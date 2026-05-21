Cum vede Florin Răducioiu relația dintre Gică Hagi și Ianis Hagi la echipa națională: „Este foarte exigent cu el”

Florin Răducioiu (56 de ani) a vorbit pe larg despre acest al doilea mandat al lui Gică Hagi (61 de ani) ca selecționer al României, unul care stă să înceapă. La începutul lunii iunie, „tricolorii” au programate două meciuri amicale, cu Georgia și Țara Galilor. Fostul atacant al „Generației de Aur” s-a declarat foarte optimist cu privire la faptul că fostul său coechipier ar urma să se dovedească inspirat în ceea ce privește deciziile majore pe care va fi nevoit să le ia în diferite momente extrem de importante.

Cum crede Florin Răducioiu că va gestiona Gică Hagi relația de la echipa națională cu fiul său, Ianis

Pe de altă parte, Răducioiu a adus în discuție și „blestemul” naționalei României din ultimii destul de mulți ani, reprezentat de ratările succesive ale prezenței la Campionatul Mondial. De asemenea, fostul fotbalist a vorbit cu această ocazie și despre relația profesională pe care urmează să o aibă de acum înainte Gică Hagi cu fiul său, Ianis Hagi (27 de ani), în prezent legitimat în continuare în Turcia, la Alanyaspor.

„Este un nou început cu Gică Hagi și ne așteaptă niște preliminarii foarte dificile. Îi urez mult succes lui Gică pentru că țin foarte mult la el. Va demonstra că va fi un antrenor inspirat și va face tot posibilul să ne ducă la Campionatul Mondial. Acest Campionat Mondial devine un blestem pentru noi… Lipsim de foarte mulți ani și chiar sper să nu albesc de tot până vom ajunge la un Campionat Mondial.

Nu știu dacă Ianis va rămâne căpitanul echipei naționale, aici este o chestiune de bucătărie internă. Știu, în schimb, că Gică este foarte exigent cu Ianis. El e un băiat deștept, inteligent și știe că lumea se așteaptă la foarte multe de la el. Dacă va rămâne căpitan, trebuie să demonstreze. Avem nevoie de jucători în formă și care joacă. Asta trebuie să facă un selecționer! Apoi pot apărea probleme, accidentări și așa mai departe”, a spus Florin Răducioiu

Cum vede Florin Răducioiu decizia lui Gică Hagi de a convoca mai mulți jucători decât în mod normal pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

pe care România le va disputa în luna iunie, cu Georgia în deplasare și cu Țara Galilor pe teren propriu, iar fostul mare atacant al naționalei este pe deplin de acord cu această chestiune: „Este foarte bună decizia luată, legată de numărul mare de jucători convocați pentru aceste meciuri amicale cu Georgia și Țara Galilor. Sunt jucători noi și era de așteptat să se întâmple asta. Sunt curios să vedem cum vom evolua, ce stil de joc va avea echipa națională a României cu Gică Hagi pe bancă”.