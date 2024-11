Cum va sărbători Kelemen Hunor ziua de 1 Decembrie, dacă va deveni preşedintele României. Întrebarea delicată la care a răspuns liderul UDMR

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a vorbit, la TATULICI LA FANAT1K, tensiunile dintre români și maghiari, pledând pentru acceptarea reciprocă, pentru toleranță. Kelemen a răspuns și la o întrebare delicată privind ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, în postură de șef al statului.

„Președintele trebuie să fie al cetățenilor, nu al partidelor”

Kelemen Hunor, candidatul UDMR la și invitatul lui Mihai Tatulici la emisiunea TATULICI LA FANAT1K, a vorbit despre relațiile româno-maghiare, în contextul apropiatei Zile Naționale a României, la 1 decembrie. Președintele UDMR a fost solicitat să comenteze ce ar face în scenariul potrivit căruia câștigă alegerile prezidențiale, ajunge la și, de Ziua Națională, UDMR-ul nu-l felicită.

ADVERTISEMENT

„Președintele României trebuie să sărbătorească Ziua Națională, trebuie să fie prezent și trebuie să fie în mijlocul oamenilor. Trebuie să le dai această sărbătoare oamenilor. Oamenilor, nu instituțiilor”, a precizat Kelemen.

În legătură cu ce ar face din postura de președinte al țării față de o astfel de atitudine din partea UDMR, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu face nimic, nu e treaba președintelui României să se ocupe de partidele politice. Președintele trebuie să fie al cetățenilor, nu al partidelor, indiferent despre cine este vorba. Când ajunge președinte, nu mai are treabă cu partidele, nu sacționează, nu se răzbună pe partide”, a declarat Kelemen.

ADVERTISEMENT

„Majoritatea este responsabilă de cum se simte o minoritate”

Liderul UDMR a vorbit și despre relațiile dintre români și maghiari, în contextul în care, a lansat Mihai Tatulici, unii români nu ar uita „lucrurile neplăcute” care s-au întâmplat între majoritate și minoritate, de-a lungul istoriei recente. De fapt, Kelemen a fost solicitat să comenteze percepția românilor că maghiarilor „li se cuvin” anumite lucruri.

„Nu cred, eu am aici o vorbă, tot timpul majoritatea este responsabilă în primul rând de cum se simte o minoritate cu care trăiește împreună. Fiindcă majoritatea are puterea, posibilitatea de a schimba lucrurile. Noi ce-am realizat în 35 de ani am realizat lucruri importante, învățământul în limba maternă, folosirea limbii materne, și așa mai departe”, a spus liderul UDMR

ADVERTISEMENT

„Am reușit împreună cu majoritatea românească, nu poți împotivă. Deci eu vreau să ajungem în situația în care nu vorbim de toleranță, că eu nu vreau să fiu tolerat, trebuie să ajungem în situația în care ne acceptăm reciproc unul pe celălalt. Asta este mult mai mult și mult mai important decât toleranța, că tolerăm”, a spus Kelemen, admițând că uneori „politica de foarte multe ori este în mare măsură identitară”.

„Nimic nu este mai nesigur decât trecutul”

Moderatorul a invocat și „nedreptăți istorice” care au generat resentimente ale românilor față de maghiari, după ce primii nu puteau accede, politic, social, economic, la situația celor de-ai doilea.

ADVERTISEMENT

„Sunt nedreptăți istorice și într-o parte și în cealaltă. Dar în politică, cel puțin pentru mine, trebuie să te ocupi de viitor, nu de trecut. Oricum, istoricii au o vorbă: nimic nu este mai nesigur decât trecutul. Deci omul politic trebuie să se ocupe de viitor, eu nu pot schimba trecutul, nici nu vreau să schimb trecutul pentru că nu am această putere. Dar da, ca om politic, cred că putem schimba viitorul, cei care trăim în această țară”, a spus Kelemen Hunor.

Cum va sărbători Kelemen Hunor ziua de 1 Decembrie, dacă va deveni preşedintele României. Întrebarea delicată la care a răspuns liderul UDMR