Cum va fi vremea de Crăciun în România. Zonele unde vom avea zăpadă: ”Aici va ninge cu siguranță de sărbători”

Meteorologii au estimat, vineri, cum va fi vremea de Crăciun în România. Care vor fi zonele cu multă zăpadă din țară, dar și cele în care iarna se va lăsa încă așteptată.

În ultimii ani, în special în perioada Crăciunului și a Revelionului, iarna a lipsit aproape total în țara noastră. Doar în zona de munte ne-am putut bucura și am putut simți că ne aflăm în sezonul rece.

În perspectiva acestui sezon, meteorologii vin cu vești ceva mai bune. , însă nu peste tot. La general, în zonele joase, va fi o iarnă blândă. Se anunță ploi, mai ales în vestul țării.

Surpriza uriașă vine de la malul mării, acolo unde de Crăciun sunt șanse să ningă. Meteorologii spun că temperaturile nu vor crește mai mult de 5-6 grade Celsius. Minimele aduc valori de până la -2 grade. Specialiștii ANM anunță că este posibil ca în prima zi de Crăciun să avem și ninsoare, scriu cei de la .

Cel mai frumos va fi în zona de munte. Aici trebuie să ajungă toți cei care iubesc zăpada. Prognoza din prezent arată o vreme mai rece și cu ninsori abundente. Va fi mai mult omăt decât am avut de Crăciun în ultimii 5 ani.

De exemplu, în Parâng, la peste 1700 de metri altitudine, vântul a suflat cu peste 60 de kilometri pe oră și a viscolit zăpada în zona cea mai înaltă a stațiunii. Este zona în care, spun meteorologii, ”va ninge cu certitudine de sărbători”.

Frumos va fi și în Poiana Brașov. Aici a nins abundent și în aceste zile și s-a depus un strat nou de zăpadă. Datele meteorologilor spun că în săptămânile următoare sunt șanse să se păstreze, ba chiar să crească stratul de zăpadă.

Cum va fi vremea în Transilvania și în Moldova de Crăciun

În vestul țării, meteorologii spun că urmează un Crăciun cu precipitații între 10-20 l/mp. Încă nu se știe dacă sunt ploi sau ninsori. În Ardeal va fi mai rece. Din păcate sunt șanse mici să vedem zăpadă. Abia la sfârșit de an în zonele mai înalte.

Dacă ne uităm la zona Moldovei, aici pe timpul zilei, atât de Crăciun, cât și de Revelion, vor fi câteva grade peste zero, destul de aproape de normalul perioadei. Noaptea, în schimb, va fi ger. De Revelion, va fi mai cald, dar tot cu temperaturi sub zero grade.