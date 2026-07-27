Cum va arăta FCSB la returul cu FK Auda! Gigi Becali anunță reveniri importante: „Târnovanu va juca”

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FCSB e lider în SuperLiga după primele două etape, dar gândul roș-albaștrilor e doar la meciul cu FK Auda din Conference League. În tur, letonii au câștigat în Ghencea, scor 3-2. Gigi Becali a anunțat cum va juca echipa la Riga și dacă va apăra sau nu Ștefan Târnovanu.

Ce echipă va folosi FCSB în returul cu FK Auda

FCSB trebuie să o învingă în deplasare pe Auda pentru a remonta handicapul suferit în tur, când a pierdut în Ghencea, scor 2-3. Gigi Becali debordează de optimism și e convins că echipa lui Marius Baciu îi va spulbera pe letoni. Latifundiarul din Pipera a comparat Auda cu

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„Părerea mea e că Auda, excluzând atacul, că sunt buni, au viteză, cam tot în genul lui Csikszereda sunt. Ăștia au luat 2 goluri. Ăia pot lua 4-5. Ăștia se mai apără. Ăia pot lua 4-5 că se desfac foarte mult. Părerea mea e că nu se pot apăra că nu știu. Ratarea face parte din fotbal. Dacă ratezi, înseamnă că ai jucat, ai avut-o acolo, că până la urmă și cu Auda, dacă nu era arbitrul, era alt scor. Am văzut și eu la ultima fază cum îl calcă pe Bîrligea. Am avut 2-3 penalty-uri. A fost henț. Ne-a distrus arbitrul ăla. Uitați-vă să vedeți! Și la 3-2 la Bîrligea am avut 11 metri. Se vede cum îl calcă clar”, a declarat Gigi Becali, la

Reveniri importante la FCSB

Gigi Becali le-a dat o veste bună importantă fanilor FCSB. Jucătorii care au lipsit până acum din cauza problemelor medicale vor fi apți. „Au ratat, să nu ratăm acum. E bine că am gestionat. A venit Joao Paulo, vine și Arad. A avut doar o contuzie. Nimic grav. O să intre și Gnahore. Vine și David Miculescu între timp. Avem și fundașul central (n.r. – Batubinsika). O să mai luăm un atacant. Am gestionat bine”, a adăugat patronul FCSB.

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După partida tur, pierdută de roș-albaștri, Portarul a greșit la ultimele două goluri ale letonilor. Cu toate acestea, internaționalul român va fi titular și la Riga, așa cum s-a întâmplat și la Miercurea Ciuc. „(n.r. – Schimbări cu Auda?) Târnovanu va juca. D-aia nici nu l-au scos din poartă. Eu am spus că dacă mă întrebați pe mine că nu îl bag. Să fie pedepsit. Am zis dacă mă întreabă pe mine și nu m-au întrebat. Ce să facă acum oamenii? Comand și portarul eu? Nu fac d-astea. Ei m-au sunat și mi-au zis apără Târnovanu.

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Apărați cu cine vreți, nu mă bag! Și-a cerut scuze la echipă, nu știu ce. ‘Faceți, mă, ce vreți’. Nu e clar că d-aia l-au băgat? Să îi dea curaj cu Auda! Cu siguranță vor fi schimbări. O să fie Joao Paulo. Boutoutaou e clar! L-a lăsat la București să fie odihnit”, a conchis Gigi Becali.