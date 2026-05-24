Cum va juca FCSB în derby-ul de Europa cu Dinamo. Gigi Becali și-a respectat promisiunea dezvăluită de Meme la Fanatik: „Ce echipă?”

Cristian Măciucă
25.05.2026 | 01:04
Gigi Becali schimbă strategia după ce l-a numit antrenor principal pe Marius Baciu. Latifundiarul din Pipera nu vrea să mai anunțe la TV primul „11” pe care îl va folosi FCSB în următorul meci. Următorul meci e derby-ul cu Dinamo, finala barajului de calificare în Conference League.

FCSB s-a calificat în finala barajului după ce a învins-o pe FC Botoșani cu 4-3, în prelungiri. Pentru roș-albaștri urmează acum derby-ul cu Dinamo, programat vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Gigi Becali se teme de rivala din „Ștefan cel Mare” și nu vrea să anunțe primul „11”. De altfel, latifundiarul din Pipera susține că nu s-a implicat deloc în alcătuirea echipei și nici în schimbări.

„Cu Dinamo e greu, Dinamo nu e Botoșani. (n.r. – De ce a ieșit Stoian la pauză și a intrat Cisotti vârf?)Probabil nu aveau soluție să îl schimbe Stoian. Stoian nici nu a contat. David Miculescu parcă a cerut schimbare. Întrebați-i pe ei. Nu am făcut eu schimbările. Echipa se știa. Nu aveai alta. Mereu când jucam cu Stoian de la început… La pauză, Stoian nu poate încă să ducă, dar nu știu. Nu m-am băgat eu să fac schimbările.

Nu mă bag. Las omul să facă treabă. Dacă merge treaba, de ce să mă bag? (n.r. – Până la schimbări nu prea mergea treaba) De ce nu mergea? Așa vi s-a părut vouă. Dacă o echipă are doar un corner într-o repriză… Bine voi aveți altă părere. Fiecare cu părerea lui.

Eu mă bucur pentru reacția de la pauză. Ăsta e meritul antrenorilor. Al lui Marius Baciu. Nu știu ce și cum au vorbit, dar au ieșit extrem de motivați. Noi nu avem bancă, nu avem soluții. Dacă aveam portar U21 îi ziceam să jucăm cu portar U21. Așa nu ai ce să faci, joci cu Stoian sau Toma. Ce să mă bag dacă nu avem soluții?”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport. 

Gigi Becali se ține de promisiunea făcută lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a susținut mereu că Gigi Becali creează un dezavantaj echipei în momentul în care anunță la TV primul „11” al roș-albaștrilor pentru următorul meci. În exclusivitate la MM LA FANATIK, președintele C.A. de la FCSB a dezvăluit că patronul i-a promis că va renunța la această practică.

(n.r. – Tavi titular cu Dinamo?) Nu știu. Trebuie să îi întreb pe ei, ce părere au ei. Nu știu la ora asta. Crezi că gata peste o săptămână știu cum jucăm? Sunt Mafalda? Nici nu am vorbit cu Baciu. Am vorbit acum trei zile. Nu am vorbit de echipă. Ce echipă? Că echipa o știa. Nu ai ce echipă să faci, că nu ai soluții. Dacă o luăm valoric, eu zic că suntem mai valoroși. Asta e părerea mea”, a adăugat Gigi Becali.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
