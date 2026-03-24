Cum va arăta echipa de start a Turciei cu România: jucători de la Real Madrid, Inter și Juventus în primul 11. Surpriza pregătită de Vincenzo Montella

S-a intrat în linie dreaptă pentru meciul de baraj dintre Turcia și România. Cum va arăta echipa de start a lui Vincenzo Montella și ce surpriză a pregătit italianul.
Traian Terzian
24.03.2026 | 17:45
Cum va arata echipa de start a Turciei cu Romania jucatori de la Real Madrid Inter si Juventus in primul 11 Surpriza pregatita de Vincenzo Montella
Cum arată echipa de start pregătită de Vincenzo Montella pentru barajul Turcia - România. Sursă foto: tff.org
Conștient de faptul că Mircea Lucescu știe multe dintre secretele naționalei Turciei, selecționerul Vincenzo Montella, în vârstă de 51 de ani, vrea să facă anumite schimbări. Mai exact, tehnicianul italian se gândește serios să modifice sistemul de joc.

Echipa de start a Turciei pregătită de Vincenzo Montella pentru barajul cu România

Dacă în preliminariile pentru Cupa Mondială a folosit cu precădere un sistem 4-2-3-1, Vincezo Montella vrea să-l surprindă pe Mircea Lucescu la meciul de baraj de la Istanbul și ia în calcul o nouă așezare în teren pentru reprezentativa Turciei.

Conform jurnaliștilor de la sporx.com, italianul se gândește serios să joace în sistemul 4-6-0, fără un atacant clasic. Selecționerul turcilor vrea să-l folosească pe Arda Guler în poziția de vârf fals, acesta urmând a fi susținut din benzi de Bariș Alper Yilmaz și Kenan Yildiz.

În aceste condiții, echipa de start a Turciei pentru meciul de baraj cu România ar putea arăta astfel: Ugurcan Cakir (Galatasaray) – Mert Muldur (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton) – Bariș Alper Yilmaz (Galtasaray), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Hakan Calhanoglu (Inter Milano), Orkun Kokcu (Beșiktaș), Kenan Yildiz (Juventus) – Arda Guler (Real Madrid).

Mircea Lucescu, decizie importantă în privința portarilor din lot

Deocamdată, Mircea Lucescu nu s-a decis asupra primului ”11” pe care îl va folosi în partida cu Turcia. Cea mai mare dilemă o reprezintă postul de portar, acolo unde Ionuț Radu este așteptat să ajungă în cantonamentul naționalei, în ciuda accidentării suferite la ultimul joc din La Liga.

Din informațiile obținute de FANATIK, selecționerul României a decis să-i păstreze pe toți cei patru portari în lot. O decizie în privința lui Radu se va lua după ce va fi supus unui control medical, dar dacă totul va fi în regulă acesta ar fi prima opțiune pentru titularizare.

”Tricolorii”, susținuți din tribune de Generația de Aur

Întâlnirea Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc joi, 26 martie, de la ora 19:00. În tribunele stadionului Beșiktak Park va fi prezent și Gică Hagi, deși inițial ”Regele” a anunțat că nu va merge a Istanbul.

De altfel, mai mulți foști internaționali din Generația de Aur vor fi prezenți la meciul cu Turcia. FANATIK a aflat că aceștia au fost invitați la antrenamentul oficial al naționalei de la Istanbul, dar au refuzat pentru a nu pune și mai multă presiune pe jucători.

”O să venim miercuri dimineața la Istanbul. Într-adevăr, am fost invitați și la antrenamentul oficial, dar nu vom participa. Toată lumea trebuie să fie concentrată pe meci și am luat decizia să nu participăm. Nu trebuie să punem extra presiune pe băieți. Este cel mai bine așa. S-a decis și Gică Hagi să vină, s-a răzgândit”, a declarat Gică Popescu pentru FANATIK.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
