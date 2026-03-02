Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Cum va fi play-off-ul fără FCSB?”. Dani Coman a reacționat imediat „la cald”. Exclusiv

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a vorbit despre lupta din play-off, acolo unde FCSB, campioana din sezonul trecut, nu a reușit să-și asigure calificarea.
Mihai Alecu
02.03.2026 | 13:00
FC Argeș a reușit o performanță excelentă, asta după ce a învins-o pe Dinamo, 1-0, la București, și astfel a prins biletele pentru play-off. Formația piteșteană este nou-promovată și cu atât mai mare este surpriza, pentru că în play-out a rămas FCSB, campioana de anul trecut din SuperLiga.

Președintele celor de la FC Argeș a recunoscut că FCSB este o formație de top din România, care a fost însă afectată de programul aglomerat și de partidele din cupele europene. Dani Coman crede că trupa bucureșteană o să-și revină și nu-i compătimește pe aceștia, care urmează să joace pentru prima dată în istorie în play-out.

„Aș fi ipocrit să spun că va fi la fel ca în anii precedenți. FCSB, trebuie să recunoaștem, înseamnă mult în fotbal românesc și a demonstrat-o și în Europa. Ne-a reprezentat cu succes, au jucători de calitate, doar că meciurile din Europa i-au consumat. Știu ce înseamnă să joci în Europa și după să te întorci să joci în campionatul intern.

Nu mai există aceeași motivație, aceeași dorință, e și o stare de oboseală, acum ei știu mai bine, sunt oameni capabili acolo care pot gestiona momentul. E un moment dificil, dar eu sunt convins că îl vor depăși fără probleme”, a spus Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

  • Dani Coman a spus că o să le propună jucătorilor de la FC Argeș, ca obiectiv, o clasare între primele 4 la finalul stagiunii.

FC Argeș se luptă și pentru Cupa României. Urmează duelul contra celor de la Gloria Bistrița

Sezonul foarte bun al celor de la FC Argeș nu se rezumă doar la lupta din campionat, ci și la cea din Cupa României. Formația alb-violetă joacă în sferturile de finală, contra celor de la Gloria Bistrița, meci în care pornesc cu prima șansă pentru accederea în careul de ași.

Dacă va reuși să se califice, atunci formația pregătită de Bogdan Andone va da piept în faza semifinalelor cu învingătoarea duelului dintre Universitatea Cluj și Hermannstadt. O eventuală finală ar urma să se joace cu una dintre Dinamo, CFR Cluj sau Universitatea Craiova.

