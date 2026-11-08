Cum vede Andrei Nicolescu lupta la play-off: „Doar atunci s-a întâmplat așa”

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Turul sezonului regulat din SuperLiga s-a încheiat, iar Dinamo, Universitatea Craiova și Rapid se află pe podium, calificarea în play-off fiind aproape asigurată. Pentru celelalte trei poziții se luptă mai multe formații, printre care și FCSB, aflată momentan pe locul 8. Președintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani), a analizat lupta pentru play-off la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde a vorbit și despre următorul adversar al „câinilor”, Petrolul.

Cum vede Andrei Nicolescu lupta pentru play-off

Andrei Nicolescu susține că numărul de puncte necesar pentru calificarea în play-off va fi mai mare în acest sezon. „La jumătatea campionatului, vedem o medie pentru ultimul loc de play-off undeva la 48 de puncte, care e puțin mai sus decât au fost în anii trecuți. Asta înseamnă că e un decalaj mai mare între primele 6 și celelalte.

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Primele 3 cred că au luat mai multe puncte decât echipele care erau pe podium la jumătatea sezonului trecut și cred că și în ultimii 2-3 ani. Cred că acum 4 ani s-a mai intrat în play-off cu 48 de puncte, în rest, media a fost 45-46”, a declarat oficialul lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA, unde a dezvăluit și după eșecul suferit pe terenul lui FC Argeș.

Andrei Nicolescu a analizat Petrolul, următorul adversar al lui Dinamo

În etapa 16, prima care se va disputa după pauza internațională, Dinamo va evolua pe teren propriu contra Petrolului. Andrei Nicolescu a analizat situația de la formația ploieșteană, care din cauza datoriilor. „Petrolul e o echipă care stă foarte bine în teren. Cu noi au avut un rezultat bun. A fost o mare surpriză prin prisma faptului că noi am jucat prost. Toată lumea spunea că Petrolul nu o să țină trendul.

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Au jucat apoi cu Craiova, care le-a dat 4, și toată lumea a zis ‘Uite, de fapt, ăsta e Petrolul’. După care, au dovedit că sunt o echipă importantă. Partea cu depunctarea va fi o problemă, e foarte posibil să afecteze vestiarul, grupul. Ricardo Sousa și-a creat un sistem al lui, nu cred că e similar cu al nostru, Mister (n.r. Nuno Campos) lucrează foarte mult în echipă, are oameni cu care stă pe bancă și se sfătuiește mult. Are chestiunea asta de muncă în echipă, care dă rezultate”, a spus oficialul lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA.

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