Cum va arăta naționala României fără Cristina Neagu?! Două obiective importante în acest an

Cristina Neagu a anunțat că se retrage temporar din echipa națională. Interul stânga își ia pauză în anul 2021 și asta înseamnă că nu va juca pentru România în preliminariile pentru Euro 2022 și Campionatul Mondial din Spania, de la finalul anului.

România mai are două mari obiective pentru acest an. În primul rând, trebuie să înceapă cu dreptul în preliminariile pentru Campionatul European acolo unde nu avem o grupă ușoară și o evoluție cât mai bună la Campionatul Mondial din Spania, programat în luna decembrie.

Cristina Neagu a debutat la un turneu final în 2007!

Cristina Neagu a debutat la Campionatul Mondial din Franța din 2007 și de mai bine un deceniu este liderul naționalei României la turneele finale. A obținut două medalii de bronz alături de naționala “tricoloră”, la Campionatul European din 2010 și Campionatul Mondial din 2015.

A participat alături de națională la două ediții ale Jocurilor Olimpice: 2008 și 2016. În acest an, România a fost la doar două goluri distanță de calificarea la Tokyo, atât de aproape, dar, totuși, atât de departe.

Echipa națională a României fără Cristina Neagu

Dar, cum va arăta naționala României fără Cristina Neagu, o jucătoare care am depins la ultimele turnee finale. Pe postul de inter stânga le avem pe Bianca Bazaliu, Bianca Tiron, Gabriela Perianu sau Anca Polocoșer, jucătoare care au fost convocate la ultimele acțiuni ale echipei naționale.

Principala problemă a României este absența unui inter dreapta. În turneul preolimpic și în meciul de baraj cu Macedonia de Nord au fost convocate Laura Popa, respectiv Daria Bucur, însă pe acel post a evoluează mai mult Eliza Buceschi, reprofilată din centru.

Avertismentul lui Adi Vasile: “Toată lumea trebuie să joace și mai bine și vreau să găsească o echipă și mai bună”

Însă, după retragerea Cristinei Neagu, toate jucătoarele vor trebui să își ridice nivelul la echipa națională. Neagu a fost ca o locomotivă în ultimii ani, iar în meciurile și momentele decisive colegele îi dădeau mingea să rezolve cazul.

Adi Vasile a spus la conferința de presă ținută după victoria din Macedonia de Nord că toate handbalistele trebuie să joace mai bine, să fie mai exacte și să își asume mai mult rolul pe care îl au în echipă:

„E important să înțelegem cum e să jucăm și fără Cristina în teren. Tocmai ce spuneam că nu vom avea meciuri amicale, așa că am preferat să le dau minute celorlalte fete. Trebuie să fim și mai exacți fără Cristina pe teren.

Cristina o să facă o pauză de la echipa națională, pentru ceva timp, începând din acest moment. Meciurile de calificare vor fi jucate fără Cristina, apoi vom lua o decizie și pentru Campionatul Mondial.

Pentru moment, Cristina se va retrage. Toată lumea trebuie să joace și mai bine și vreau să găsească o echipă și mai bună. Nu e ceva definitiv!”, a spus Vasile.

“Nicio echipă nu trebuie să depindă de o jucătoare! Fetele vor învăța să joace și fară mine”

Cristina Neagu a explicat că țelul ei rămâne calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024 și că va reveni în naționala României în 2022: “Vine o pauză pentru mine. Cel mai probabil, nu o să joc la națională în 2021. Sper să am mai multă energie la anul, să fiu mai motivată.

Am acumulat oboseală fizică, psihică, am avut parte de câteva accidentări în ultimul an și cred că e un moment bun să mă odihnesc, apoi să revin cu dorințe noi. De la anul voi continua să joc la națională, vreau să merg la Jocurile Olimpice.

Sunt calificări pentru Euro de la anul, e Campionatul Mondial! Nicio echipă nu trebuie să depindă de o jucătoare! Fetele vor învăța să joace și fară mine”, a spus Cristina Neagu.

Două obiective majore în 2021: Campionatul Mondial și preliminariile pentru Euro!

În preliminariile pentru Campionatul European, România este într-o grupă cu Danemarca, Austria și o echipă care va veni din calificări, șansele cele mai mari avându-le naționala Insulelor Feroe. Nu este o grupă ușoară, iar în acest an vom avea o deplasare dificilă în Austria, pe 9 octombrie, un prim test important fără Cristina Neagu. În acest an mai este programat un meci cu echipa venită din calificări.

“Dubla” cu Danemarca și returul cu Austria sunt programate în 2022 și, teoretic, Cristina Neagu ar putea pune umărul pentru echipa națională în aceste confruntări, dat fiind faptul că a spus că va reveni la anul la prima reprezentativă.

Se știu echipele din Europa care vor juca la Campionatul Mondial!

Cel mai probabil, România va trebui să se descurce fără Neagu la Campionatul Mondial din decembrie, din Spania. Până acum știm doar cele 16 formații europene calificate: Spania, Olanda, Croația, Danemarca, Franța, Norvegia, Austria, Cehia, Germania, Ungaria, Muntenegru, România, Serbia, Rusia, Slovenia și Suedia.

Lor li se vor adăuga patru națiuni din Africa, șase din Asia, una din America de Nord, trei din America Centrală și de Sud și posibil una din Oceania. În același timp, este posibil ca una sau două națiuni să primească un wild card pentru totalul de 32.