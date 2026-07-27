Sport

Cum va arăta FCSB la returul cu FK Auda! Gigi Becali anunță reveniri importante: „Târnovanu va juca”

Gigi Becali a anunțat cum va juca FCSB în returul de la Riga cu FC Auda, manșa secundă din turul 2 preliminar Conference League. Ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu
Cristian Măciucă
27.07.2026 | 06:30
Cum va arata FCSB la returul cu FK Auda Gigi Becali anunta reveniri importante Tarnovanu va juca
ULTIMA ORĂ
Cum va arăta FCSB în meciul cu FK Auda: „D-aia nu l-au scos din poartă”. Gigi Becali a anunțat reveniri importante. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB e lider în SuperLiga după primele două etape, dar gândul roș-albaștrilor e doar la meciul cu FK Auda din Conference League. În tur, letonii au câștigat în Ghencea, scor 3-2. Gigi Becali a anunțat cum va juca echipa la Riga și dacă va apăra sau nu Ștefan Târnovanu.

Ce echipă va folosi FCSB în returul cu FK Auda

FCSB trebuie să o învingă în deplasare pe Auda pentru a remonta handicapul suferit în tur, când a pierdut în Ghencea, scor 2-3. Gigi Becali debordează de optimism și e convins că echipa lui Marius Baciu îi va spulbera pe letoni. Latifundiarul din Pipera a comparat Auda cu Csikszereda, formație învinsă cu 2-0 de roș-albaștri.

ADVERTISEMENT

„Părerea mea e că Auda, excluzând atacul, că sunt buni, au viteză, cam tot în genul lui Csikszereda sunt. Ăștia au luat 2 goluri. Ăia pot lua 4-5. Ăștia se mai apără. Ăia pot lua 4-5 că se desfac foarte mult. Părerea mea e că nu se pot apăra că nu știu. Ratarea face parte din fotbal. Dacă ratezi, înseamnă că ai jucat, ai avut-o acolo, că până la urmă și cu Auda, dacă nu era arbitrul, era alt scor. Am văzut și eu la ultima fază cum îl calcă pe Bîrligea. Am avut 2-3 penalty-uri. A fost henț. Ne-a distrus arbitrul ăla. Uitați-vă să vedeți! Și la 3-2 la Bîrligea am avut 11 metri. Se vede cum îl calcă clar”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Reveniri importante la FCSB

Gigi Becali le-a dat o veste bună importantă fanilor FCSB. Jucătorii care au lipsit până acum din cauza problemelor medicale vor fi apți. „Au ratat, să nu ratăm acum. E bine că am gestionat. A venit Joao Paulo, vine și Arad. A avut doar o contuzie. Nimic grav. O să intre și Gnahore. Vine și David Miculescu între timp. Avem și fundașul central (n.r. – Batubinsika). O să mai luăm un atacant. Am gestionat bine”, a adăugat patronul FCSB.

ADVERTISEMENT
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească...
Digi24.ro
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești

După partida tur, pierdută de roș-albaștri, Gigi Becali a arătat cu degetul spre Ștefan Târnovanu. Portarul a greșit la ultimele două goluri ale letonilor. Cu toate acestea, internaționalul român va fi titular și la Riga, așa cum s-a întâmplat și la Miercurea Ciuc. (n.r. – Schimbări cu Auda?) Târnovanu va juca. D-aia nici nu l-au scos din poartă. Eu am spus că dacă mă întrebați pe mine că nu îl bag. Să fie pedepsit. Am zis dacă mă întreabă pe mine și nu m-au întrebat. Ce să facă acum oamenii? Comand și portarul eu? Nu fac d-astea. Ei m-au sunat și mi-au zis apără Târnovanu.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat...
Digisport.ro
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”

Apărați cu cine vreți, nu mă bag! Și-a cerut scuze la echipă, nu știu ce. ‘Faceți, mă, ce vreți’. Nu e clar că d-aia l-au băgat? Să îi dea curaj cu Auda! Cu siguranță vor fi schimbări. O să fie Joao Paulo. Boutoutaou e clar! L-a lăsat la București să fie odihnit”, a conchis Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
1,91 este cota Betano pentru „Peste 4,5 goluri” la FK Auda - FCSB
„Ați vorbit cu Neluțu Varga?” Antonio Folha, întrebat frontal despre problemele financiare de...
Fanatik
„Ați vorbit cu Neluțu Varga?” Antonio Folha, întrebat frontal despre problemele financiare de la CFR Cluj
Interzis pe stadioane un an, fanul dinamovist care a aruncat cu bere se...
Fanatik
Interzis pe stadioane un an, fanul dinamovist care a aruncat cu bere se poate întoarce în weekend datorită „Legii Paraschiv”
Anderson Ceara, rǎzboi total cu MM Stoica în direct: „Tâmpenii! A spus lucruri...
Fanatik
Anderson Ceara, rǎzboi total cu MM Stoica în direct: „Tâmpenii! A spus lucruri foarte urâte”
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
S-a întâlnit cu soția lui Pancu la pauza debutului său la Rapid. Ce...
iamsport.ro
S-a întâlnit cu soția lui Pancu la pauza debutului său la Rapid. Ce i-a dezvăluit Andra: ”Asta mi s-a părut, iar ea mi-a confirmat”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!