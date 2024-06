„Tricolorii” au câștigat cu Ucraina, iar gândurile internaționalilor români se îndreaptă către întâlnirea cu Belgia. Adi Ilie și Vivi Răchită și-au îndreptat atenția către al doilea meci din grupa E și au analizat marea dilemă a lui Edi Iordănescu.

Cum va juca România cu Belgia? Marea dilemă a lui Edi Iordănescu: „Dacă vom merge la egal, ne vor bate belgienii”

Pregătirile pentru Belgia – România au intrat în linie dreaptă la scurt timp după succesul categoric cu Ucraina. „Tricolorii” au ajuns la Wurzburg, unde aproximativ

Vivi Răchită știe cum trebuie să procedeze Edi Iordănescu pentru a scoate un rezultat pozitiv cu Belgia. Fostul internațional român este de părere că belgienii vor da totul pentru a câștiga în fața „tricolorilor” după înfrângerea cu Slovacia.

„Astăzi va fi o zi de analiză, se scot datele, se vede exact ce s-a întâmplat din punct de vedere al datelor fizice. Unii jucători probabil au niște lovituri, vorbește cu staff-ul medical și se analizează tot ce a fost cu Ucraina.

De mâine începe să se analize meciul cu Belgia, probabil că se va analiza meciul Slovacia – Belgia. Edi va trebui să găsească și sunt convins că va găsi echipa ideală care să înfrunte Belgia. Este un alt meci față de ce s-a jucat cu Ucraina.

Ucraina ne-a luat de sus, a intrat puțin pe vârfuri. Belgia nu își mai permite acest lux după ce a pierdut cu Slovacia și probabil că vor fi schimbări în naționala Belgiei, este ultima șansă să meargă în optimi”, a spus Vivi Răchită.

Sfat pentru Edi Iordănescu: „Să jucăm inteligent pe contraatac”

„Noi trebuie să fim la fel, pentru că noi suntem echipa care se apăra foarte bine, ne apărăm cu toată echipa. Trebuie să nu uit dăm spații lui De Bruyne, să avem grijă la Doku. Lukaku e foarte puternic, dar și noi îi avem pe cei doi foarte puternici.

Va fi un meci închis, să jucăm inteligent pe contraatac. Dacă vom juca cu Belgia să facem egal ne vor bate. Trebuie să mergem să atacăm, pentru că avem jucători de atac foarte buni. Cred că va fi alt meci, belgienii sunt mai puternici, mai fotbaliști decât ucrainenii.

Sunt convins că nu ne vor lua de sus cum le-au luat ucrainenii. Toate echipele sunt puse în gardă, doar în grupa noastră nu au câștigat favoritele. Germania și Spania s-au detașat ca scor. Cred că primul Florinel ar putea să fie înlocuit cu Mihăilă”, a mai spus Răchită.

Adi Ilie merge pe mâna titularilor din România – Ucraina 3-0: „Nu aș face mai mult de două schimbări”

„Cu siguranță o să vorbească cu jucătorii, o să vadă cine are probleme medicale și cine nu. Dacă aș fi antrenorul echipei naționale nu aș face mai mult de două schimbări. Unul sau doi ar putea să fie obosiți.

Tactic o să jucăm la fel din punctul meu de vedere, să ne grupăm în față și să facem zidul pe care l-am făcut și cu Ucraina”, a spus „Cobra” la FANATIK LA EURO.

Pe cine alege Edi Iordănescu: Valentin Mihăilă sau Florinel Coman

, scor 3-0. Horia Ivanovici este de părere că fotbalistul de la FCSB nu va fi titular și cu Belgia la EURO 2024, iar în locul său ar putea intra Valentin Mihăilă.

„Nu cred că Florinel va fi titular cu Belgia. Florinel a jucat, dar este sub ce vrem noi de la Florinel. Nu am nevoie să se apere Florinel, să fie defensiv. Poate că Edi Iordănescu are nevoie de asta, treaba lui, dar eu îl vreau pe Florinel care face diferența în SuperLiga.

Dacă ar fi să discutăm despre un jucător sub media echipei naționale ar fi Florinel. Vreau să facă diferența, să iei o fază cum face Man. Nu am văzut nimic la Florinel. Prestația lui a fost înghițită de prestația fantastică a echipei, în sensul pozitiv”, a spus Horia Ivanovici.

Marea dilemă a lui Edi Iordănescu înainte de Belgia - România