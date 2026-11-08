Cum va arăta cel mai frumos și modern stadion din România de 120 de milioane de euro. Galerie foto

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Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a prezentat ultimele randări ale noului stadion „Dan Păltinișanu”. Din imagini se observă spectaculozitatea noii arene și facilitățile ultramoderne de care va beneficia.

Timișoara va avea cel mai frumos și modern stadion din România

Timișoara a făcut un pas uriaș pentru construcția noului stadion. Alfred Simonis a publicat pe contul oficial de Facebook ultimele randări ale arenei care se va construi pe fostul „Dan Păltinișanu”. Din imaginile publicate de președintele Consiliului Județean Timiș se observă că timișorenii vor beneficia de o construcție ultramodernă, de 32.000 de locuri, care va atrage comunitatea către meciurile de fotbal. De altfel, Alfred Simonis chiar a anunțat că noul „Dan Păltinișanu” va fi „cel mai frumos și modern stadion din România”.

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„Ceea ce vedeți în imaginile de mai jos reprezintă punctul de la care plecăm spre obținerea autorizatiei de construire a stadionului Dan Păltinișanu. V-am prezentat în urmă cu câteva săptămâni primele randări la care au lucrat echipele de proiectanți și arhitecți. De atunci, am mai avut două întâlniri, una chiar la Compania Națională de Investiții, și am cerut câteva modificări care țin de estetica arenei, nu de structura ei.

Acum am primit ultimele randări și pot spune că suntem mulțumiți. Propunerile noastre legate de modificările primei soluții au fost făcute de specialiști și ne îndreptăm spre eliberarea autorizației de construire. În paralel cu munca la documente, avize și autorizații, se lucrează la proiectul tehnic. Forajele de pe amplasamentul viitoarei arene au fost finalizate, iar proiectanții au datele necesare pentru a duce la bun sfârșit această fază a construcției.

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Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt clare: vom avea cel mai modern și mai frumos stadion din România. Un stadion pe care Timișoara îl merită, de care Poli are atât de multă nevoie. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean Timiș care au muncit și muncesc în continuare enorm la acest proiect, dar și celor de la Compania Națională de Investiții care ne-au oferit tot sprijinul pentru ca Stadionul Dan Păltinișanu să se facă”, a transmis Alfred Simonis pe contul oficial de Facebook.

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Cât va costa noul stadion „Dan Păltinișanu”. Peste 32.000 de locuri și facilități ultramoderne

este de aproximativ 603 milioane de lei, echivalentul a circa 120 de milioane de euro. Consiliul Județean Timiș și-a asumat alocarea a 126 de milioane de lei până la sfârșitul anului 2027, urmând ca finanțarea prin Compania Națională de Investiții să intervină din 2028.

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Potrivit detaliilor prezentate de președintele CJ Timiș, stadionul va avea peste 32.000 de locuri pe scaune, toate acoperite, cu tribunele dispuse pe două inele. Arena nu va avea pistă de atletism, astfel că spectatorii vor fi aproape de teren. Proiectul prevede gazon hibrid și o instalație de nocturnă cu tehnologie LED.

Complexul va include aproximativ 15.000 de metri pătrați de spații încălzite, pentru care au fost propuse săli de conferințe, spații destinate altor sporturi și zone comerciale. Repartizarea acestora urma să fie stabilită ulterior. Totodată, sunt prevăzute panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei, autoritățile urmărind obținerea independenței energetice a stadionului.

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Când ar putea fi gata noul stadion din Timișoara

Calendarul prezentat la semnarea contractului prevede opt luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. În condițiile în care începerea lucrărilor este anticipată pentru primăvara anului 2027, în 2029. Însă, termenul poate fi devansat dacă apar alte probleme de ordin tehnic.

Tot în comunicatul emis duminică, 8 noiembrie, Alfred Simonis a anunțat finalizarea modificărilor de aspect exterior și a forajelor de pe amplasament. Proiectanții lucrează în continuare la proiectul tehnic, iar autoritățile pregătesc documentația necesară obținerii autorizației de construire.

Contestațiile la licitație și problemele de finanțare au întârziat proiectul

Desemnarea constructorului a fost îngreunată de un litigiu privind rezultatul licitației. Inițial, Con-A Operations a câștigat proiectul, însă Concelex a contestat rezultatul. Instanța a dispus reevaluarea ofertelor, iar în martie 2026 CNI a desemnat câștigătoare asocierea Concelex – Construcții Erbașu – Concelex Engineering – Terra Gaz Construct.

O altă piedică a fost asigurarea banilor pentru începerea investiției. Deblocarea anunțată în august 2026 a venit cu condiția ca lucrările realizate până la finalul lui 2027 să fie susținute din bugetul județului. Contractul de proiectare și execuție a fost semnat ulterior, pe 25 august 2026.