Cum văd partidele din opoziție succesul din sondaje al PNL și PSD. „Obiectivul este să reducă cât mai mult implicarea oamenilor de calitate în politică”

Ultimul sondaj de opinie, realizat de Avangarde la comanda PSD și dat publicității la începutul lunii august, a plasat Partidul Social Democrat pe primul loc în ceea ce privește intenția de vot, cu 37% dintre respondenți susținând că ar vota acest partid duminica viitoare, cu două procente mai mult față de luna trecută.

Neîncredere în scorul obținut de PSD și PNL

Dacă PSD se află în fruntea încrederii electoratului, pe locul secund se află PNL cu 23 de procente, urmat de AUR cu 11% și USR cu 9%. Dintre noile formațiuni apărute în ultima perioadă, Forța Dreptei, partidul fostului președinte PNL, Ludovic Orban, acesta ar obține un scor de 2%, în timp ce noul partid al lui Dacian Cioloș, REPER, ar lua doar 1% din voturile românilor.

Clasamentul este similar și în ceea ce privește încrederea de care se bucură liderii politici. Potrivit sondajului Avangarde, Marcel Ciolacu, cu 25% încredere, domină acest clasament, urmat de premierul Ciucă cu 18% și președintele statului, Klaus Iohannis cu doar 15%. Liderul AUR înregistrează același scor ca și partidul său, Cătălin Drulă are doar 9%, Orban 8% iar Dacian Cioloș doar 6%.

Trebuie subliniat că toți acești lideri politici înregistrează scoruri uriașe în ceea ce privește percepția negativă în rândul populației. Marcel Ciolacu stă și aici cel mai bine, cu doar 61% dintre respondenți declarându-și lipsa de încredere în acesta, însă Nicolae Ciucă cu 63%, Cătălin Drulă cu 69% sau Ludovic Orban și Dacian Cioloș cu 74%, respectiv 75%, stau cel mai prost.

Într-o analiză recentă realizată de către FANATIK, din sondajele de opinie din dreptul PSD și PNL, dar în special în cazul social-democraților, se datorează abilității de comunicare în această perioadă de criză, de a domina astfel și de a seta agenda publică. Fostul premier, Ludovic Orban, cel care apare pentru prima oară în sondajele din ultimele luni, este de părere că cifrele din aceste sondaje reprezintă mai degrabă o manipulare a celor două mari partide, care urmăresc astfel să descurajeze activismul politic și încrederea în partidele de opoziție.

„Toate sondajele care sunt date publicității sunt comandate de către PSD și PNL, direct sau indirect, și nu au nicio legătură cu realitatea. Cum să crească partidele aflate la guvernare când practic puterea de cumpărare a populației s-a deteriorat grav, nemulțumirea este din ce în ce mai mare în societate, iar trei sferturi dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Mai au puțin și în sondaje o să depășească 100%, iar formațiunile politice din opoziție o să ajungă la minus.

Aceste sondaje nu reprezintă altceva decât niște mijloace de manipulare a opiniei publice, cu scopul de a crea percepția că cei care sunt astăzi la putere nu pot fi bătuți. Nu este așa. Pe măsură ce va trece timpul, oricât de mult vor minți ei în sondaje, nu pot să împiedice oamenii să se reorienteze și să caute o alternativă”, a declarat, pentru FANATIK, Ludovic Orban.

Acesta s-a declarat și împotriva explicației oferite de sociologii de la Avangarde potrivit cărora creșterea în sondaje a PSD și PNL reprezintă o reacție naturală a electoratului într-o perioadă de criză, oamenii îndreptându-se spre liderii și factorii de autoritate.

„Este o minciună gogonată, nu există nicio explicație pentru datele mincinoase prezentate public din timp în timp. Nu poate să aibă Ciucă procentul pe care-l are la votul de încredere, Iohannis la fel, cred că sunt complet ilogice. Nu au nicio legătură cu realitatea. Obiectivul pe care tot timpul la urmărit PSD-ul, iar acum și PNL-ul de când s-a întovărășit cu social-democrații, este să reducă cât mai mult activismul social și cât mai mult implicarea oamenilor de calitate în politică. Deci să reducă cât mai mult prezența la vot, pentru că ei au un vot clientelar care devine mai important în măsura în care această prezență este mai mică.

Cu cât prezența la vot este mai mare cu atât procentul lor scade. Mai e mult până în 2024, iar eu am convingerea că pot fi bătuți, mai ales dacă oamenii vor ieși la urne să-i taxeze pe cei care i-au mințit”, a mai declarat, pentru FANATIK, Ludovic Orban.

Pe aceeași logică, liderii AUR au mers și mai departe și au susținut că aceste cifre au rolul de a justifica un viitor furt la urne, menit a împiedica accederea partidului la guvernare.

„Sondajele de opinie care dau AUR la cote tot mai mici au rolul de a justifica furtul la urne. Dacă, timp de doi ani, se va spune că AUR se învârte în jurul a 10%, nu se va mira nimeni că, în 2024, va lua undeva pe acolo. De fapt, azi, AUR se află la peste 20%. Și crește! Pentru Sistem este vital ca AUR să nu ajungă la guvernare. Este gata să comită și crime pentru asta”, a scris pe pagina sa de Facebook Claudiu Târziu.

Sondajele sunt doar o fotografie de moment

În ceea ce privește USR-ul, partidul care recent l-a ales oficial în poziția de președinte pe Cătălin Drulă și care în ultimele luni, chiar și după despărțirea de Dacian Cioloș, și-a stabilizat un scor de 11-12%, poziția liderilor acestui partid este că cifrele acestor sondaje vor fi influențate în mod real de abilitatea de a guverna și de a face față crizelor cu care se confruntă țara a actualelor partide aflate la guvernare.

„Sondajul e o poză de moment. Orice personalitate sau partid politic este avantajat de prezența în media iar în această perioadă vedem cum PNL și PSD sunt foarte prezente în media, inclusiv prin liderii lor, pentru că sunt la guvernare. Pe de altă parte, urmează o perioadă foarte dificilă și complicată din punct de vedere economic, o perioadă în care această guvernare va trebui să arate dacă totuși se pricepe la ceva, pentru că până acum nu am văzut acest lucru.

Am văzut, de cânt sunt în politică, sondaje și sondaje, nouă cel puțin la USR ni se cântă prohodul de către ceilalți la fiecare doi ani, dacă nu și mai des. Am văzut, de asemenea, PSD la începutul anului 2017 era la peste 40% și părea că nu are rival, iar în doi ani era la jumătate și cu liderul partidului la închisoare. Lucrurile în viața politică se schimbă foarte repede, iar ceea ce influențează cel mai mult acest lucru e modul în care este guvernată țara”, a declarat, pentru FANATIK, purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu.

În ceea ce privește scorul cu care figurează în sondaje noul Dacian Cioloș și partidul său REPER, unde au plecat deja patru europarlamentari și 10 parlamentari USR, unii analiști sunt de părere că acest scor arată că acest nou partid desprins din USR nu are practic nicio șansă reală. „Ce a reușit REPER? Să se „nască mort”. 1% intenție de vot și cu Cioloș la 6% încredere este deja un proiect ”mort”. De ce? Startul contează enorm. Spre comparație: PMP când a început era la 9%. A luat 6% în euro. AUR s-a dus direct în Parlament când a început să „fie vizibil!” pentru întregul electoral și n-a mai mers pe micro targetare. REPER a reușit să ”detoneze” opoziția, să facă voluntar sau nu jocul PSD-PNL, dinamitând USR și ideea că opoziția ”poate” fi funcțională”, susține, într-o postare pe pagina sa de Facebook, sociologul Cristian Hrituc.

Totuși, partidul a fost înființat, în mod oficial printr-o decizie definitivă a instanței, chiar miercuri, 3 august, însă vocile din cadrul acestui partid sunt de părere că aceste cifre sunt mai puțin relevante în această perioadă de vacanță și că, în ceea ce privește creșterea PSD, acest lucru arată că partidul și-a recuperat electoratul pierdut în fața AUR.

„Cifrele sunt irelevante în acest moment, deși sigur, ele permit partidelor să se orienteze și să-și calibreze mai bine mesajele în perioada asta, însă rămân relativ irelevante în raport cu distanța care mai este până la alegeri. În același timp, cred că este un semn acolo, faptul că a crescut încrederea în cifre absolute în PSD și PNL nu este neapărat o simpatie suplimentară pentru aceste partide, ci mai degrabă, așa cum se întâmplă întotdeauna în privința încrederii politice, un principiu al vaselor comunicante. Ce se pierde dintr-o parte se câștigă în altă parte. Vedem că AUR a pierdut deja vreo cinci procente, acele cinci procente fie s-au fărâmițat spre partidele foarte mici, Dragnea sau Dăncilă, fie s-au dus înapoi de unde au venit, adică la PSD și PNL”, a declarat, pentru FANATIK, Ciprian Mihali, profesor la Universitatea Babeș-Boliay, unul dintre intelectualii din spațiul public care și-au anunțat demisia din USR în urma tensiunilor interne și care acum s-a înscris în REPER.

Acesta subliniază că cifrele din aceste sondaje, mai ales în această perioadă cu mult înaintea viitoarelor alegeri, sunt mai degrabă determinate de vizibilitatea actorilor politici, o vizibilitate la care contribuie mass-media națională, beneficiara în continuare a unor sume importante venite de la marile partide.

„În lunile din urmă au ieșit la iveală sumele uriașe investite, pentru că vorbim de adevărate investiții, de către cele două partide mari în mass-media. Dovadă și rezistența de care dau dovadă în a face publice informațiile cu privire la sumele care s-au dus către trusturile mari de presă, către televiziuni. În aceste condiții vorbim de niveluri total diferite de vizibilitate publică. Vedem cum lipsește de pe agenda publică problema plagiatului lui Nicolae Ciucă, cum sunt tratate teme precum criza energiei sau cea alimentară, tema justiției este complet absentă de pe piață – nu-l vedem pe ministrul justiției, nu vedem vorbindu-se despre .

Toate acestea dau un peisaj cu care suntem relativ obișnuiți. Partidele mari fac agenda publică, mai inventează câte-o fumigenă pentru a deturna atenția, etc. Este extrem de important pentru societatea noastră ca lucrurile să se așeze pe un făgaș mult mai deschis, pentru că, în acest moment, acest dialog public nu există”, a mai declarat, pentru FANATIK, profesorul Ciprian Mihali.