Cum vede Ion Țiriac Jr. situația din Dubai. Fostul iubit al Soranei Cîrstea a fost prins în Orientul Mijlociu

Într-o postare de pe rețelele de socializare, fiul miliardarului Ion Țiriac a dezvăluit cum vede situația din Dubai. Alexandru Țiriac, fostul iubit al Soranei Cîrstea, a fost prins zilele acestea în Orientul Mijlociu, unde locuiesc copiii săi.

Alexandru Țiriac, părere sinceră despre conflictul din Dubai

Alexandru Țiriac a ținut prima pagină a tabloidelor datorită relației sentimentale avute cu Sorana Cîrstea. , care se pregătește să se retragă din circuit la finalul anului.

Separarea a venit după aproximativ 5 ani împreună. După anunț, tenismena . Din păcate, lucrurile nu au fost deloc roz nici în viața celebrului afacerist român. El a rămas blocat în Dubai.

Războiul din Orientul Mijlociu l-a făcut pe fiul lui Ion Țiriac să-și spună părerea. Într-o postare a dezvăluit cum vede situația alarmantă pe care Statele Unite ale Americii au pornit-o în data de 1 martie 2026.

„Ce știam până luna aceasta: securitate, decență și respect, moduri sănătoase de viață, un sistem bun de valori morale cu conducători care au grijă de oamenii lor, dar și de toți ceilalți, cu 10 ani înaintea viitorului în fiecare aspect.

Au fost atrași într-un război fără absolut nicio vină din partea lor, zero. Au suferit pierderi economice uriașe, dar au rămas Elveția țărilor GCC (Consiliul de Cooperare al Golfului”, a notat Alexandru Țiriac, pe Instagram.

Alexandru Țiriac: ”O decență umană extremă”

Mesajul afaceristului este însoțit de mai multe taguri, printre care se numără Dubai, SUA și cea mai civilizată națiune. Fostul iubit al Soranei Cîrstea și-a continuat postarea cu aspectele pe care le-a observat după pornirea conflictului.

„Răbdare, coordonare, unitate, umanitate și grijă – pun viețile oamenilor înaintea politicii. O decență umană extremă, oferită de aproximativ 200 de ori pe zi”, a completat Alexandru Țiriac.

În schimb, afaceristul nu a oferit informații despre familia sa, dacă a rămas în Dubai sau a plecat în altă parte. Fiul lui Ion Țiriac este despărțit de ani buni de mama celor doi băieți. Ileana Lazariuc a decis să locuiască în străinătate, dorind o viață liniștită.

Șatena stă departe de lumina reflectoarelor și de evenimentele mondene. Preferă să fie discretă, cu toate că postează adesea imagini în mediul virtual. Fosta soție a lui Alexandru Țiriac este de o frumusețe răpitoare.