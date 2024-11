Cum va rămâne în istorie Bela Karolyi: antrenorul de geniu al Nadiei Comăneci sau un tiran care snopea în bătaie gimnastele

Legendarul antrenor de gimnastică Bela Karolyi, creatorul Nadiei Comăneci, , în Statele Unite ale Americii, la ranch-ul său de lângă Houston (Texas), din cauza maladiei Alzheimer.

Bela Karolyi a fost considerat de gimnaste un antrenor foarte violent

Bela Karoly este considerat în lumea sportului ”primul mare antrenor al gimnasticii românești și o legendă a sportului mondial”. El a condus lotul României de la începutul anilor ’70 până în 1981, când a rămas în SUA împreună cu soția lui, Marta Karoly. De-al lungul carierei, Bela Karoly a scos nouă campioane olimpice, 15 campioane mondiale și 16 campioane europene.

Cariera lui Bela Karolyi nu a fost însă lipsită de controverse. Mai multe gimnaste care i-au trecut prin mână legendarului antrenor sau plâns că au fost bătute crunt de Bela Karolyi. Inclusiv Nadia Comăneci, care a avut puterea să treacă peste toate istoriile negre ale trecutului și să transmită un mesaj emoționat după decesul lui Bela Karolyi: ”Un mare impact și influență în viața mea! Odihnește -te în pace Bela Karoly”.

În comunism, Securitatea a ştiut despre corecțiile pe care Bela Karolyi le aplica sportivelor

În cartea “Nadia şi Securitatea” scrisă de istoricul Stejărel Olaru, sunt dezvăluite episoade tulburătoare despre injuriile şi bătăile aplicate de Bela Karolyi.

Dezvăluirile sunt bazate pe rapoarte şi dosare din Arhiva Securităţii, iar din relatările scriitorului, Securitatea a ştiut despre corecțiile pe care Bela Karolyi le aplica sportivelor din lotul naţional de gimnastică. Din informările Securităţii Nadia Comăneci a trăit un adevărat calvar între 1974 și 1976, până ca Nadia să devină “Zeiţa de la Montreal”.

“Faţă de gimnaste a manifestat o atitudine de teroare şi brutalitate care contravin(e) total cu principiile pedagogice, pentru care a avut o serie de reclamaţii din partea părinţilor, atât la şcoală, cât şi la Ministerul Învătământului. Fetele au fost bătute uneori până la hemoragii nazale sau pedepsite prin exerciţii fizice până la epuizare” – informatoarea “Gheorghe Daniela” într-un raport din 1974

“Prin luna mai a.c. (n.r. 1976) Bela Karolyi a dat dispoziţie categorică la gimnaste că dacă au nevoie de asistenţă medicală mai întâi să fie anunţat el şi cu acceptul lui să meargă la medic. Din constatările personale, Karolyi Bela se adresa în permanenţă la gimnaste cu epitete jignitoare: ‘vaci, tâmpite, proaste, găini, vădane, grase, dobitoace…’“ – informare “Ionescu” (doctorul Teofil Dragomir) către locotenent-colonelul Vasile Miriţă (septembrie 1976)

Cartea ”Nadia și Securitatea: ”Bela Karolyi are precocupări evidente de a o discredita pe Nadia Comăneci”

“Bela Karolyi are precocupări evidente de a o discredita pe Nadia Comăneci şi a o determina să se retragă din activitatea de performanţă. Astfel, deţinem date din care rezultă că o jigneşte în mod vulgar, permanent, afirmând că pentru el capitolul Comăneci s-a terminat” – ACNSAS, fond Documentar, dosar 13346, vol. 26, f. 303

“A avut (n.r. Bela Karolyi) o comportare necorespunzătoare faţă de Nadia Comăneci şi Teodora Ungureanu constând în injurii, cuvinte jignitoare, fiind chiar bătute, deoarece ar avea o greutate necorespunzătoare pentru concurs” – ofiţer de Securitate Ioan Popescu, însoţitor al delegaţiei României la un turneu de pregătire în Spania (aprilie-mai 1977)

Georgeta Gabor Antohi: ”Te dădeau cu capul de bârnă”

despre tratamentul inuman la care erau supuse fetele de antrenorul Bela Karolyi.

”De câte ori cădeai, de atâtea ori te dădea cu capul de bârnă. Aveai senzația că își varsă toți nervii pe tine. Bătaia era prezentă tot timpul. Eu n-am mâncat atâta bătaie precum alte colege. Aveau o chestie, te dădeau cu capul de bârnă.

(n.r. Bela Karoly) Te lovea cu niște ghiuluri, doar în cap îți dădea. Te lovea cu palma, cu adidasul. În momentul în care a început să facă rezultate cu noi, a început să încuie sala la antrenamentele noastre.

N-aveam cui să spunem. Nu te întreba nimeni dacă ești sănătos sau nu. Ne-a spus că suntem cam grase. Dar noi aveam 50 de grame în plus. A venit să ne stabilească un regim de slăbire. Am avut niște coaste rupte apoi, am căzut la paralele.

Am avut două turnee la care am mers așa, nu puteam să respir. Nu-mi dădea voie să mă vait. Antrenorii, având gir deplin din partea părinților, credeau că au drept de viață și de moarte. Mă trezeam cu palme în cap pentru că am 5 grame în plus”, a declarat Georgeta Gabor Antohi, componentă a echipei României la JO 1976 de la Montreal, în cadrul documentarului „Fabrica de 10”, sub genericul „Adevăruri despre trecut”, realizat la TVR 1 de Irina Luca, în 2021.

Emilia Eberle: ”În anumite zile eram lovite de ne curgea sângele din nas şiroaie”

Seria dezvăluirilor a fost completată de-a lungul anilor și de alte foste gimnaste renumite, precum Rodica Dunca, Emilia Eberle sau Ecaterina Szabo.

“La Deva era lagăr de concentrare. Eu cred că e puţin spus că metodele lui Bela Karolyi erau dure, în condiţiile în care dacă scăpam doar cu bătaia eram mulţumite. Asta chiar dacă în anumite zile eram lovite de ne curgea sângele din nas şiroaie. Foamea era veşnicul nostru duşman”, jurnalistului Cosmin Stăniloiu.

Emilia Eberle a completat tabloul din cariera cu lumini și umbre a legendarului antrenor Bela Karoly. ”La Olimpiada de la Moscova din 1980 aș fi putut câștiga bârna. Am căzut însă la un element, pe care cred că l-am ratat doar de două ori în viața mea.

Dar am ratat atunci fiindcă eram complet dominată de temerea că voi fi bătută și înfometată. Conform ordinelor, m-am dus imediat la baie, unde mă aștepta Marta. M-a bătut crunt! Crunt! Norocul meu a fost că a venit acolo coregraful Geza Poszar care m-a salvat.

Nici n-aveam voie să mă apăr. Am ridicat mâna odată ca să mă protejez, fiindcă mă durea foarte tare în locul în care dădea Bela, după cap. Avea o palmă imensă și grea. Mi-a luat mâna și a început să mă înjure: ”Ce? Te aperi, proasto?”, a povestit Emilia Eberle pentru .