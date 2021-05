Cum va arăta clasamentul WTA după finala de la Madrid. Aryna Sabalenka, marele pericol pentru Simona Halep

Aryna Sabalenka a câștigat turneul de la Madrid după o finală spectaculoasă cu Ashleigh Barty, scor 6-0, 3-6, 6-4. Jucătoarea din Belarus este cea mai în formă din circuit, după ce a fost finalistă și la Stuttgart. Învinsă atunci de aceeași Barty. Rezultatele bune obținute de cele două se văd și în clasamentul WTA.

Simona Halep a fost eliminată în turul 3 la WTA Madrid, de Elise Mertens, și nu și-a putut apăra finala disputată în 2019. Astfel, românca pierde 530 de puncte în clasamentul WTA la actualizarea care se va face luni, pe 10 mai. Și va rămâne cu 6520.

Simona Halep își păstrează poziția a treia în clasamentul WTA, dar distanța față de Barty și Osaka crește. Pe primul loc WTA va fi Ashleigh Barty, cu un punctaj uriaș: 10.090 de puncte. Adaugă 435 după finala disputată la Madrid. Osaka a fost învinsă în turul 2, dar pierde doar 150 de puncte. Pentru că avea mai puține de apărat din 2019. Astfel că va rămâne cu 7650.

O mare problemă pentru Simona Halep este că mai multe jucătoare se apropie foarte mult de ea în clasamentul WTA. În special Aryna Sabalenka. Jucătoarea din Belarus urcă trei locuri după victoria de la Madrid și va fi pe 4 de luni. Cu 6195 de puncte. Doar 325 mai puține decât Simona Halep.

Elina Svitolina, Sofia Kenin și Bianca Andreescu, jucătoare care nu au pierdut puncte după turneul de la Madrid, sunt și ele mai aproape de Simona Halep. Și speră să o depășească pe româncă în următoarele săptămâni. Petra Kvitova revine în top 10, iar Bertens cade șapte locuri, până pe 17. Iată cum va arăta top 10 WTA la actualizarea de luni, 10 mai.

Ashleigh Barty 10.090 Naomi Osaka 7650 Simona Halep 6520 Aryna Sabalenka 6195 Sofia Kenin 5905 Elina Svitolina 5835 Bianca Andreescu 5265 Serena Williams 4850 Karolina Pliskova 4660 Petra Kvitova 4160

Simona Halep riscă să iasă din top 10 după Wimbledon. Cum stau celelalte jucătoare din România în clasamentul WTA

Pentru Simona Halep au mai rămas două turnee de disputat pe zgură, suprafața ei favorită: WTA Roma și Roland Garros. Are bye în prima rundă la Foro Italico, dar și un parcurs dificil spre a patra finală disputată în capitala Italiei.

Dar marele pericol pentru Simona Halep în clasamentul WTA va fi în sezonul de iarbă. Are de apărat 2000 de puncte la Wimbledon, iar un parcurs slab la ediția din acest an la All England Club ar putea să o scoată pe Halep din top 10.

Simona Halep a intrat în top 10 WTA pe 27 ianuarie 2014. Și, de mai bine de șapte ani, nu a mai părăsit elita tenisului feminin. Sorana Cîrstea va pierde un loc și ajunge pe 59, iar Patricia Țig urcă o poziție, pe 63. Și Irina Begu urcă în clasament tot o treaptă, pe 74. Iar Ana Bogdan va fi chiar pe 100 WTA de luni.