și alimentele prietenoase cu părul

Suplimentele pentru păr (biotină, zinc etc.) chiar funcționează în lunile de vară sau e mai bine să ne bazăm pe alimentație?

Suplimentele pentru păr pot fi eficiente, însă doar în cazul în care există un deficit real, confirmat prin analize. Fără această confirmare, administrarea lor poate fi inutilă sau chiar dăunătoare. În general, o dietă echilibrată, bogată în vitamine și minerale, este suficientă pentru a menține sănătatea părului, mai ales în lunile de vară. În sezonul cald, este cu atât mai important să consumăm alimente proaspete, pline de nutrienți esențiali, și să ne hidratăm corespunzător. Aceste obiceiuri naturale sunt baza unei îngrijiri sănătoase, iar suplimentele ar trebui să completeze, nu să înlocuiască, o alimentație corectă.

Cum ne putem da seama că părul nostru este deshidratat din cauza soarelui?

În primul rând, observăm o pierdere a strălucirii naturale, iar firele de păr pot părea terne și fără viață. Vârfurile uscate și despicate sunt un alt indicator clar, la fel și modificarea nuanței părului, care poate deveni mai deschisă sau inegală. De asemenea, părul începe să se simtă aspru la atingere și își pierde elasticitatea, devenind mai fragil și predispus la rupere.

Care sunt alimentele “prietene” ale unui păr sănătos vara?



Pentru un păr sănătos, mai ales în sezonul cald, este important să ne orientăm către alimente bogate în proteine de calitate, grăsimi sănătoase și antioxidanți, care ajută la protejarea și regenerarea firului de păr. De asemenea, vitaminele în special A, C și E și biotina joacă un rol esențial în menținerea sănătății scalpului și a părului. Printre cele mai bune alegeri se numără peștele gras, nucile, semințele, avocado, legumele verzi și fructele colorate, toate acestea oferind nutrienții necesari pentru un păr puternic, hidratat și plin de strălucire