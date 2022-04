Cum va petrece Dana Marijuana Paștele, la două luni de la moartea iubitului: „Nu mi se pare întâmplător”

Daniela Elena Coteanu sau Dana Marijuana, așa cum este cunoscută de publicul din România, trece printr-o perioadă grea. Iubitul său a decedat pe 4 martie, în urma unui accident stupid. Artista va petrece primul Paște fără cel pe care îl considera sufletul său pereche.

Dana Marijuana, primul Paște fără bărbatul iubit

Chiar dacă , Dana Marijuana a acceptat invitația în emisiunea Showbiz Report, unde a vorbit despre pierderea iubitului său, Daniel Burlacu.

, în timp ce o ajuta pe Dana să filmeze un videoclip. Cântăreața a dezvăluit cum va petrece Paștele anul acesta, având în vedere că au trecut doar două luni de la tragicul eveniment.

Artista a declarat că nu vrea să fie tristă de sărbători și că se va gândi tot timpul la cel care i-a fost partener de viață până acum.

„Nu știu cum s-a nimerit exact acum. Nici asta nu mi se pare întâmplător. Paștele spune să fim fericiți și să nu dăm putere Diavolului și răului care asta vrea să facă, să ne întristeze.

Există viață după moarte și să nu fim egoiști, să dorim doar corpul respectiv al persoanei, ci să îl iubim ca atare, ca spirit. Cred că dacă iubești un om, nu-l iubești doar să te folosești de el”, a spus artista la

Ce a învățat Dana Marijuana de la iubitul său?

Cântăreața a mărturisit că Daniel Burlacu i-a fost cel mai mare sprijin în viață. A învățat de la el să iubească tot ceea ce o înconjoară și să lupte pentru visele ei. Nu vrea să vorbească despre bărbatul iubit la trecut și spune că el a fost omul care îi dădea curaj întotdeauna.

„Am avut mai multe vieți deoarece am locuit în mai multe case. Mi-a oferit foarte mult. N-am cum să mă despart așa ușor. M-a învățat să iubesc, să ne iubim cu adevărat prietenii și o lume întreagă. Era un suflet foarte mare, de lumină, o lumină extraordinar de mare.

Mă aprindea tot timpul și îmi dădea curaj. Cu ajutorul lui am reușit să cânt pe cele mai mari scene. Am reușit să scriu o carte. Am reușit să vorbesc despre iubire și să pictez. Alături de el am petrecut toate sărbătorile și nu vreau să vorbesc la trecut”, a declarat Dana Marijuana.