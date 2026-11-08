Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cum vede Andrei Nicolescu lupta la play-off: „Doar atunci s-a întâmplat așa”

Bogdan Mariș
08.11.2026 | 15:45
Cum vede Andrei Nicolescu lupta la playoff Doar atunci sa intamplat asa
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele executiv al lui Dinamo, a analizat lupta pentru calificarea în play-off-ul SuperLigii. FOTO: colaj Fanatik
Andrei Nicolescu a analizat lupta pentru play-off din SuperLiga. Președintele executiv al lui Dinamo a vorbit și despre următorul adversar al „câinilor”, Petrolul.
ADVERTISEMENT

Turul sezonului regulat din SuperLiga s-a încheiat, iar Dinamo, Universitatea Craiova și Rapid se află pe podium, calificarea în play-off fiind aproape asigurată. Pentru celelalte trei poziții se luptă mai multe formații, printre care și FCSB, aflată momentan pe locul 8. Președintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani), a analizat lupta pentru play-off la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde a vorbit și despre următorul adversar al „câinilor”, Petrolul.

Cum vede Andrei Nicolescu lupta pentru play-off

Andrei Nicolescu susține că numărul de puncte necesar pentru calificarea în play-off va fi mai mare în acest sezon. „La jumătatea campionatului, vedem o medie pentru ultimul loc de play-off undeva la 48 de puncte, care e puțin mai sus decât au fost în anii trecuți. Asta înseamnă că e un decalaj mai mare între primele 6 și celelalte.

ADVERTISEMENT

Primele 3 cred că au luat mai multe puncte decât echipele care erau pe podium la jumătatea sezonului trecut și cred că și în ultimii 2-3 ani. Cred că acum 4 ani s-a mai intrat în play-off cu 48 de puncte, în rest, media a fost 45-46”, a declarat oficialul lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA, unde a dezvăluit și ce a făcut antrenorul Nuno Campos după eșecul suferit pe terenul lui FC Argeș.

Andrei Nicolescu a analizat Petrolul, următorul adversar al lui Dinamo

În etapa 16, prima care se va disputa după pauza internațională, Dinamo va evolua pe teren propriu contra Petrolului. Andrei Nicolescu a analizat situația de la formația ploieșteană, care ar putea fi depunctată din cauza datoriilor. „Petrolul e o echipă care stă foarte bine în teren. Cu noi au avut un rezultat bun. A fost o mare surpriză prin prisma faptului că noi am jucat prost. Toată lumea spunea că Petrolul nu o să țină trendul.

ADVERTISEMENT
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a...
Digi24.ro
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național

Au jucat apoi cu Craiova, care le-a dat 4, și toată lumea a zis ‘Uite, de fapt, ăsta e Petrolul’. După care, au dovedit că sunt o echipă importantă. Partea cu depunctarea va fi o problemă, e foarte posibil să afecteze vestiarul, grupul. Ricardo Sousa și-a creat un sistem al lui, nu cred că e similar cu al nostru, Mister (n.r. Nuno Campos) lucrează foarte mult în echipă, are oameni cu care stă pe bancă și se sfătuiește mult. Are chestiunea asta de muncă în echipă, care dă rezultate”, a spus oficialul lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a...
Digisport.ro
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului

Andrei Nicolescu A ANALIZAT LUPTA PENTRU TITLU: „CRAIOVA ESTE PREA RESPECTATĂ”

Transferul lui Ianis Stoica în Bundesliga, pe ultima sută de metri!
Fanatik
Transferul lui Ianis Stoica în Bundesliga, pe ultima sută de metri!
Jucătorii de la FCSB pe care Adi Ilie nu i-ar fi schimbat cu...
Fanatik
Jucătorii de la FCSB pe care Adi Ilie nu i-ar fi schimbat cu Corvinul: „Nu ai voie!”
Salariu fabulos pentru Andrei Cordea în China! Ce se întâmplă cu fotbalistul înaintea...
Fanatik
Salariu fabulos pentru Andrei Cordea în China! Ce se întâmplă cu fotbalistul înaintea meciului cu U Craiova
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
Pintilii a plecat în Israel și a rămas șocat de ce a găsit...
iamsport.ro
Pintilii a plecat în Israel și a rămas șocat de ce a găsit în apartamentul primit: 'Se mai aruncă câte o bombă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!