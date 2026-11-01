Cum va arăta Dacia Sandero 2028. Ce diferențe există între versiunea electrică și cea hibrid

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Dacia pregătește o nouă variantă pentru Sandero, care ar urma să fie lansată în anul 2028. Descoperă în rândurile de mai jos cum va arăta, dar și ce diferențe există între versiunea electrică și cea hibrid. Producătorul promite să fie pe placul multor clienți cu această mașină.

Dacia Sandero 2028: design și deosebiri legat de tipul de propulsie

Grupul Renault a venit recent cu o solicitare pentru uzina Dacia de la Mioveni. , ceea ce înseamnă că mai mulți angajați din județul Argeș își vor pierde locurile de muncă. Ei nu vor concediați, ci vor avea posibilitatea să plece voluntar, urmând să primească salarii compensatorii.

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Decizia vine după ce constructorul a primit o lovitură dură. Modelele , piața fiind în scădere. Cu toate acestea, producătorul pregătește o nouă variantă pentru Sandero. Noua generație va fi lansată în anul 2028, după cum au dezvăluit jurnaliștii din Italia. Aceștia au prezentat imaginile randate de Sezer Car Design.

Fotografiile scot la iveală o atenție mai mare la detalii, autoturismul urmând să aibă un aspect mai sportiv. Noua gamă va fi complet electrică, dar va fi disponibilă și în versiuni cu motoare termice sau hibride. În schimb, între aceste modele nu vor exista diferențe semnificative în ceea ce privește capitolul design.

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Prin urmare, Dacia intenționează să aplice un limbaj vizual comun pentru ambele versiuni, astfel încât identificarea tipului de propulsie să nu fie evidentă la prima vedere. Cu toate acestea, variantele Sandero 2028 echipate cu motoare termice vor păstra o parte frontală destul de clasică. Pe de altă parte, versiunile electrice ar putea primi modificări discrete pentru îmbunătățirea aerodinamicii. Printre diferențele anticipate se află o grilă frontală închisă, mânere integrate în caroserie și o gardă la sol ușor redusă. Momentan, toate aceste soluții sunt analizate de ingineri și nu sunt caracteristici confirmate pentru producție.

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Diferențele dintre Dacia Sandero 2028, în funcție de motorizare

Dacia Sandero 2028 ar urma să beneficieze și de ajustări aerodinamice pentru versiunea electrică. Acestea nu vor avea rolul să modifice fundamental proporțiile sau identitatea vizuală a automobilului. Un exemplu în acest sens constă în mânerele portierelor care vor fi montate la nivelul caroseriei. Această soluție ar putea contribui la reducerea rezistenței aerodinamice în timpul deplasării. Garda la sol este o altă diferență dintre cele două modele. Aceasta ar putea fi puțin mai mică în cazul modelului electric decât în cazul celui cu motor termic. Așadar, aspectul va fi mai robust, dar similar cu modelele mai mari din gamă.

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Liniile angulare, blocurile optice LED subțiri și semnătura luminoasă în formă de Y, cu siguranță, nu vor dispărea. De asemenea, producătorul are de gând să păstreze cele două variante urbane: Streetway și Stepway. Fiecare dintre aceste versiuni va avea o identitate stilistică mai pronunțată decât modelele din prezent.

Concret, Sandero Stepway va avea un design de crossover, adică va păstra caracteristicile vizuale inspirate de segmentul SUV. Garda mare la sol, protecțiile din plastic reciclat Starkle și barele pe plafon nu vor lipsi. În plus, platforma CMF-B va permite utilizarea mai multor tipuri de motorizări. Acest lucru înseamnă că pe lângă versiunea electrică 100% vor mai fi păstrate sistemele GPL, Mild-Hybrid și Full-Hybrid.

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Așadar, producătorul va continua să fabrice acest model în interpretări diferite în ceea ce privește motorizarea. Noua generație Dacia Sandero 2028 va include un automobil de clasă mică, dar și o versiune Stepway cu aspect mai robust. Directorul de design de la Dacia, David Durand, a sugerat că se dorește o deosebire mai evidentă între cele două ramuri ale familiei Sandero.

Sandero 2028, un design care va atrage

Direcția indică faptul că separarea vizuală dintre Sandero și Sandero Stepway ar putea deveni mai importantă decât diferențele estetice dintre motorizările electrice și termice ale aceluiași model. Constructorul va răspunde unor cerințe diferite de design, fără a condiționa clienții să aleagă o anumită motorizare, dar cu un aspect pe care nu-l vor.

Această strategie ar urma să fie de un real ajutor pentru client. Viitorul cumpărător va avea posibilitatea să aleagă prima oară tipul de caroserie preferat și apoi, sistemul de propulsie. Acest pas este văzut ca o decizie separată. În aceeași notă, se estimează o autonomie a bateriei la versiunea full electric de până la 350 de kilometri.

Mașina va fi ideală pentru condusul urban, în timp ce la interior nu va beneficia de prea multe detalii spectaculoase. Dacia Sandero 2028 este un autoturism de buget, adică echiparea va fi simplă și va oferi cumpărătorului doar strictul necesar. Primele informații legat de noul Sandero, însă, vor fi făcute publice abia în 2027.