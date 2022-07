Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. ANM anunță o perioadă de foc în România

Potrivit ANM, vremea va fi mai caldă decât ar fi obișnuiți românii în perioada similară din alți ani, în contextul în care agricultorii se plâng de secetă și caniculă.

Vremea în România în perioada 18 iulie 2022 – 15 august 2022

precizează că ”estimările meteorologice pentru cele patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2002-2021”. Așadar, fenomenele meteorologice de scurtă durată, cum ar fi furtunile, nu pot fi prezise.

Săptămâna 18.07.2022 – 25.07.2022

În prima săptămână a intervalului menționat, ”valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în cele vestice”, conform ANM.

Cât despre ploi, este menționat că ”regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara, dar mai ales în zonele montane va fi deficitar în toată țara, dar mai ales în zonele montane”. Așadar, căldură mare, combinată cu lipsa ploilor, exact de ce se temeau agricultorii din România.

Săptămâna 25.07.2022 – 01.08.2022

La fel ca și în prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale, la nivelul întregii țări, în special în sud-vestul teritoriului. Ploile vor ocoli țara noastră, în special vestul României.

Săptămâna 01.08.2022 – 08.08.2022

Se va respecta același tipar ca și în săptămâna premergătoare, sud-vestul țării fiind cel mai afectat de temperaturile ridicate. Ploile vor fi reduse ca și intensitate în vestul țării, însă în restul României vor apărea izolat în anumite județe.

Săptămâna 08.08.2022 – 15.08.2022

La mijloc de lună august, căldura va cuprinde majoritatea țării, așa cum specifică ANM. ”Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice acestei săptămâni, la nivelul întregii țări”, arată meteorologii.

Revin și ploile la un nivel normal, comparativ cu perioadele din anii anteriori, astfel că agricultura ar putea primi o mână de ajutor din partea norilor, cel puțin în această perioadă.

Climatologii au explicat că Europa se confruntă în această vară cu o căldură extremă, din cauza unei cupole de aer cald care s-a oprit deasupra continentului. Căldurile ajung în multe țări la , astfel că țara noastră riscă să fie lovită în această vară de astfel de temperaturi.

“E vorba de o dezvoltare foarte puternică a unui câmp de presiune înaltă/favorizează mişcarea aerului de sus în jos şi asta înseamnă că, practic, păstrează căldura în acea zonă şi tocmai aici intervine fenomenul acesta de amplificare a valului de căldură”, a explicat Roxana Bojariu, climatolog.

Mai mult, meteorologii se tem de diferite fenomene meteorologice extreme, precum furtunile violente sau chiar tornadele. „Ne așteptăm ca aceste , în condițiile în care există mai multă căldură în sistemul climatic, asociată și cu o mai mare cantitate de vapori de apă în atmosferă și un grad de umezeală ridicat, să fie din ce în ce mai dese și mai intense. Și sunt confirmate an de an. În fiecare an se doboară recordurile stabilită în urmă cu un an. O simplă statistică a numărului de mesaje meteorologice confirmă această tendință”, explica Elena Mateescu.