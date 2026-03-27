Cum va arăta primul 11 al României cu Gică Hagi antrenor! Mitică Dragomir a făcut echipa în direct

Mircea Lucescu a pierdut examenul în fața Turciei, iar la cârma echipei naționale este așteptat Gică Hagi. Deși România mai are de jucat cu Slovacia, „Il Luce” nu va mai continua ca selecționer, astfel că țara noastră se va despărți de cel mai valoros antrenor român din istorie. Cum „Regele” va reveni pe bancă, Mitică Dragomir a analizat viitorul „tricolorilor”.

Ce jucători continuă la echipa națională după 0-1 cu Turcia? Verdictul lui Mitică Dragomir

În cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică", Dumitru Dragomir a analizat viitorul echipei naționale a României. Fostul șef de la LPF a ținut să critice atitudinea „tricolorilor" din barajul cu Turcia și a transmis că mai multe schimbări puteau fi produse, în principal introducerea mai devreme a lui Tănase, dar și debutarea lui Coubiș.

„Vom merge în continuare cu Ionuț Radu, are o personalitate bună. Îl vom păstra în continuare pe Rațiu, chiar dacă vine Hagi. Joacă senzațional în Spania, iar la noi nu — înseamnă că nu este înțeles! Mă mir că nu alerga înapoi când pierdea mingea; el are un moral de competiție ridicat. Probabil că nu mai putea… Emoțiile îți taie elanul!

Bancu a jucat foarte bine, l-a ținut excelent pe atacantul lui Galatasaray. Despre Bîrligea nu am ce spune. Cum să dea goluri dacă nu primește mingea în față? Nu îl ajută deloc mijlocul terenului. El este vârf de atac, însă nu îl ajută nimeni! Ai văzut vreun jucător care să dribleze? Nu a fost nimeni; a încercat doar Rațiu de 2-3 ori. O dată i-a reușit, de două ori a pierdut. S-a strigat ceva la el, a intrat în panică și nu a mai încercat.

Tănase a revigorat meciul! De asta am spus că Lucescu trebuia să îl bage pe Tănase mai devreme; el putea să facă mai mult acolo. Dacă eram în locul lui Lucescu, făceam două schimbări la pauză: îl băgam pe Coubiș, obligatoriu, în locul lui Burcă, și pe Baiaram. Trebuia să intre cineva care să lege jocul”, a declarat Dumitru Dragomir.

Cum vede Mitică Dragomir primul 11 al României cu Hagi selecționer

În continuare, Dumitru Dragomir a discutat despre restul pozițiilor și a surprins: , de la Universitatea Craiova. O altă idee este titularizarea lui Florin Tănase, astfel că Ianis Hagi ar ieși din primul 11. În schimb, restul pozițiilor ar arăta similar, doar flancul stâng al apărării fiind între Borza și Bancu.

„Nu au ținut de minge, a fost lipsă de personalitate! Noi am jucat ieri ca să nu luăm multe goluri, să nu ne facem de râs. După părerea mea, nu ne-a interesat calificarea. Eu am spus că nu ne calificăm, așa că am gura aurită. Să știți de la mine că 1-0 este la fel ca 7-0. Oricum, ne călcau în picioare în Kosovo, au echipă! Acum poate fi încercat și Coubiș.

Rămâne Rațiu și când este Hagi. Radu Drăgușin rămâne, iar pe Burcă îl înlocuim cu Coubiș. Pe partea stângă va fi tot Bancu, a jucat bine și nu poți să îl schimbi. Totuși, i-aș da o repriză și lui Borza. La mijloc îl lăsăm pe Dragomir, dar aș căuta pe altcineva în locul lui Răzvan Marin, poate Screciu — el este peste toți.

În dreapta va continua Man, în stânga Mihăilă, iar Bîrligea în față. Ianis Hagi rămâne în continuare la mijloc, pentru că nu ai pe altcineva, însă nu este într-o formă deosebită. Poate că tatăl său, când va veni, îl va învăța să aibă o relație mai bună cu ceilalți. El trebuie să paseze, pentru că este pasator! Trebuie să învețe pasele de la mijlocul terenului care să îl pună în poziție bună pe atacant. Obligatoriu trebuie introdus și Tănase, așa că îl vom băga în locul lui Ianis”, a analizat Mitică Dragomir.

Echipa propusă de Mitică Dragomir arată astfel: Radu – Rațiu, Coubiș, Drăgușin, Borza/Bancu – Screciu, Dragomir/ M. Marin – Man, Tănase, Mihăilă – Bîrligea.

Ce schimbări va produce Hagi la echipa națională

În încheiere, Dumitru Dragomir a transmis că doar Gică Hagi putea să vină în acest moment la echipa națională. „Oracolul de la Bălcești” susține că Hagi nu va putea salva naționala, însă va încerca, iar schimbările se vor produce cu siguranță. Totodată, Dragomir laudă intenția lui Răzvan Burleanu de a aduce foști membrii din „Generați de Aur” în FRF.

„(n.r. – Dacă nu e Hagi antrenorul potrivit pentru echipa națională?) Acum numai Hagi putea să vină… Chiar dacă va capota, doar Hagi putea, Burleanu nu e băiat prost! E o mișcare strategică pentru Burleanu, că el scapă. Hagi nu va putea salva turma! Va încerca, dar nu va reuși!

Hagi va schimba ceva, eu îl cunosc! E un tip foarte ambițios, muncitor, tenace. Nu poți să îi spui lui Hagi că nu se pricepe la fotbal, ar fi o jignire, el știe tot! Dacă eram în locul lui Burleanu, îl aduceam și pe Gică Popescu în Federație. L-a adus și pe Ilie Dumitrescu, care vorbește bine la televizor. El liniștește puțin lumea fotbalului. Burleanu, chiar dacă va modifica regulamentul și va putea avea 10 mandate, nu va mai fi ales de nimeni dacă nu se califică nici cu Hagi”, a conchis Mitică Dragomir.