Cum va sărbători Declan Rice dacă va câștiga EURO 2024 cu Anglia: ”Va trebui să mă țin de nas”

Duelul dintre cele două formații va avea loc duminică, 14 iulie, de la ora 22:00, pe Olympiastadion din Berlin. Britanicii sunt în fața primului titlu continental din istorie, după ce în urmă cu 3 ani au pierdut la loviturile de departajare finala cu Italia.

Declan Rice va bea alcool dacă Anglia va câștiga EURO 2024

Înaintea marii finale de la EURO 2024, mijlocașul Declan Rice a promis că va bea o bere dacă Anglia va pune mâna pe trofeu, în ciuda faptului că este împotriva alcoolului și nu îi place mirosul.

”Îmi amintesc că am spus înainte de ultima finală (n.r. – la EURO 2020) că voi bea o halbă de bere dacă vom câștiga. De atunci am băut o bere, dar cu lămâie! Dacă com câștiga acum, voi bea o bere adevărată. O halbă. Probabil că va trebui să mă țin de nas, pentru că urăsc mirosul”, a declarat Rice, conform publicației spaniole .

Mijlocașul englez a vorbit în termeni laudativi despre Lamine Yamal, noua minune a fotbalui spaniol, și recunoaște că el era departe de fotbalul mare la vârsta de 16 ani, atât cât are acum superstarul ibericilor.

”Când aveam 16 ani încercam să trec examenele. Spania îl are pe Lamine Yamal care a jucat la un nivel înalt la EURO deși este foarte tânăr. Eu nu eram pregătit la 16 ani să joc la un astfel de nivel.

Dar nu este numai el. Spania are o mulțime de jucători experimentați și niște mijlocași fantastici. Suntem foarte dornici să câștigăm și să aducem puțină fericire țării, dar știm că va fi dificil”, a mai spus Declan Rice.

Scandal la iberici înaintea finalei

UEFA a decis ca finala EURO 2024 dintre Spania și Anglia să fie condusă de o , avându-l la centru pe Francois Letexier, cel care a mai fost delegat la 3 partide de la turneul final.

Înaintea marelui meci de la Berlin, . Președintele lui Athletic Bilbao a lansat acuzații dure la adresa federației, după ce Nico Williams a fost expus excesiv unui posibil transfer în această vară.

Tot înaintea finalei, Dani Carvajal a dezvăluit faptul că încearcă să facă un transfer important pentru Real Madrid. El .