Cum va putea închide Victor Ponta toate dosarele politice în calitate de președinte: „Voi avea dreptul”

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a vorbit la „Testul Puterii” cu Denise Rifai despre primele măsuri pe care le va lua în calitate de președinte, printre care se numără și cum va închide dosarele politice.

Victor Ponta promite, ca președinte, că va închide dosarele politice

Fostul premier, primul invitat al lui Denise Rifai, a vorbit despre declarațiile sale recente privind dosarele politice. de pe FANATIK.ro l-a întrebat pe Victor Ponta , din funcția de președinte al țării, respectând legea în totalitate.

ADVERTISEMENT

„Ați promis că veți închide toate dosarele politice dacă ajungeți la Cotroceni, inclusiv pe cele care îi vizează pe anumiți apropiații ai dumneavoastră. Vreau să-mi explicați cum veți face acest lucru, fără să încălcați separația puterilor în stat. Întrebarea este foarte simplă și veți avea un minut la dispoziție. Cum poate opri un președinte un dosar?”, a fost întrebarea lui Denise Rifai din cadrul emisiunii „Testul Puterii”.

Victor Ponta a răspuns, continuând să își susțină ideea că va închide r prezidențiale, printre care și cel al lui Călin Georgescu.

ADVERTISEMENT

„N-am niciun apropiat, din fericire, care să aibă dosar. Eu am răspuns la această întrebare atunci când am fost direct întrebat despre dosarul lui Călin Georgescu sau despre dosarul lui Bogdan Peșchir. Și am spus un lucru foarte clar. Am avut de suferit eu și apropiații mei. Eu opt ani, alții mai puțin, dar am avut de suferit și eu cred că în România.

Cât voi fi eu președinte, nu mai trebuie să existe niciun dosar politic. Dacă cineva încalcă legea, merge la închisoare. Dacă face trafic de droguri, închisoare pe viață. Dacă e mare corupție, închisoare pe viață. Dar dosare politice, pentru că cineva a candidat, nu mai trebuie să mai existe. Președintele țării este nu doar cel care are dreptul de a grația, dar cel care are dreptul să ceară procurorilor, justiției, să nu se mai facă dosare politice. Și nu se vor mai face, cât voi fi eu președinte.

ADVERTISEMENT

N-am apropiați. Din fericire am avut. Am trecut prin așa ceva. Am câștigat bătălia cu dosarele politice. Dar eu nu vreau ca altcineva să fie în locul meu. Și cineva, oricât îmi este de adversar politic, ne luptăm politic, nu cu dosare”, a afirmat fostul premier al României.

ADVERTISEMENT

Cum va lupta candidatul la șefia statului cu traficul de droguri, dacă va câștiga

Denise Rifai a continuat șirul întrebărilor, de această dată solicitând răspunsuri de tip „Da” sau „Nu”. Candidatul Victor Ponta a răspuns, însă, în mai multe cuvinte, menționând inclusiv măsuri contra traficului de droguri.

„Vom începe un set de întrebări cu da sau nu. Intenționați să grațiați sau să interveniți în justiție pentru cei pe care îi considerați victimele sistemului?”, a fost întrebarea cunoscutei moderatoare.

Fostul premier a făcut referiri la consumul de droguri din țară, devenit un fenomen periculos ce creează precedente grave.

„Bineînțeles că da. Și nu doar. Au fost cazuri multe în care, din păcate, președintele Iohannis nu și-a exercitat acest drept. Știu că era o bătrână acuzată că nu știu ce. Distrusese gardul vecinului sau că infracțiuni de, dom’le, o 50 de lei, o găină. Oamenii aceia nu trebuie să meargă în închisoare. Așa cum cred că nu trebuie să meargă tinerii, adolescenții, care greșesc, cum greșesc orice adolescent, că fumează un joint sau că cumpără de la un traficant o pastilă.

În schimb, traficanții de droguri, voi cere Parlamentului și voi obține închisoarea pe viață, pentru că ei sunt criminali, cei care fac trafic de droguri. Așa cum pentru marea corupție la fel, trebuie pedepse foarte mari. Președintele trebuie, până la urmă, fără să intervină în dosare direct, să spună ce poporul așteaptă. Sancțiuni foarte drastice pentru traficanți de droguri, pentru mari corupți, pentru criminali, bineînțeles, și nu închisoare pentru oamenii amărâți care, nu știu, în general prin abuzuri, ajung în fața justiției pentru 50 de lei sau pentru o ceartă cu un vecin”, a fost răspunsul lui Victor Ponta, candidat independent.